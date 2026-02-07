Complejo residencial Atlantis Pearl

Atlantis Pearl es un exclusivo proyecto residencial junto al mar situado en Tatlısu, norte de Chipre, donde la arquitectura moderna cumple con el verdadero encanto mediterráneo. Rodeado de exuberante vegetación y ofreciendo vistas panorámicas al mar y a la montaña, el proyecto ofrece un estilo de vida tranquilo y elegante para aquellos que buscan comodidad, belleza y tranquilidad.
El proyecto es ideal tanto para la vida privada como para la inversión de alto rendimiento.
📍 Panorama general del proyecto
Superficie total de parcela: 32.000 m2
Bloques: 8
Total de unidades: 176
Acceso directo a la playa
Atlantis Pearl ofrece una variedad de diseños de apartamentos combinados con instalaciones ricas y un concepto de vida estilo resort.
🏠 Tipos de apartamento
1+1 apartamentos (planta baja)
1+1 áticos con terrazas privadas en la azotea
2+1 áticos con terrazas en la azotea
🏊 Servicios e instalaciones
Dos piscinas al aire libre
Piscina cubierta
SPA Centro
Gym
Parque infantil
Acceso directo a la playa
Zonas verdes de paisaje
🌿 Actividades " Estilo de vida
Los residentes pueden disfrutar de una amplia gama de actividades al aire libre y recreativas cercanas:
Golf
Deportes acuáticos
Pesca
Senderismo
Zipline
Ciclismo
💼 Servicios de Gestión de Alquileres
Un servicio completo de gestión de alquileres está disponible para inversores, cubriendo todo de principio a fin:
✔️ Publicidad y promoción
✔️ Alojamiento de invitados en las principales plataformas como Booking.com
✔️ Check-in & check-out
✔️ Traslados desde el aeropuerto
✔️ Limpieza antes y después de estancias
✔️ Servicios de lavandería
✔️ Gestión clave de la tenencia y el acceso
✔️ Mantenimiento de bienes y reparaciones menores
Disfrute de la propiedad sin estrés mientras que su propiedad genera ingresos.