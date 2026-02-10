Complejo residencial Velaris

Velaris – una armonía de estilo, comodidad y vida de resort 🌿✨
Velaris es un moderno proyecto de baja altura situado a solo 700 metros del mar, diseñado para una cómoda vida y relajación en un ambiente de tranquilidad y comodidad 🌊
Un lugar ideal para aquellos que valoran un equilibrio entre la naturaleza, la infraestructura desarrollada y una alta calidad de vida.
Rutas de bicicletas, puertos deportivos, playas y zonas de barbacoa están cerca, junto con todo lo necesario para la vida cotidiana:
Infraestructura compleja
Velaris ofrece una amplia gama de espacios y servicios públicos, creando una verdadera sensación de resort 🌴
Apartamentos Velaris
Los apartamentos están diseñados con enfoque en funcionalidad, estética y comodidad ✨
Cada detalle ha sido pensado para vivir cómoda y elegante:
Villas Velaris
Las villas están diseñadas en un estilo contemporáneo utilizando materiales premium y acabados de alta calidad 🏡
La combinación perfecta de diseño elegante y soluciones prácticas:
Acerca del proyecto
📐 Superficie total del proyecto: 23.000 m2
🏡 Un total de 85 residencias garantizan intimidad y privacidad
El proyecto incluye:
• 13 villas
• 36 2+1 apartamentos con jardines privados
• 36 1+1 apartamentos con terraza privada en la azotea
💦 3 piscinas con una superficie total de 1.000 m2
🚗 100 plazas de aparcamiento
💆 Salóns de belleza, restaurantes, gimnasio, saunas y zonas infantiles
Velaris es un espacio donde se combina comodidad, estilo y un ambiente turístico. unirse a un solo estilo de vida 🌊🌿
Ideal tanto para residencia permanente como para inversión con alto potencial de alquiler 💼💎