  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Complejo residencial Atlantis Pearl

Complejo residencial Atlantis Pearl

Akanthou, Chipre del Norte
de
$204,164
VAT
BTC
2.4284954
ETH
127.2878251
USDT
201 854.2184696
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
8
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33290
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Gazimağusa District
  • Ciudad
    Tatlisu Belediyesi
  • Pueblo
    Akanthou

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Atlantis Pearl es un exclusivo proyecto residencial junto al mar situado en Tatlısu, norte de Chipre, donde la arquitectura moderna cumple con el verdadero encanto mediterráneo. Rodeado de exuberante vegetación y ofreciendo vistas panorámicas al mar y a la montaña, el proyecto ofrece un estilo de vida tranquilo y elegante para aquellos que buscan comodidad, belleza y tranquilidad.

El proyecto es ideal tanto para la vida privada como para la inversión de alto rendimiento.

📍 Panorama general del proyecto

  • Superficie total de parcela: 32.000 m2

  • Bloques: 8

  • Total de unidades: 176

  • Acceso directo a la playa

Atlantis Pearl ofrece una variedad de diseños de apartamentos combinados con instalaciones ricas y un concepto de vida estilo resort.

🏠 Tipos de apartamento

  • 1+1 apartamentos (planta baja)

  • 1+1 áticos con terrazas privadas en la azotea

  • 2+1 áticos con terrazas en la azotea

🏊 Servicios e instalaciones

  • Dos piscinas al aire libre

  • Piscina cubierta

  • SPA Centro

  • Gym

  • Parque infantil

  • Acceso directo a la playa

  • Zonas verdes de paisaje

🌿 Actividades " Estilo de vida

Los residentes pueden disfrutar de una amplia gama de actividades al aire libre y recreativas cercanas:

  • Golf

  • Deportes acuáticos

  • Pesca

  • Senderismo

  • Zipline

  • Ciclismo

💼 Servicios de Gestión de Alquileres

Un servicio completo de gestión de alquileres está disponible para inversores, cubriendo todo de principio a fin:

✔️ Publicidad y promoción
✔️ Alojamiento de invitados en las principales plataformas como Booking.com
✔️ Check-in & check-out
✔️ Traslados desde el aeropuerto
✔️ Limpieza antes y después de estancias
✔️ Servicios de lavandería
✔️ Gestión clave de la tenencia y el acceso
✔️ Mantenimiento de bienes y reparaciones menores

Disfrute de la propiedad sin estrés mientras que su propiedad genera ingresos.

Localización en el mapa

Akanthou, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial MAKI HILL PARK
Ayios Ilias, Chipre del Norte
de
$310,319
Barrio residencial Luna
Trikomo, Chipre del Norte
de
$417,957
Complejo residencial ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$157,958
Complejo residencial Grand Sapphire Resort 2
Iskele District, Chipre del Norte
de
$133,159
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$176,478
Está viendo
Complejo residencial Atlantis Pearl
Akanthou, Chipre del Norte
de
$204,164
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Barrio residencial Aloha Beach Resort
Barrio residencial Aloha Beach Resort
Barrio residencial Aloha Beach Resort
Barrio residencial Aloha Beach Resort
Barrio residencial Aloha Beach Resort
Barrio residencial Aloha Beach Resort
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$274,839
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Gonyeli Flora Villas
Barrio residencial Gonyeli Flora Villas
Barrio residencial Gonyeli Flora Villas
Barrio residencial Gonyeli Flora Villas
Barrio residencial Gonyeli Flora Villas
Barrio residencial Gonyeli Flora Villas
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
de
$208,979
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complejo residencial CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complejo residencial CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complejo residencial CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complejo residencial CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Mostrar todo Complejo residencial CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Complejo residencial CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$125,691
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
2 objetos inmobiliarios 2
CASA DEL MARE es una pequeña Suiza en Chipre soleado, donde el estilo de vida europeo se combina con la naturaleza majestuosa del Mediterráneo. El proyecto se crea para los conocedores de lujo que quieren vivir cerca de la orilla del mar, disfrutando de vistas infinitas al mar y magníficos p…
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir