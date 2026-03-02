Complejo residencial Orchard

Un estilo de vida jardín moderno cerca del Mediterráneo 🌊
Situado en Yeniboğaziçi, una zona históricamente rica cerca de las playas doradas del Mediterráneo y la antigua ciudad de Salamis.
🏖 1 km a la playa
🏙 8 km al centro de la ciudad de Famagusta
🏥 6 km al hospital
🎓 6 km hasta la Universidad del Mediterráneo Oriental
🏫 2 km hasta Near East College
🏛 4 km hasta las ruinas de Salamis
✈ 40 km hasta el aeropuerto de Ercan
-...
🌿 Acerca del proyecto
• Superficie total de tierras superior a 50.000 m2
• Moderno complejo residencial de villas y apartamentos
• Concepto innovador de jardinería y jardinería
• Diseñado para un estilo de vida mediterráneo pacífico
Cada terraza se convierte en un retiro privado al aire libre.
-...
🌴 Instalaciones
🏊 Piscinas al aire libre
👶 Piscinas infantiles & parques infantiles
🏋️ Gym
🎾 Tribunal de tenis
🏐 Beach volleyball
🧖 Sauna
🍽 Restaurante
👧 Club infantil
🛒 Supermercado
🌳 Zonas de parques
🛡 Seguridad 24/7
-...
🏡 Tipos de propiedad
🍓 Berry Villas
Adosados de 3 dormitorios
183 m2
Parcelas: 140–240 m2
🥭 Mango Villas
3 dormitorios, 3 baños
177 m2
Parcelas: 287-475 m2
Unifamiliar & semi-apartado con piscinas privadas.
🍎 Apple Villas
4 dormitorios, 5 baños
310 m2
Parcelas: 410-530 m2
Piscina privada opcional.
🌰 Almond Apartments
Bloques de dos pisos
Estudios, unidades de 1 y 2 dormitorios
Ubicación central dentro del complejo.
🍋 Lime Apartments
Zona privada y verde
Estudios, 1-, 2-, 3-dormitorios
Balcones con vistas a las palmeras y la piscina.
🌺 Lotus Apartments
Arreglado alrededor de la piscina más grande de Orchard
Estudios, unidades de 1 y 2 dormitorios
Vistas panorámicas y acceso a restaurantes.
-...
📍 Yeniboğaziçi Advantages
• Restaurantes & bares
• Supermercados & panaderías
• Cerca de East College
• Hotel Salamis Bay de 5 estrellas
• Playas de arena
• Universidad estatal de la UEM (acreditación internacional)
Orchard combina la naturaleza, la arquitectura moderna y la infraestructura de estilo de vida completo.
Una elección perfecta para vivir, vacaciones o inversión a largo plazo 🌿✨