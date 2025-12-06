  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Girne District
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Girne District, Chipre del Norte

Catalkoy Esentepe Belediyesi
72
Girne Belediyesi
33
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
30
Kyrenia
17
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Barrio residencial Papillon Villas *
Barrio residencial Papillon Villas *
Barrio residencial Papillon Villas *
Barrio residencial Papillon Villas *
Barrio residencial Papillon Villas *
Barrio residencial Papillon Villas *
Lapithos, Chipre del Norte
de
$531,946
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Natulux
Barrio residencial Natulux
Barrio residencial Natulux
Barrio residencial Natulux
Barrio residencial Natulux
Barrio residencial Natulux
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$240,642
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Oasis
Barrio residencial Oasis
Barrio residencial Oasis
Barrio residencial Oasis
Barrio residencial Oasis
Barrio residencial Oasis
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$139,319
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
OneOne
Barrio residencial Tranquility
Barrio residencial Tranquility
Barrio residencial Tranquility
Barrio residencial Tranquility
Barrio residencial Tranquility
Barrio residencial Tranquility
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$949,903
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Deja Blue Sunset
Barrio residencial Deja Blue Sunset
Barrio residencial Deja Blue Sunset
Barrio residencial Deja Blue Sunset
Barrio residencial Deja Blue Sunset
Barrio residencial Deja Blue Sunset
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$398,959
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial LORD OF CYPRUS
Barrio residencial LORD OF CYPRUS
Barrio residencial LORD OF CYPRUS
Barrio residencial LORD OF CYPRUS
Barrio residencial LORD OF CYPRUS
Barrio residencial LORD OF CYPRUS
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$164,017
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Carrington 55
Barrio residencial Carrington 55
Barrio residencial Carrington 55
Barrio residencial Carrington 55
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$253,244
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Natulux
Complejo residencial Natulux
Complejo residencial Natulux
Complejo residencial Natulux
Complejo residencial Natulux
Mostrar todo Complejo residencial Natulux
Complejo residencial Natulux
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$287,094
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Caesar Cliff
Barrio residencial Caesar Cliff
Barrio residencial Caesar Cliff
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$148,185
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
Mostrar todo Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$1,14M
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Lapta Marina Houses
Barrio residencial Lapta Marina Houses
Barrio residencial Lapta Marina Houses
Barrio residencial Lapta Marina Houses
Barrio residencial Lapta Marina Houses
Barrio residencial Lapta Marina Houses
Lapithos, Chipre del Norte
de
$169,716
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Barrio residencial Exquisite
Lapithos, Chipre del Norte
de
$493,950
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Lavanta
Barrio residencial Lavanta
Barrio residencial Lavanta
Barrio residencial Lavanta
Barrio residencial Lavanta
Barrio residencial Lavanta
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$683,930
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial MEDITERRENEAN VILLAS
Barrio residencial MEDITERRENEAN VILLAS
Barrio residencial MEDITERRENEAN VILLAS
Barrio residencial MEDITERRENEAN VILLAS
Barrio residencial MEDITERRENEAN VILLAS
Barrio residencial MEDITERRENEAN VILLAS
Motides, Chipre del Norte
de
$259,640
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Mostrar todo Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$131,813
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 15
Presentamos a su atención el complejo residencial "Elite Residence", situado en el pintoresco distrito de Karaoglanoglu de Kyrenia, Chipre del Norte. Este moderno complejo ofrece una variedad de apartamentos de uno a tres dormitorios, una superficie de 60 m2 y un costo de £139,950.Las ventaj…
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
Mostrar todo Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$647,475
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial YeniLand
Complejo residencial YeniLand
Complejo residencial YeniLand
Complejo residencial YeniLand
Complejo residencial YeniLand
Mostrar todo Complejo residencial YeniLand
Complejo residencial YeniLand
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$322,390
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$202,646
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Mia Residence *
Barrio residencial Mia Residence *
Barrio residencial Mia Residence *
Barrio residencial Mia Residence *
