Complejo residencial Orchard

Un estilo de vida jardín moderno cerca del Mediterráneo 🌊

Situado en Yeniboğaziçi, una zona históricamente rica cerca de las playas doradas del Mediterráneo y la antigua ciudad de Salamis.

🏖 1 km a la playa

🏙 8 km al centro de la ciudad de Famagusta

🏥 6 km al hospital

🎓 6 km hasta la Universidad del Mediterráneo Oriental

🏫 2 km hasta Near East College

🏛 4 km hasta las ruinas de Salamis

✈ 40 km hasta el aeropuerto de Ercan

-...

🌿 Acerca del proyecto

• Superficie total de tierras superior a 50.000 m2

• Moderno complejo residencial de villas y apartamentos

• Concepto innovador de jardinería y jardinería

• Diseñado para un estilo de vida mediterráneo pacífico

Cada terraza se convierte en un retiro privado al aire libre.

-...

🌴 Instalaciones

🏊 Piscinas al aire libre

👶 Piscinas infantiles & parques infantiles

🏋️ Gym

🎾 Tribunal de tenis

🏐 Beach volleyball

🧖 Sauna

🍽 Restaurante

👧 Club infantil

🛒 Supermercado

🌳 Zonas de parques

🛡 Seguridad 24/7

-...

🏡 Tipos de propiedad

🍓 Berry Villas

Adosados de 3 dormitorios

183 m2

Parcelas: 140–240 m2

🥭 Mango Villas

3 dormitorios, 3 baños

177 m2

Parcelas: 287-475 m2

Unifamiliar & semi-apartado con piscinas privadas.

🍎 Apple Villas

4 dormitorios, 5 baños

310 m2

Parcelas: 410-530 m2

Piscina privada opcional.

🌰 Almond Apartments

Bloques de dos pisos

Estudios, unidades de 1 y 2 dormitorios

Ubicación central dentro del complejo.

🍋 Lime Apartments

Zona privada y verde

Estudios, 1-, 2-, 3-dormitorios

Balcones con vistas a las palmeras y la piscina.

🌺 Lotus Apartments

Arreglado alrededor de la piscina más grande de Orchard

Estudios, unidades de 1 y 2 dormitorios

Vistas panorámicas y acceso a restaurantes.

-...

📍 Yeniboğaziçi Advantages

• Restaurantes & bares

• Supermercados & panaderías

• Cerca de East College

• Hotel Salamis Bay de 5 estrellas

• Playas de arena

• Universidad estatal de la UEM (acreditación internacional)

Orchard combina la naturaleza, la arquitectura moderna y la infraestructura de estilo de vida completo.

Una elección perfecta para vivir, vacaciones o inversión a largo plazo 🌿✨