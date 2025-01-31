Complejo residencial Mediterranean Villas

Villas modernas a las estribaciones de las cinco montañas de Fingers con vistas panorámicas al mar

Ubicación & Zona Sinopsis 📍

Las villas mediterráneas se encuentran a las estribaciones de las montañas de los Cinco Fingers, junto al bosque y al tradicional pueblo mediterráneo de İncesu, a sólo 1 km al sur del centro de Alsancak.

🌄 Lush colinas verdes, entornos forestales y vistas abiertas del mar Mediterráneo, frente al oeste hacia la puesta del sol, crean un raro equilibrio de serenidad y accesibilidad.

🏙 Kyrenia está a sólo 5 km, y la autopista ofrece fácil acceso a otras ciudades.

🌿 Ideal para aquellos que buscan:

pacíficas zonas rurales

proximidad a la naturaleza

acceso rápido a la infraestructura urbana

Concepto del proyecto ✨

Villas mediterráneas mezcla el espíritu mediterráneo rural con arquitectura minimalista limpia y moderna.

🏗 Formas geométricas simples, piedra triturada local, hormigón expuesto y fachadas blancas que reflejan el sol mediterráneo crean un diseño icónico y atemporal.

🔒 El proyecto está diseñado con gran atención a:

privacidad

funcionalidad

sin costura interior / exterior viviendo

Panorama general del proyecto 📊

• Total unidades: 32 villas

• Última ubicación de construcción disponible 🏔

• Todas las villas ofrecen vistas al mar desde el nivel de tierra 🌊

• Escuela Británica Nejat - 600 m

• Merit Diamond & Crystal — 1 km

• Playa de bandera azul - 1 km

• Cafés y restaurantes - 500 m

Tipos de propiedad 🏠

Tipo A / B — Villas Dúplex Privadas (20 unidades)

• Diseño: 3+1

• Superficie cubierta: 175 m2

• Tamaño de la parcela: 250–300 m2

• Precios: 305.000 GBP – 370.000 GBP

Tipo C — Adosados dúplex (12 unidades)

• Diseño: 2+1

• Superficie cubierta: 115 m2

• Tamaño de la parcela: 200–250 m2

• Precios: 195.000 GBP – 250.000 GBP

Instalaciones complejas 🏊‍♂️

• Piscina comunitaria de 250 m2

• Pool Bar 🍹

• Jardines tropicales ajardinados 🌴

• Terrazas Sunbathing

• Zonas de ducha y WC

Project Highlights 📌

✔ desarrollo de tres niveles

✔ nivel más alto: Tipo A & C villas

✔ nivel más bajo: Tipo B villas

✔ vistas panorámicas al mar desde todas las unidades

✔ senderos de montaña cercanos (2,5 km)

✔ oportunidad de construcción final en esta ubicación

Calidad " Especificaciones 💎

• Sistema de calefacción central

• Sistemas de ducha incorporados

• Duchas a ras de cerámica

• Baños de pared con cisternas ocultas

• Desagües lineales de acero inoxidable

• Materiales de calidad premium en todo

Ventajas de inversión 💰

✔ aumento del precio esperado 25-30%

✔ reventa permitido en cualquier momento

✔ profesional Gestión diaria de bienes de alquiler

✔ fuertes retornos de alquiler:

• Tipo A / B - aprox. 2.000 × 12 meses

• Tipo C - aprox. 1,300 × 12 meses

Villas mediterráneas ofrecen 🌅

✔ estilo de vida de montaña

✔ arquitectura moderna

✔ alto potencial de renta

✔ ubicación limitada

📩 Póngase en contacto con nosotros hoy para planos, precios actuales y vistas privadas.