Barrio residencial Mia Residence *
Barrio residencial Mia Residence *
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$190,614
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Aloha Beach Resort
Barrio residencial Aloha Beach Resort
Barrio residencial Aloha Beach Resort
Barrio residencial Aloha Beach Resort
Barrio residencial Aloha Beach Resort
Barrio residencial Aloha Beach Resort
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$274,839
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial TERRA
Complejo residencial TERRA
Complejo residencial TERRA
Complejo residencial TERRA
Complejo residencial TERRA
Mostrar todo Complejo residencial TERRA
Complejo residencial TERRA
Ftericha, Chipre del Norte
de
$165,115
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
TERRA – Comfort and Style in Alsanjak by developer KIBRISComplejo residencial listo con modernos apartamentos y villas, situado en una de las zonas más populares del norte de Chipre - Alsancak.Tiene una ubicación favorable, infraestructura desarrollada y condiciones únicas para comprar biene…
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Agios Georgios, Chipre del Norte
de
$174,996
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de un dormitorio (1+1) de 60 m2 con una amplia terraza y un pequeño jardín, totalmente amueblado y equipado con electrodomésticos modernos.El salón se combina con la cocina y el comedor. La cocina tiene electrodomésticos: nevera, vitrocerámica, horno, capucha y lavadora. Acogedor…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$607,938
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial SUNNY HILL VILLAGE
Barrio residencial SUNNY HILL VILLAGE
Barrio residencial SUNNY HILL VILLAGE
Barrio residencial SUNNY HILL VILLAGE
Barrio residencial SUNNY HILL VILLAGE
Barrio residencial SUNNY HILL VILLAGE
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$177,189
Año de construcción 2027
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vineyard View
Barrio residencial Vineyard View
Barrio residencial Vineyard View
Barrio residencial Vineyard View
Barrio residencial Vineyard View
Barrio residencial Vineyard View
Ftericha, Chipre del Norte
de
$348,298
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Trimithi, Chipre del Norte
de
$607,938
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Mostrar todo Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Complejo residencial ESENTEPE LUX VILLAS
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$1,16M
Opciones de acabado Con acabado
Villas acogedoras en la costaEl nuevo proyecto único de NorthernLAND es un complejo encantador de 7 villas, que se encuentran a sólo 60 metros de la costa. Cada villa ofrece una magnífica vista del mar, todos los objetos se distinguen por la arquitectura excepcional. Esta opción atraerá a to…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
Mostrar todo Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
Complejo residencial Two bedroom apartment with roof terrace.
Karavas, Chipre del Norte
de
$184,884
Opciones de acabado Con acabado
Amplio apartamento de 2+1 de 95 m2 con balcón y terraza de 40 m2. Cocina moderna de planta abierta con mostrador de barras, salón con ventanas panorámicas y acceso al balcón. Amplia disposición, mucha luz natural con acabado de alta calidad, dos acogedores dormitorios con armarios empotrados…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Barrio residencial Karpasia by the Sea Elite
Barrio residencial Karpasia by the Sea Elite
Barrio residencial Karpasia by the Sea Elite
Barrio residencial Karpasia by the Sea Elite
Barrio residencial Karpasia by the Sea Elite
Barrio residencial Karpasia by the Sea Elite
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$151,985
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Karmi Homes Villas
Barrio residencial Karmi Homes Villas
Barrio residencial Karmi Homes Villas
Barrio residencial Karmi Homes Villas
Barrio residencial Karmi Homes Villas
Barrio residencial Karmi Homes Villas
Karmi, Chipre del Norte
de
$582,607
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$265,973
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Waterside
Barrio residencial Waterside
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$151,921
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Mostrar todo Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$531,890
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
🏡 Ático 2 + 1 Loft en el proyecto premium ALBATROS VIEW, GirnePresentamos un exclusivo ático de dos niveles en el exclusivo complejo residencial ALBATROS VIEW, ubicado en el prestigioso distrito de Girne. Es la combinación perfecta de arquitectura moderna, privacidad y cohesión.Sobre el proy…
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Aqua Blue
Barrio residencial Aqua Blue
Barrio residencial Aqua Blue
Barrio residencial Aqua Blue
Barrio residencial Aqua Blue
Barrio residencial Aqua Blue
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$252,041
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial CC Tower Girne
Complejo residencial CC Tower Girne
