Piso en edificio nuevo Velocity

Vida moderna A sólo 350 metros del mar en Iskele 🌊
Nos complace presentar Velocity, un moderno edificio residencial de 5 plantas situado en una de las zonas más prometedoras de Iskele, cerca de la famosa Long Beach.
El proyecto combina ubicación privilegiada, construcción moderna y fuerte potencial de inversión.
Distancia al mar: 350 m
Pisos: 5
Total de unidades: 30
Tamaño de la tierra: 585 m2
Título de obra: Cambio
📍 Lugar Destacados
La vegetación está situada en una zona de complejos de rápido desarrollo con infraestructura completa cercana:
A poca distancia:
el popular Long Beach Iskele
supermercado
farmacia
banco / ATM
salón de belleza
canchas de baloncesto y tenis
casinos y 5 hoteles★
restaurantes y cafeterías
club de playa abierto
Famagusta está a sólo 15 minutos en coche 🚗
Un equilibrio perfecto entre la relajación costera y la comodidad urbana.
🏡 Tipos de apartamento
2+1 – 65 m2
1+1 – 40 m2
Estudio (1+0) — 30 m2 & 35 m2
Diseños eficientes diseñados para una calidad de vida cómoda y alta demanda de alquiler.
🏗 Lo que tienes
Plaza de aparcamiento privado para cada apartamento
Sistema CCTV
Ascensor de clase de lujo
Escalinatas de mármol
Aislamientos térmicos y de sonido
Vistas al mar 🌅
Acabados modernos y de alta calidad
Ventanas de PVC dobles
Barandillas de balcón de vidrio
Armarios incorporados
Cocina alta brillante
Baño completo con ducha de lluvia
Puertas de entrada de acero
Techos suspendidos
Servicio de mantenimiento de edificios
💼 Rental Management
Servicios de alquiler profesionales disponibles:
25% comisión para alquileres a corto plazo
10% comisión para alquileres a largo plazo
Velocity es una opción inteligente tanto para los compradores de estilo de vida como para los inversores que buscan rentas estables y crecimiento de valor a largo plazo en una de las zonas costeras de mayor crecimiento del norte de Chipre 📈