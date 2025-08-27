  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Iskele Belediyesi
  Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.

Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.

Bogazi, Chipre del Norte
de
$145,493
BTC
1.7306143
ETH
90.7088953
USDT
143 847.0109596
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
10
ID: 27500
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/8/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Pueblo
    Bogazi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Estudio amueblado 46 m2 en el complejo Four Seasons Life en la costa.

Un proyecto a gran escala en la segunda costa con una superficie total de 61,000 m2, en el que se encuentran 326 propiedades.

El complejo está diseñado para crear una vida de ensueño que se integra fácilmente en el diseño natural del paisaje y le permite sentir el rico sabor de la vida exclusiva.

Se venden estudios, apartamentos de una habitación y dos dormitorios con y sin muebles.

Infraestructura:

  • Piscina al aire libre
  • Piscina cubierta
  • Piscina para niños
  • Gimnasio
  • Ruta de bicicletas
  • Restaurante
  • Parque acuático
  • Parque infantil
  • Camino caminando
  • Corte de baloncesto

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!

Localización en el mapa

Bogazi, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Bogazi, Chipre del Norte
de
$145,493