Complejo residencial CC Tower Girne
Complejo residencial CC Tower Girne
Complejo residencial CC Tower Girne
Mostrar todo Complejo residencial CC Tower Girne
Complejo residencial CC Tower Girne
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$242,374
Opciones de acabado Con acabado
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial The Horizon *
Barrio residencial The Horizon *
Barrio residencial The Horizon *
Barrio residencial The Horizon *
Barrio residencial The Horizon *
Barrio residencial The Horizon *
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$563,609
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Ultramarine Nuance
Complejo residencial Ultramarine Nuance
Complejo residencial Ultramarine Nuance
Complejo residencial Ultramarine Nuance
Complejo residencial Ultramarine Nuance
Mostrar todo Complejo residencial Ultramarine Nuance
Complejo residencial Ultramarine Nuance
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$140,803
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complejo residencial HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complejo residencial HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complejo residencial HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complejo residencial HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Mostrar todo Complejo residencial HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complejo residencial HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$136,469
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
HABITAT – el proyecto insignia en la zona de Esentepe del desarrollador EvergreenHABITAT es un proyecto residencial e infraestructura a gran escala situado en el distrito de Tatlisu (Esentepe), en una pintoresca zona con vistas panorámicas al mar Mediterráneo y al paisaje montañoso. La super…
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial LAKE GARDEN VILLAGE
Barrio residencial LAKE GARDEN VILLAGE
Barrio residencial LAKE GARDEN VILLAGE
Barrio residencial LAKE GARDEN VILLAGE
Barrio residencial LAKE GARDEN VILLAGE
Barrio residencial LAKE GARDEN VILLAGE
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$159,457
Año de construcción 2027
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Colesium Court
Barrio residencial Colesium Court
Barrio residencial Colesium Court
Barrio residencial Colesium Court
Barrio residencial Colesium Court
Barrio residencial Colesium Court
Thermeia, Chipre del Norte
de
$151,985
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Olive Trees Village
Barrio residencial Olive Trees Village
Barrio residencial Olive Trees Village
Barrio residencial Olive Trees Village
Barrio residencial Olive Trees Village
Barrio residencial Olive Trees Village
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$221,644
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Atlantis
Barrio residencial Atlantis
Barrio residencial Atlantis
Barrio residencial Atlantis
Barrio residencial Atlantis
Barrio residencial Atlantis
Akanthou, Chipre del Norte
de
$481,221
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$709,261
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complejo residencial LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complejo residencial LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complejo residencial LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complejo residencial LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Mostrar todo Complejo residencial LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complejo residencial LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$184,413
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
🏝 LA CASALIA VIP - Proyecto Elite en la costa mediterránea 🏝Perfección de la vida en estilo de lujoLA Casalia VIP es un nuevo nivel de prestigio, comodidad y gusto refinado. Situado en la pintoresca zona de Famagusta/Tatlisu, este complejo de élite combina una arquitectura exquisita, magnífi…
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Mountain Hill 2
Barrio residencial Mountain Hill 2
Barrio residencial Mountain Hill 2
Karavas, Chipre del Norte
de
$132,986
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Ardem Avangart Prime
Barrio residencial Ardem Avangart Prime
Barrio residencial Ardem Avangart Prime
Barrio residencial Ardem Avangart Prime
Barrio residencial Ardem Avangart Prime
Barrio residencial Ardem Avangart Prime
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$164,650
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Palmera
Barrio residencial Palmera
Barrio residencial Palmera
Barrio residencial Palmera
Barrio residencial Palmera
Barrio residencial Palmera
Vasilia, Chipre del Norte
de
$158,317
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial MEDITERRA
Barrio residencial MEDITERRA
Barrio residencial MEDITERRA
Barrio residencial MEDITERRA
Ftericha, Chipre del Norte
de
$417,957
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Skyland
Barrio residencial Skyland
Barrio residencial Skyland
Barrio residencial Skyland
Barrio residencial Skyland
Barrio residencial Skyland
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$184,281
