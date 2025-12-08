  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Erenkoy Karpaz Belediyesi
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte

Dipkarpaz
1
Yialousa, Chipre del Norte
de
$258,374
Año de construcción 2025
GP real estate
Dipkarpaz, Chipre del Norte
de
$124,491
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Жилой комплекс состоящий из двух этажных домов. Расположен на полуострове Карпас и имеет шикарные виды на море. Расстояние до моря и песчанных пляжей 900 м. В комплексе представлены  студии, апартаменты 1+1 с террасой  на крыше и 2+1 лофт.
Риэлтор без границ
Yialousa, Chipre del Norte
de
$156,257
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
El proyecto Sky Diora es una zona residencial especial ubicada en Yeni Erenköy. Con 80 unidades, 10 bloques, oficina de gestión para servicios de alquiler y mantenimiento, este proyecto pretende mezclar el ambiente sereno del mar con la comodidad de la vida moderna para convertir sus sueños …
THE HUB PROPERTY LTD
Yialousa, Chipre del Norte
de
$241
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
DESCRIPCIÓN EN RUSO El proyecto CASA LA VISTA HOMES, llamado así por su ubicación única, tiene como objetivo conectarlo, queridos inversores, con la tranquilidad del azul sin fin, ofreciendo las mejores vistas de Chipre. Nuestro proyecto, ubicado donde las hermosas playas de la isla se…
Keller Williams Platin
