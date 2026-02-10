Complejo residencial Velaris

Velaris – una armonía de estilo, comodidad y vida de resort 🌿✨

Velaris es un moderno proyecto de baja altura situado a solo 700 metros del mar, diseñado para una cómoda vida y relajación en un ambiente de tranquilidad y comodidad 🌊

Un lugar ideal para aquellos que valoran un equilibrio entre la naturaleza, la infraestructura desarrollada y una alta calidad de vida.

Rutas de bicicletas, puertos deportivos, playas y zonas de barbacoa están cerca, junto con todo lo necesario para la vida cotidiana:

🏫 Escuelas y jardines de infancia

🎓 Universidades

🍽 Restaurantes y cafeterías

🛍 Tiendas y bares

🎢 Parques acuáticos y vibrante vida nocturna

Infraestructura compleja

Velaris ofrece una amplia gama de espacios y servicios públicos, creando una verdadera sensación de resort 🌴

🍽 Restaurante y café

🏊‍♂️ Piscinas comunitarias y tobogán de agua infantil

♟ Gran área de ajedrez y parque infantil

🏋️‍♀️ Gimnasio interior y campos deportivos

🧖 Hammam turco y sauna

🚗 Estacionamiento para residentes e invitados

🛴 Alquiler de scooter eléctrico gratuito

🛡 Seguridad las 24 horas y generador

Apartamentos Velaris

Los apartamentos están diseñados con enfoque en funcionalidad, estética y comodidad ✨

Cada detalle ha sido pensado para vivir cómoda y elegante:

✔ Pisos de cerámica

✔ Duchas incorporadas

✔ Terrazas privadas para 1+1 apartamentos 🌅

✔ Jardines para 2+1 apartamentos 🌿

✔ Encimeras de granito en la cocina

✔ Calefacción por suelo radiante

✔ Materiales de acabado natural ( madera y piedra)

✔ Armarios empotrados en los dormitorios

✔ Sistemas de enfriamiento de techo

✔ Ventanas dobles

Villas Velaris

Las villas están diseñadas en un estilo contemporáneo utilizando materiales premium y acabados de alta calidad 🏡

La combinación perfecta de diseño elegante y soluciones prácticas:

✔ Diseños amplios

✔ Pisos de cerámica

✔ Duchas incorporadas

✔ Terrazas de alto nivel

✔ Superficies de cocina granito

✔ Pisos calentados

✔ Madera natural y piedra

✔ Armarios empotrados en dormitorios

✔ Sistemas de refrigeración concebidos

✔ Ventanas panorámicas dobles

✔ Caucho y accesorios de alta calidad

Acerca del proyecto

📐 Superficie total del proyecto: 23.000 m2

🏡 Un total de 85 residencias garantizan intimidad y privacidad

El proyecto incluye:

• 13 villas

• 36 2+1 apartamentos con jardines privados

• 36 1+1 apartamentos con terraza privada en la azotea

💦 3 piscinas con una superficie total de 1.000 m2

🚗 100 plazas de aparcamiento

💆 Salóns de belleza, restaurantes, gimnasio, saunas y zonas infantiles

Velaris es un espacio donde se combina comodidad, estilo y un ambiente turístico. unirse a un solo estilo de vida 🌊🌿

Ideal tanto para residencia permanente como para inversión con alto potencial de alquiler 💼💎