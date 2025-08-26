  1. Realting.com
  4. Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.

Trikomo, Chipre del Norte
$72,797
ID: 27495
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!

Estudio listo 43 m2 250 metros de la playa de arena. "Long Beach" es una costa con hermosas playas de arena, cerca de la ciudad de Iskele y no lejos de la ciudad de Famagusta.

Long Beach es una buena inversión y una oportunidad para vivir en uno de los lugares más bellos de Chipre. En este proyecto, todo se hizo para su comodidad.

Infraestructura:

  • Superficie paisajística con diseño paisajístico
  • Piscina
  • Terrazas soleadas
  • Tribunales de baloncesto
  • Tribunales de voleibol
  • Tribunales de tenis
  • 2 restaurantes
  • Café
  • Bar de piscina
  • Barrera de vitaminas (niños)
  • Leisure center
  • Parques infantiles
  • Caminos peatonal y bicicleta
  • Supermercado
  • Limpiador seco
  • Tienda de recuerdos
  • Mantenimiento del complejo
  • Seguridad las 24 horas

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte

