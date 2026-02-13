  1. Realting.com
  4. Piso en edificio nuevo Velocity

Piso en edificio nuevo Velocity

Trikomo, Chipre del Norte
de
$118,368
VAT
;
6
ID: 33344
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Vida moderna A sólo 350 metros del mar en Iskele 🌊

Nos complace presentar Velocity, un moderno edificio residencial de 5 plantas situado en una de las zonas más prometedoras de Iskele, cerca de la famosa Long Beach.

El proyecto combina ubicación privilegiada, construcción moderna y fuerte potencial de inversión.

  • Distancia al mar: 350 m

  • Pisos: 5

  • Total de unidades: 30

  • Tamaño de la tierra: 585 m2

  • Título de obra: Cambio

📍 Lugar Destacados

La vegetación está situada en una zona de complejos de rápido desarrollo con infraestructura completa cercana:

A poca distancia:

  • el popular Long Beach Iskele

  • supermercado

  • farmacia

  • banco / ATM

  • salón de belleza

  • canchas de baloncesto y tenis

  • casinos y 5 hoteles★

  • restaurantes y cafeterías

  • club de playa abierto

Famagusta está a sólo 15 minutos en coche 🚗

Un equilibrio perfecto entre la relajación costera y la comodidad urbana.

🏡 Tipos de apartamento

  • 2+1 – 65 m2

  • 1+1 – 40 m2

  • Estudio (1+0) — 30 m2 & 35 m2

Diseños eficientes diseñados para una calidad de vida cómoda y alta demanda de alquiler.

🏗 Lo que tienes

  • Plaza de aparcamiento privado para cada apartamento

  • Sistema CCTV

  • Ascensor de clase de lujo

  • Escalinatas de mármol

  • Aislamientos térmicos y de sonido

  • Vistas al mar 🌅

  • Acabados modernos y de alta calidad

  • Ventanas de PVC dobles

  • Barandillas de balcón de vidrio

  • Armarios incorporados

  • Cocina alta brillante

  • Baño completo con ducha de lluvia

  • Puertas de entrada de acero

  • Techos suspendidos

  • Servicio de mantenimiento de edificios

💼 Rental Management

Servicios de alquiler profesionales disponibles:

  • 25% comisión para alquileres a corto plazo

  • 10% comisión para alquileres a largo plazo

Velocity es una opción inteligente tanto para los compradores de estilo de vida como para los inversores que buscan rentas estables y crecimiento de valor a largo plazo en una de las zonas costeras de mayor crecimiento del norte de Chipre 📈

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte

