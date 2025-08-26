Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.

Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!

Estudio listo 43 m2 250 metros de la playa de arena. "Long Beach" es una costa con hermosas playas de arena, cerca de la ciudad de Iskele y no lejos de la ciudad de Famagusta.

Long Beach es una buena inversión y una oportunidad para vivir en uno de los lugares más bellos de Chipre. En este proyecto, todo se hizo para su comodidad.

Infraestructura:

Superficie paisajística con diseño paisajístico

Piscina

Terrazas soleadas

Tribunales de baloncesto

Tribunales de voleibol

Tribunales de tenis

2 restaurantes

Café

Bar de piscina

Barrera de vitaminas (niños)

Leisure center

Parques infantiles

Caminos peatonal y bicicleta

Supermercado

Limpiador seco

Tienda de recuerdos

Mantenimiento del complejo

Seguridad las 24 horas

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!