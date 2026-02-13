Piso en edificio nuevo Velocity

Vida moderna A sólo 350 metros del mar en Iskele 🌊

Nos complace presentar Velocity, un moderno edificio residencial de 5 plantas situado en una de las zonas más prometedoras de Iskele, cerca de la famosa Long Beach.

El proyecto combina ubicación privilegiada, construcción moderna y fuerte potencial de inversión.

Distancia al mar: 350 m

Pisos: 5

Total de unidades: 30

Tamaño de la tierra: 585 m2

Título de obra: Cambio

📍 Lugar Destacados

La vegetación está situada en una zona de complejos de rápido desarrollo con infraestructura completa cercana:

A poca distancia:

el popular Long Beach Iskele

supermercado

farmacia

banco / ATM

salón de belleza

canchas de baloncesto y tenis

casinos y 5 hoteles★

restaurantes y cafeterías

club de playa abierto

Famagusta está a sólo 15 minutos en coche 🚗

Un equilibrio perfecto entre la relajación costera y la comodidad urbana.

🏡 Tipos de apartamento

2+1 – 65 m2

1+1 – 40 m2

Estudio (1+0) — 30 m2 & 35 m2

Diseños eficientes diseñados para una calidad de vida cómoda y alta demanda de alquiler.

🏗 Lo que tienes

Plaza de aparcamiento privado para cada apartamento

Sistema CCTV

Ascensor de clase de lujo

Escalinatas de mármol

Aislamientos térmicos y de sonido

Vistas al mar 🌅

Acabados modernos y de alta calidad

Ventanas de PVC dobles

Barandillas de balcón de vidrio

Armarios incorporados

Cocina alta brillante

Baño completo con ducha de lluvia

Puertas de entrada de acero

Techos suspendidos

Servicio de mantenimiento de edificios

💼 Rental Management

Servicios de alquiler profesionales disponibles:

25% comisión para alquileres a corto plazo

10% comisión para alquileres a largo plazo

Velocity es una opción inteligente tanto para los compradores de estilo de vida como para los inversores que buscan rentas estables y crecimiento de valor a largo plazo en una de las zonas costeras de mayor crecimiento del norte de Chipre 📈