  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Lefka
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Lefka, Chipre del Norte

Girne District
140
Iskele District
129
Iskele Belediyesi
116
Gazimagusa District
86
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Coastal Heaven
Complejo residencial Coastal Heaven
Complejo residencial Coastal Heaven
Complejo residencial Coastal Heaven
Complejo residencial Coastal Heaven
Mostrar todo Complejo residencial Coastal Heaven
Complejo residencial Coastal Heaven
Lefka, Chipre del Norte
de
$106,923
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Situado en la primera costa de Lefke, rodeado por la tranquilidad de la exuberante vegetación, Coastal Heaven combina la chispa del mar con la arquitectura moderna y única. Con su ubicación frente a la playa, vistas impresionantes y diversas opciones de apartamento, este prestigioso proyecto…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
En el mapa
Realting.com
Ir