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Karaca Villa
Barrio residencial Karaca Villa
Barrio residencial Karaca Villa
Barrio residencial Karaca Villa
Barrio residencial Karaca Villa
Barrio residencial Karaca Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$569,942
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial IDYLL Homes
Barrio residencial IDYLL Homes
Barrio residencial IDYLL Homes
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$392,563
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Blueberry
Barrio residencial Blueberry
Barrio residencial Blueberry
Barrio residencial Blueberry
Barrio residencial Blueberry
Barrio residencial Blueberry
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$139,319
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exclusive
Barrio residencial Exclusive
Barrio residencial Exclusive
Barrio residencial Exclusive
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$292,627
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Kazafani, Chipre del Norte
de
$811,724
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sea Magic Royal
Barrio residencial Sea Magic Royal
Barrio residencial Sea Magic Royal
Barrio residencial Sea Magic Royal
Barrio residencial Sea Magic Royal
Barrio residencial Sea Magic Royal
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$443,225
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Ardem Paradise 2
Barrio residencial Ardem Paradise 2
Barrio residencial Ardem Paradise 2
Barrio residencial Ardem Paradise 2
Barrio residencial Ardem Paradise 2
Barrio residencial Ardem Paradise 2
Kazafani, Chipre del Norte
de
$487,617
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sunny Hill
Barrio residencial Sunny Hill
Barrio residencial Sunny Hill
Barrio residencial Sunny Hill
Barrio residencial Sunny Hill
Barrio residencial Sunny Hill
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$170,983
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Olivia Court
Barrio residencial Olivia Court
Barrio residencial Olivia Court
Barrio residencial Olivia Court
Barrio residencial Olivia Court
Barrio residencial Olivia Court
Lapithos, Chipre del Norte
de
$186,814
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Kazafani, Chipre del Norte
de
$1,01M
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Wonder Stones Village
Barrio residencial Wonder Stones Village
Barrio residencial Wonder Stones Village
Barrio residencial Wonder Stones Village
Barrio residencial Wonder Stones Village
Barrio residencial Wonder Stones Village
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$538,152
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sea Pearl
Barrio residencial Sea Pearl
Barrio residencial Sea Pearl
Barrio residencial Sea Pearl
Barrio residencial Sea Pearl
Barrio residencial Sea Pearl
Lapithos, Chipre del Norte
de
$177,315
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Aqua View Bungavillas
Barrio residencial Aqua View Bungavillas
Barrio residencial Aqua View Bungavillas
Barrio residencial Aqua View Bungavillas
Barrio residencial Aqua View Bungavillas
Barrio residencial Aqua View Bungavillas
Akanthou, Chipre del Norte
de
$949,903
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial ELİT LİFE
Barrio residencial ELİT LİFE
Barrio residencial ELİT LİFE
Barrio residencial ELİT LİFE
Barrio residencial ELİT LİFE
Barrio residencial ELİT LİFE
Lapithos, Chipre del Norte
de
$117,788
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial My House Premier
Barrio residencial My House Premier
Barrio residencial My House Premier
Barrio residencial My House Premier
Barrio residencial My House Premier
Barrio residencial My House Premier
Templos, Chipre del Norte
de
$696,596
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial BELLA HILLS
Barrio residencial BELLA HILLS
Barrio residencial BELLA HILLS
Barrio residencial BELLA HILLS
Barrio residencial BELLA HILLS
Barrio residencial BELLA HILLS
Bellapais, Chipre del Norte
de
$1,14M
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Kompleks CLIFF Kristall
Complejo residencial Kompleks CLIFF Kristall
Complejo residencial Kompleks CLIFF Kristall
Complejo residencial Kompleks CLIFF Kristall
Complejo residencial Kompleks CLIFF Kristall
Complejo residencial Kompleks CLIFF Kristall
Templos, Chipre del Norte
de
$148,778
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Ubicado en el pueblo de Esentepe, Kyrenia. Área total del proyecto: 85,000m2 Este es un complejo residencial moderno que ofrece apartamentos y villas relacionadas. Ubicado a solo 100 metros de la playa bien equipada, rodeado de impresionantes vistas sobre Mar Mediterráneo y monta…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$163,383
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Studios in the Pearl Island complex.
Complejo residencial Studios in the Pearl Island complex.
Complejo residencial Studios in the Pearl Island complex.
Complejo residencial Studios in the Pearl Island complex.
Complejo residencial Studios in the Pearl Island complex.
Mostrar todo Complejo residencial Studios in the Pearl Island complex.
