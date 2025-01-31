Complejo residencial Mediterranean Villas

Villas modernas a las estribaciones de las cinco montañas de Fingers con vistas panorámicas al mar
Ubicación & Zona Sinopsis 📍
Las villas mediterráneas se encuentran a las estribaciones de las montañas de los Cinco Fingers, junto al bosque y al tradicional pueblo mediterráneo de İncesu, a sólo 1 km al sur del centro de Alsancak.
🌄 Lush colinas verdes, entornos forestales y vistas abiertas del mar Mediterráneo, frente al oeste hacia la puesta del sol, crean un raro equilibrio de serenidad y accesibilidad.
🏙 Kyrenia está a sólo 5 km, y la autopista ofrece fácil acceso a otras ciudades.
🌿 Ideal para aquellos que buscan:
pacíficas zonas rurales
proximidad a la naturaleza
acceso rápido a la infraestructura urbana
Concepto del proyecto ✨
Villas mediterráneas mezcla el espíritu mediterráneo rural con arquitectura minimalista limpia y moderna.
🏗 Formas geométricas simples, piedra triturada local, hormigón expuesto y fachadas blancas que reflejan el sol mediterráneo crean un diseño icónico y atemporal.
🔒 El proyecto está diseñado con gran atención a:
privacidad
funcionalidad
sin costura interior / exterior viviendo
Panorama general del proyecto 📊
• Total unidades: 32 villas
• Última ubicación de construcción disponible 🏔
• Todas las villas ofrecen vistas al mar desde el nivel de tierra 🌊
• Escuela Británica Nejat - 600 m
• Merit Diamond & Crystal — 1 km
• Playa de bandera azul - 1 km
• Cafés y restaurantes - 500 m
Tipos de propiedad 🏠
Tipo A / B — Villas Dúplex Privadas (20 unidades)
• Diseño: 3+1
• Superficie cubierta: 175 m2
• Tamaño de la parcela: 250–300 m2
• Precios: 305.000 GBP – 370.000 GBP
Tipo C — Adosados dúplex (12 unidades)
• Diseño: 2+1
• Superficie cubierta: 115 m2
• Tamaño de la parcela: 200–250 m2
• Precios: 195.000 GBP – 250.000 GBP
Instalaciones complejas 🏊♂️
• Piscina comunitaria de 250 m2
• Pool Bar 🍹
• Jardines tropicales ajardinados 🌴
• Terrazas Sunbathing
• Zonas de ducha y WC
Project Highlights 📌
✔ desarrollo de tres niveles
✔ nivel más alto: Tipo A & C villas
✔ nivel más bajo: Tipo B villas
✔ vistas panorámicas al mar desde todas las unidades
✔ senderos de montaña cercanos (2,5 km)
✔ oportunidad de construcción final en esta ubicación
Calidad " Especificaciones 💎
• Sistema de calefacción central
• Sistemas de ducha incorporados
• Duchas a ras de cerámica
• Baños de pared con cisternas ocultas
• Desagües lineales de acero inoxidable
• Materiales de calidad premium en todo
Ventajas de inversión 💰
✔ aumento del precio esperado 25-30%
✔ reventa permitido en cualquier momento
✔ profesional Gestión diaria de bienes de alquiler
✔ fuertes retornos de alquiler:
• Tipo A / B - aprox. 2.000 × 12 meses
• Tipo C - aprox. 1,300 × 12 meses
Villas mediterráneas ofrecen 🌅
✔ estilo de vida de montaña
✔ arquitectura moderna
✔ alto potencial de renta
✔ ubicación limitada
📩 Póngase en contacto con nosotros hoy para planos, precios actuales y vistas privadas.