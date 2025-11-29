  1. Realting.com
Complejo residencial ZK Aventus

Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$157,446
22
ID: 32955
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/11/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Pueblo
    Perivolia tou Trikomou

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Sobre el complejo

Ubicación: Iskele
Distancia al mar: 750 m
Parcela de tierra: 22000 m2
Número de apartamentos: 130
Número de villas adyacentes: 12

Descripción del proyecto: Tipo de cámara de proyecto, rodeado de naturaleza, con acceso a todos
infraestructura necesaria. Consta de 7 bloques de apartamentos de dos plantas y 12 casas adosadas. Cada bloque consta de dos tipos de apartamentos: estándar (primero piso) y loft (segundo piso). Todos.
Los apartamentos Loft tienen su propia terraza en el techo. Todos los apartamentos están equipados con un sistema de hogar inteligente.
Ubicación:
• A 15 minutos de Famagusta
• 750 metros a la playa
• 5 minutos a Iskela
• 40 minutos para el aeropuerto de Ercan

El proyecto ofrece las siguientes opciones inmobiliarias:
estudio
• Apartamentos 1+1 (Euroduchka)
Apartamentos 1 + 1 loft (dos niveles)
Apartamentos 2+1 (Eurotreshka)
Apartamentos 2 + 1 loft (dos niveles)
Apartamentos 3 + 1 loft (dos niveles)
Apartamentos 4 + 1 loft (dos niveles)
• Adosados 3+1
Infraestructura LCD:
- piscina exterior
- piscina
- piscina exterior climatizada
- SPA, sauna, hammam.
- bar de piscina.
- estación de carga para vehículos eléctricos
Restaurante, cafetería, bar
- zona de parque con lugares para recreación
- canchas de tenis y voleibol
- zonas de barbacoa
- parque infantil
- traslado al mar
- gimnasio
- cine al aire libre

Por un cargo adicional:
- Jacuzzi en la terraza
Diseño de mobiliario paquete

Condiciones de compra
Depósito de 5.000 libras
35% de pago inicial
65% sin intereses plazos hasta septiembre 2028
Lectura - Septiembre 2027

Localización en el mapa

Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte

