  2. Chipre del Norte
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Complejo residencial Mediterranean Villas

Complejo residencial Mediterranean Villas

Motides, Chipre del Norte
$300,348
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
16
ID: 33277
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  • Pueblo
    Motides

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Villas modernas a las estribaciones de las cinco montañas de Fingers con vistas panorámicas al mar

Ubicación & Zona Sinopsis 📍

Las villas mediterráneas se encuentran a las estribaciones de las montañas de los Cinco Fingers, junto al bosque y al tradicional pueblo mediterráneo de İncesu, a sólo 1 km al sur del centro de Alsancak.

🌄 Lush colinas verdes, entornos forestales y vistas abiertas del mar Mediterráneo, frente al oeste hacia la puesta del sol, crean un raro equilibrio de serenidad y accesibilidad.
🏙 Kyrenia está a sólo 5 km, y la autopista ofrece fácil acceso a otras ciudades.

🌿 Ideal para aquellos que buscan:

  • pacíficas zonas rurales

  • proximidad a la naturaleza

  • acceso rápido a la infraestructura urbana

Concepto del proyecto ✨

Villas mediterráneas mezcla el espíritu mediterráneo rural con arquitectura minimalista limpia y moderna.

🏗 Formas geométricas simples, piedra triturada local, hormigón expuesto y fachadas blancas que reflejan el sol mediterráneo crean un diseño icónico y atemporal.

🔒 El proyecto está diseñado con gran atención a:

  • privacidad

  • funcionalidad

  • sin costura interior / exterior viviendo

Panorama general del proyecto 📊

• Total unidades: 32 villas
• Última ubicación de construcción disponible 🏔
• Todas las villas ofrecen vistas al mar desde el nivel de tierra 🌊
• Escuela Británica Nejat - 600 m
• Merit Diamond & Crystal — 1 km
• Playa de bandera azul - 1 km
• Cafés y restaurantes - 500 m

Tipos de propiedad 🏠

Tipo A / B — Villas Dúplex Privadas (20 unidades)

• Diseño: 3+1
• Superficie cubierta: 175 m2
• Tamaño de la parcela: 250–300 m2
• Precios: 305.000 GBP – 370.000 GBP

Tipo C — Adosados dúplex (12 unidades)

• Diseño: 2+1
• Superficie cubierta: 115 m2
• Tamaño de la parcela: 200–250 m2
• Precios: 195.000 GBP – 250.000 GBP

Instalaciones complejas 🏊‍♂️

• Piscina comunitaria de 250 m2
• Pool Bar 🍹
• Jardines tropicales ajardinados 🌴
• Terrazas Sunbathing
• Zonas de ducha y WC

Project Highlights 📌

✔ desarrollo de tres niveles
✔ nivel más alto: Tipo A & C villas
✔ nivel más bajo: Tipo B villas
✔ vistas panorámicas al mar desde todas las unidades
✔ senderos de montaña cercanos (2,5 km)
✔ oportunidad de construcción final en esta ubicación

Calidad " Especificaciones 💎

• Sistema de calefacción central
• Sistemas de ducha incorporados
• Duchas a ras de cerámica
• Baños de pared con cisternas ocultas
• Desagües lineales de acero inoxidable
• Materiales de calidad premium en todo

Ventajas de inversión 💰

✔ aumento del precio esperado 25-30%
✔ reventa permitido en cualquier momento
✔ profesional Gestión diaria de bienes de alquiler
✔ fuertes retornos de alquiler:

• Tipo A / B - aprox. 2.000 × 12 meses
• Tipo C - aprox. 1,300 × 12 meses

Villas mediterráneas ofrecen 🌅

✔ estilo de vida de montaña
✔ arquitectura moderna
✔ alto potencial de renta
✔ ubicación limitada

📩 Póngase en contacto con nosotros hoy para planos, precios actuales y vistas privadas.

Localización en el mapa

Motides, Chipre del Norte

