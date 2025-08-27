Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.

Estudio amueblado 46 m2 en el complejo Four Seasons Life en la costa.

Un proyecto a gran escala en la segunda costa con una superficie total de 61,000 m2, en el que se encuentran 326 propiedades.

El complejo está diseñado para crear una vida de ensueño que se integra fácilmente en el diseño natural del paisaje y le permite sentir el rico sabor de la vida exclusiva.

Se venden estudios, apartamentos de una habitación y dos dormitorios con y sin muebles.

Infraestructura:

Piscina al aire libre

Piscina cubierta

Piscina para niños

Gimnasio

Ruta de bicicletas

Restaurante

Parque acuático

Parque infantil

Camino caminando

Corte de baloncesto

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!