Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Residencial
  4. Villa

Villas en venta en Chipre del Norte

;
Kyrenia
30
Girne Belediyesi
145
Catalkoy Esentepe Belediyesi
75
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
52
Mostrar más
Villa Borrar
Eliminar
384 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Flamoudi, Chipre del Norte
UP UP
Villa 6 habitaciones
Flamoudi, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Ubicado entre las montañas y el mar. Villa 4+2 totalmente amueblada en el norte de Chipre - …
$571,355
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Deutsch
Villa 4 habitaciones en Agios Georgios, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Agios Georgios, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Finca propiedad Chipre: villa con vistas al mar en Kyrenia - lujo, comodidad e inversiónChip…
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Chartzia, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Chartzia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Comprar 3+1 Villa en Esentepe Sun Valley te llamará la atención!Villa de lujo en el prestigi…
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 2 habitaciones en Stylloi, Chipre del Norte
Villa 2 habitaciones
Stylloi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Comprar una villa en el norte de Chipre es lo que necesitas!Villas de ensueño en la zona de …
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Villa 3+1 en Forest Gold & Beach Resort ¡Los papeles de propiedad están listos! Amplia villa…
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Enkomi, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Enkomi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Amplia villa 3+1 en Tuzla, Chipre septentrionalDescubre el lujo de esta impresionante villa …
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa 3 habitaciones en Trimithi, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Trimithi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Villa exclusiva 3+1 en las montañas con su propia piscina y vistas panorámicas!Presentamos u…
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
Villa 7 habitaciones
Kalogreia, Chipre del Norte
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 400 m²
Finca propiedad Chipre: villa de lujo con vistas panorámicas - comprar propiedad de lujo en …
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Finca propiedad Chipre: villa de lujo con piscina y jardín en IskelNorth Cyprus property in …
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Karavas, Chipre del Norte
Villa 7 habitaciones
Karavas, Chipre del Norte
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
🏡 Villa Exclusiva en Alsangjak – una rara oferta con potencial de inversión📍 Alsancak es uno…
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Agios Andronikos, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Agios Andronikos, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 120 m²
¡Una villa en el norte de Chipre atraerá su atención!Excelente complejo de calidad de 4 apar…
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Bellapais, Chipre del Norte
Villa 6 habitaciones
Bellapais, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 320 m²
Finca propiedad Chipre: villa de lujo 6+3 en Bellapais con vistas panorámicas al mar y Kyren…
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Especies villa 4+1 en el complejo ¡Sugar Cubes atraerá tu atención!El complejo residencial "…
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 274 m²
Una acogedora villa junto al mar en el norte de Chipre te llamará la atención!Esta elegante …
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 6 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Piso 2/2
Villas en un complejo exclusivo con piscinas privadas en Girne, norte de Chipre La región de…
$1,83M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Flamoudi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Flamoudi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Villa de lujo con 4 dormitorios, vistas al mar y terraza privada en la azoteaDescubra la vid…
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Villa 3+1 en Esentepe cerca de la playa de arena es la opción perfecta para una vida cómoda …
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 157 m²
Número de plantas 2
Villas cerca del mar y la playa en Lapta Girne Lapta es un popular espacio vital situado en …
$588,434
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 6 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 564 m²
Número de plantas 2
Villas de diseño elegante en Iskele, norte de Chipre El norte de Chipre es un país tranquilo…
$882,651
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 256 m²
Número de plantas 3
Le presentamos un proyecto único con una magnífica vista del Mar Mediterráneo.Una villa que …
$744,160
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Land of Dreams Gallery
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Villa
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 452 m²
Número de plantas 2
Este lujoso espacio de vida incluye un jardín y su propia piscina grande. La villa ofrece vi…
$2,66M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Land of Dreams Gallery
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano
Telegram Escribir en Telegram
Villa 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 308 m²
Número de plantas 2
Villas con Jacuzzi y Piscinas Climatizadas Cerca del Mar en Ozanköy, Girne El Norte de Chipr…
$1,57M
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
About Project • Access to The Beach • 500m to Korineum Golf Course • Communal Walk-in Swi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 6 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 452 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente con 5 Dormitorios junto al Mar en Esentepe Chipre del Norte, con sus pai…
$1,69M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Bogazi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Número de plantas 1
Premium Villa de Vista Mar Individual en Boğaz 🌊🏡Una villa arquitectónica excepcional situad…
$1,06M
VAT
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 2
Espaciosa Corner 3+1 Villa en Sea Pearl Residence - Cerca de la piscina y el mar 🌊🏡Una hermo…
$398,763
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Orga, Chipre del Norte
Villa 6 habitaciones
Orga, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Número de plantas 1
Esta es una colección exclusiva de villas premium en primera línea por el mar, creada para a…
$2,19M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
REITATW
Idiomas hablados
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Escribir en Telegram
Villa 7 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 7 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 589 m²
Número de plantas 2
Villas independientes con piscina privada en un complejo en el norte de Chipre Ozanköy Ozank…
$1,45M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
Villa independiente lista para mudarse en Girne, norte de Chipre Girne Alsancak es una ciuda…
$520,360
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Número de plantas 2
Villas independientes cerca de campos de golf en el norte de Chipre Girne El pueblo de Karaa…
$1,47M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir