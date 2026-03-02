  1. Realting.com
  Chipre del Norte
  Yenibogazici Belediyesi
  Complejo residencial Orchard

Complejo residencial Orchard

Agios Sergios, Chipre del Norte
$161,189
14
ID: 34001
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/3/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Gazimağusa District
  • Ciudad
    Yenibogazici Belediyesi
  • Pueblo
    Agios Sergios

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Un estilo de vida jardín moderno cerca del Mediterráneo 🌊

Situado en Yeniboğaziçi, una zona históricamente rica cerca de las playas doradas del Mediterráneo y la antigua ciudad de Salamis.

🏖 1 km a la playa
🏙 8 km al centro de la ciudad de Famagusta
🏥 6 km al hospital
🎓 6 km hasta la Universidad del Mediterráneo Oriental
🏫 2 km hasta Near East College
🏛 4 km hasta las ruinas de Salamis
✈ 40 km hasta el aeropuerto de Ercan

-...

🌿 Acerca del proyecto

• Superficie total de tierras superior a 50.000 m2
• Moderno complejo residencial de villas y apartamentos
• Concepto innovador de jardinería y jardinería
• Diseñado para un estilo de vida mediterráneo pacífico

Cada terraza se convierte en un retiro privado al aire libre.

-...

🌴 Instalaciones

🏊 Piscinas al aire libre
👶 Piscinas infantiles & parques infantiles
🏋️ Gym
🎾 Tribunal de tenis
🏐 Beach volleyball
🧖 Sauna
🍽 Restaurante
👧 Club infantil
🛒 Supermercado
🌳 Zonas de parques
🛡 Seguridad 24/7

-...

🏡 Tipos de propiedad

🍓 Berry Villas

Adosados de 3 dormitorios
183 m2
Parcelas: 140–240 m2

🥭 Mango Villas

3 dormitorios, 3 baños
177 m2
Parcelas: 287-475 m2
Unifamiliar & semi-apartado con piscinas privadas.

🍎 Apple Villas

4 dormitorios, 5 baños
310 m2
Parcelas: 410-530 m2
Piscina privada opcional.

🌰 Almond Apartments

Bloques de dos pisos
Estudios, unidades de 1 y 2 dormitorios
Ubicación central dentro del complejo.

🍋 Lime Apartments

Zona privada y verde
Estudios, 1-, 2-, 3-dormitorios
Balcones con vistas a las palmeras y la piscina.

🌺 Lotus Apartments

Arreglado alrededor de la piscina más grande de Orchard
Estudios, unidades de 1 y 2 dormitorios
Vistas panorámicas y acceso a restaurantes.

-...

📍 Yeniboğaziçi Advantages

• Restaurantes & bares
• Supermercados & panaderías
• Cerca de East College
• Hotel Salamis Bay de 5 estrellas
• Playas de arena
• Universidad estatal de la UEM (acreditación internacional)

Orchard combina la naturaleza, la arquitectura moderna y la infraestructura de estilo de vida completo.
Una elección perfecta para vivir, vacaciones o inversión a largo plazo 🌿✨

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 124.0
Precio por m², USD 2,118
Precio del apartamento, USD 262,604

Localización en el mapa

Agios Sergios, Chipre del Norte

