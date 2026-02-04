Complejo residencial Brise de Mer Mounting Side

Vida entre el mar y las montañas en una de las regiones más pintorescas del norte de Chipre

Acerca de Tatlısu región (Tatlisu) 📍

Tatlisu (translated from Turkish – “sweet water”) se encuentra a los pies de las montañas Beshparmak y combina paisajes de montaña y la costa mediterránea.

📌 Distancias:

Kyrenia y Famagusta – 30-40 minutos en coche

Aeropuerto Ercan - unos 30 minutos

La región es conocida por algunas de las bahías más hermosas del norte de Chipre. Las playas de aquí son principalmente rocalla y rocosa, pero la famosa playa de arena Kaplıca se encuentra cerca (10-15 minutos en coche).

🌄 Desde Tatlisu hay impresionantes vistas de la costa este de Kyrenia y la península de Karpas.

La región tiene una rica historia y es un importante sitio arqueológico del período neolítico.

Tatlis es perfecto para aquellos que aprecian:

quietud 🌿

panorámica

privacidad

cómodos complejos modernos

Los bienes raíces aquí se compran a menudo para la recreación y la inversión, menos a menudo - para la residencia permanente.

Brise de Mer – Mounting Side 🏡

Brise de Mer – Mounting Side es un proyecto residencial moderno a gran escala, integrado armoniosamente en el paisaje natural de la región.

Información general 📊

• Apartamentos totales: 444

Un bloque – 31 bloques × 12 apartamentos = 372 apartamentos

B Block – 4 bloques × 18 apartamentos = 72 apartamentos

🛠 Tiempo de construcción:

• Inicio de la construcción: 2025

• Finalidad: Septiembre 2027

• Período de construcción: 36 meses + 6 meses de gracia

Plan de pago 💷

£5,000 – depósito de reserva (por 3 semanas)

35% – pago inicial (incluido depósito)

65% - plazos para 36 meses

(pagos cada 1/2/3/4 meses)

Lo que se incluye en el precio ✔️

• Todas las terrazas con barbacoa y zona de cocina

(jacuzzi y ducha - opcional)

• Plaza de aparcamiento privado 🚗

• Paquete completo de especificaciones técnicas

• Sistema central de calefacción y aire acondicionado ❄️🔥

Gestión y mantenimiento

Rental Management

Los cálculos de arrendamiento se proporcionarán cuando se complete la construcción.

Paquetes de mantenimiento

Standard - Zonas comunes

Premium – Zonas comunes + Infraestructura

Oro – áreas comunes + infraestructura + acceso a otros proyectos del desarrollador

Reventa (Re-Sale) 🔁

• Permitido después de pagar el 50% del costo

• Costo del nuevo contrato: 2.000 libras

• Después de la inscripción del título individual (Kat İrtifak), se firma el contrato de venta y la adición.

• La cantidad de registro se calcula según la evaluación del Departamento de Tierras

Brise de Mer – Mounting Side 💎

✔ montaña

✔ moderno complejo con infraestructura bien pensada

✔ Gran potencial de inversión

✔ tranquilidad, naturaleza y vistas panorámicas

📩 Póngase en contacto con nosotros para obtener planes, precios actuales y elegir la mejor opción en este proyecto.