Complejo residencial Studios in the Pearl Island complex.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$125,844
Opciones de acabado Con acabado
► Precio: 93.000 GBPApartamento planta baja 35 m2 + terraza 8 m2, sin muebles y equipo.► Precio - 110.000 GBPApartamento de segunda planta 35 m2 + balcón 8 m2 + terraza 35 m2.► Precio por apartamentos similares del desarrollador desde 174.950 GBP sin muebles.Este es un fantástico y único nue…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$158,965
Opciones de acabado Con acabado
Estudio amueblado 45 m2 con terraza en el complejo Cove Garden Village.El interior del apartamento está hecho en un estilo moderno con elementos de decoración boho: tonos naturales, elementos de tocador, textiles cálidos y acentos brillantes.El espacio está muy bien situado: hay una cama gra…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Barrio residencial Aqua Garden
Barrio residencial Aqua Garden
Barrio residencial Aqua Garden
Barrio residencial Aqua Garden
Barrio residencial Aqua Garden
Barrio residencial Aqua Garden
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$196,313
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial THE NEST
Complejo residencial THE NEST
Complejo residencial THE NEST
Complejo residencial THE NEST
Complejo residencial THE NEST
Mostrar todo Complejo residencial THE NEST
Complejo residencial THE NEST
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$134,505
Ciudad: Kyrenia, EsentepeTipo de propiedad: ApartamentoNúmero de habitaciones: Estudio, 1+1, 1+1 Loft ,2+1 LoftSuperficie cerrada: 49 m2, 63 m2, 71 m2 , 91 m2Situación: se completará el 2027 de julio.Precio inicial: 99.000 librasPlan de pago para 10 años: %40 bajapago, 84 meses sin intereses…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Aloha Life
Barrio residencial Aloha Life
Barrio residencial Aloha Life
Barrio residencial Aloha Life
Barrio residencial Aloha Life
Barrio residencial Aloha Life
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$189,981
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial SunPrime
Barrio residencial SunPrime
Barrio residencial SunPrime
Barrio residencial SunPrime
Barrio residencial SunPrime
Barrio residencial SunPrime
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$137,926
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial LAventure
Complejo residencial LAventure
Complejo residencial LAventure
Complejo residencial LAventure
Complejo residencial LAventure
Mostrar todo Complejo residencial LAventure
Complejo residencial LAventure
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$144,888
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Mostrar todo Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$203,421
Opciones de acabado Con acabado
2+1 ático - 74 m2 + 12 m2 balcón + 31 m2 terraza en un complejo de lujo a 300 metros del mar.El complejo está situado en un lugar pintoresco justo a orillas del mar Mediterráneo en la zona de Esentepe, gracias al paisaje exitoso, todos los objetos del complejo tienen impresionantes vistas de…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Complejo residencial Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Complejo residencial Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Complejo residencial Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Complejo residencial Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Complejo residencial Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Karavas, Chipre del Norte
de
$222,126
Opciones de acabado Con acabado
Amplio apartamento de 2+1 de 92 m2 con terraza de 11 m2 y una pequeña parcela de terreno se encuentra en la primera planta de un moderno complejo residencial. Debido a la ubicación de la esquina, el apartamento tiene mucha luz natural, y la terraza tiene vistas a la vegetación y la piscina d…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$1,01M
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Aelita
Barrio residencial Aelita
Barrio residencial Aelita
Barrio residencial Aelita
Barrio residencial Aelita
Barrio residencial Aelita
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$278,638
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial The Residence
Barrio residencial The Residence
Barrio residencial The Residence
Barrio residencial The Residence
Barrio residencial The Residence
Barrio residencial The Residence
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$189,917
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Cove Garden Phase 2
Barrio residencial Cove Garden Phase 2
Barrio residencial Cove Garden Phase 2
Barrio residencial Cove Garden Phase 2
Barrio residencial Cove Garden Phase 2
Barrio residencial Cove Garden Phase 2
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$164,523
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial OASIS VILLAGE
Barrio residencial OASIS VILLAGE
Barrio residencial OASIS VILLAGE
Barrio residencial OASIS VILLAGE
Barrio residencial OASIS VILLAGE
Barrio residencial OASIS VILLAGE
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$158,191
Año de construcción 2027
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$171,089
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de tres habitaciones 105 m5 250 metros del mar en la zona de Esentepe.Living area - 91 m2 + una amplia terraza de 14 m2 será un lugar ideal para relajarse. Totalmente amueblado y equipado con todo el equipo necesario, que le permite entrar inmediatamente sin costes adic…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Barrio residencial Hanging Gardens Village
