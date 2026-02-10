Complejo residencial Velaris

  1. Realting.com
Bogazi, Chipre del Norte
$196,318
ID: 33313
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Pueblo
    Bogazi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Velaris – una armonía de estilo, comodidad y vida de resort 🌿✨

Velaris es un moderno proyecto de baja altura situado a solo 700 metros del mar, diseñado para una cómoda vida y relajación en un ambiente de tranquilidad y comodidad 🌊
Un lugar ideal para aquellos que valoran un equilibrio entre la naturaleza, la infraestructura desarrollada y una alta calidad de vida.

Rutas de bicicletas, puertos deportivos, playas y zonas de barbacoa están cerca, junto con todo lo necesario para la vida cotidiana:

  • 🏫 Escuelas y jardines de infancia
  • 🎓 Universidades
  • 🍽 Restaurantes y cafeterías
  • 🛍 Tiendas y bares
  • 🎢 Parques acuáticos y vibrante vida nocturna

Infraestructura compleja

Velaris ofrece una amplia gama de espacios y servicios públicos, creando una verdadera sensación de resort 🌴

  • 🍽 Restaurante y café
  • 🏊‍♂️ Piscinas comunitarias y tobogán de agua infantil
  • ♟ Gran área de ajedrez y parque infantil
  • 🏋️‍♀️ Gimnasio interior y campos deportivos
  • 🧖 Hammam turco y sauna
  • 🚗 Estacionamiento para residentes e invitados
  • 🛴 Alquiler de scooter eléctrico gratuito
  • 🛡 Seguridad las 24 horas y generador

Apartamentos Velaris

Los apartamentos están diseñados con enfoque en funcionalidad, estética y comodidad ✨
Cada detalle ha sido pensado para vivir cómoda y elegante:

  • ✔ Pisos de cerámica
  • ✔ Duchas incorporadas
  • ✔ Terrazas privadas para 1+1 apartamentos 🌅
  • ✔ Jardines para 2+1 apartamentos 🌿
  • ✔ Encimeras de granito en la cocina
  • ✔ Calefacción por suelo radiante
  • ✔ Materiales de acabado natural ( madera y piedra)
  • ✔ Armarios empotrados en los dormitorios
  • ✔ Sistemas de enfriamiento de techo
  • ✔ Ventanas dobles

Villas Velaris

Las villas están diseñadas en un estilo contemporáneo utilizando materiales premium y acabados de alta calidad 🏡
La combinación perfecta de diseño elegante y soluciones prácticas:

  • ✔ Diseños amplios
  • ✔ Pisos de cerámica
  • ✔ Duchas incorporadas
  • ✔ Terrazas de alto nivel
  • ✔ Superficies de cocina granito
  • ✔ Pisos calentados
  • ✔ Madera natural y piedra
  • ✔ Armarios empotrados en dormitorios
  • ✔ Sistemas de refrigeración concebidos
  • ✔ Ventanas panorámicas dobles
  • ✔ Caucho y accesorios de alta calidad

Acerca del proyecto

📐 Superficie total del proyecto: 23.000 m2
🏡 Un total de 85 residencias garantizan intimidad y privacidad

El proyecto incluye:
• 13 villas
• 36 2+1 apartamentos con jardines privados
• 36 1+1 apartamentos con terraza privada en la azotea

💦 3 piscinas con una superficie total de 1.000 m2
🚗 100 plazas de aparcamiento
💆 Salóns de belleza, restaurantes, gimnasio, saunas y zonas infantiles

Velaris es un espacio donde se combina comodidad, estilo y un ambiente turístico. unirse a un solo estilo de vida 🌊🌿
Ideal tanto para residencia permanente como para inversión con alto potencial de alquiler 💼💎

Localización en el mapa

VAT