Barrio residencial Hanging Gardens Village
Barrio residencial Hanging Gardens Village
Barrio residencial Hanging Gardens Village
Barrio residencial Hanging Gardens Village
Barrio residencial Hanging Gardens Village
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$158,191
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Golden Circle Village
Barrio residencial Golden Circle Village
Barrio residencial Golden Circle Village
Barrio residencial Golden Circle Village
Barrio residencial Golden Circle Village
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$177,189
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$1,39M
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial THE HIVE
Barrio residencial THE HIVE
Barrio residencial THE HIVE
Barrio residencial THE HIVE
Barrio residencial THE HIVE
Barrio residencial THE HIVE
Kazafani, Chipre del Norte
de
$728,259
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Atoll Park
Barrio residencial Atoll Park
Barrio residencial Atoll Park
Barrio residencial Atoll Park
Barrio residencial Atoll Park
Barrio residencial Atoll Park
Trimithi, Chipre del Norte
de
$177,315
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Alpino Island
Barrio residencial Alpino Island
Barrio residencial Alpino Island
Barrio residencial Alpino Island
Barrio residencial Alpino Island
Barrio residencial Alpino Island
Lapithos, Chipre del Norte
de
$519,281
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Mostrar todo Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$149,535
Opciones de acabado Con acabado
Estudio - ático 34 m2 con terraza cubierta de 20 m2 en el complejo Caesar Cliff.El complejo está situado en un lugar muy hermoso en una colina, desde donde se abren impresionantes vistas del mar Mediterráneo y las montañas Beshparmak. Un puente pintoresco con ascensor llevará a la playa de a…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Mostrar todo Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Complejo residencial Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$200,537
Opciones de acabado Con acabado
🌟 apartamento exclusivo 2+1 con una vista al mar y montañas en Yesentep, Northern Chipre 🌟 ¡Tu casa perfecta en la primera línea del mar!   🏡 Acerca del apartamento: - cuadrado: 105 m², 2 dormitorios+ salón - habitaciones espaciosas y de luz llenas de comodidad.   - Tipo: impresionantes …
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$154,294
Opciones de acabado Con acabado
Estudio amueblado 45 m2 con terraza en el complejo Cove Garden Village.El interior del apartamento está hecho en un estilo moderno con elementos de decoración boho: tonos naturales, elementos de tocador, textiles cálidos y acentos brillantes.El espacio está muy bien situado: hay una cama gra…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$569,879
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Lanai Homes
Barrio residencial Lanai Homes
Barrio residencial Lanai Homes
Barrio residencial Lanai Homes
Barrio residencial Lanai Homes
Barrio residencial Lanai Homes
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$170,983
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Lapithos, Chipre del Norte
de
$145,652
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Karavas, Chipre del Norte
de
$171,851
Opciones de acabado Con acabado
Acogedor apartamento de una habitación (1+1) de 50 m2 con muebles y electrodomésticos modernos. El apartamento tiene un balcón y una amplia terraza de 40 m2 con una hermosa vista.El set de cocina está equipado con electrodomésticos BOSCH incorporados: horno, vitrocerámica, lavavajillas y nev…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complejo residencial CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complejo residencial CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complejo residencial CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complejo residencial CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Mostrar todo Complejo residencial CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complejo residencial CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$125,691
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
2 objetos inmobiliarios 2
CASA DEL MARE es una pequeña Suiza en Chipre soleado, donde el estilo de vida europeo se combina con la naturaleza majestuosa del Mediterráneo. El proyecto se crea para los conocedores de lujo que quieren vivir cerca de la orilla del mar, disfrutando de vistas infinitas al mar y magníficos p…
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Mia Homes
Barrio residencial Mia Homes
Barrio residencial Mia Homes
Barrio residencial Mia Homes
Barrio residencial Mia Homes
Barrio residencial Mia Homes
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$218,478
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Trimithi, Chipre del Norte
de
$753,590
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Hilly Elm
Barrio residencial Hilly Elm
Barrio residencial Hilly Elm
Barrio residencial Hilly Elm
Barrio residencial Hilly Elm
Barrio residencial Hilly Elm
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$158,064
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Ardem Park Green Hill
Barrio residencial Ardem Park Green Hill
Barrio residencial Ardem Park Green Hill