Complejo residencial Brise de Mer Mounting Side

Vida entre el mar y las montañas en una de las regiones más pintorescas del norte de Chipre
Acerca de Tatlısu región (Tatlisu) 📍
Tatlisu (translated from Turkish – “sweet water”) se encuentra a los pies de las montañas Beshparmak y combina paisajes de montaña y la costa mediterránea.
📌 Distancias:
Kyrenia y Famagusta – 30-40 minutos en coche
Aeropuerto Ercan - unos 30 minutos
La región es conocida por algunas de las bahías más hermosas del norte de Chipre. Las playas de aquí son principalmente rocalla y rocosa, pero la famosa playa de arena Kaplıca se encuentra cerca (10-15 minutos en coche).
🌄 Desde Tatlisu hay impresionantes vistas de la costa este de Kyrenia y la península de Karpas.
La región tiene una rica historia y es un importante sitio arqueológico del período neolítico.
Tatlis es perfecto para aquellos que aprecian:
quietud 🌿
panorámica
privacidad
cómodos complejos modernos
Los bienes raíces aquí se compran a menudo para la recreación y la inversión, menos a menudo - para la residencia permanente.
Brise de Mer – Mounting Side 🏡
Brise de Mer – Mounting Side es un proyecto residencial moderno a gran escala, integrado armoniosamente en el paisaje natural de la región.
Información general 📊
• Apartamentos totales: 444
Un bloque – 31 bloques × 12 apartamentos = 372 apartamentos
B Block – 4 bloques × 18 apartamentos = 72 apartamentos
🛠 Tiempo de construcción:
• Inicio de la construcción: 2025
• Finalidad: Septiembre 2027
• Período de construcción: 36 meses + 6 meses de gracia
Plan de pago 💷
£5,000 – depósito de reserva (por 3 semanas)
35% – pago inicial (incluido depósito)
65% - plazos para 36 meses
(pagos cada 1/2/3/4 meses)
Lo que se incluye en el precio ✔️
• Todas las terrazas con barbacoa y zona de cocina
(jacuzzi y ducha - opcional)
• Plaza de aparcamiento privado 🚗
• Paquete completo de especificaciones técnicas
• Sistema central de calefacción y aire acondicionado ❄️🔥
Gestión y mantenimiento
Rental Management
Los cálculos de arrendamiento se proporcionarán cuando se complete la construcción.
Paquetes de mantenimiento
Standard - Zonas comunes
Premium – Zonas comunes + Infraestructura
Oro – áreas comunes + infraestructura + acceso a otros proyectos del desarrollador
Reventa (Re-Sale) 🔁
• Permitido después de pagar el 50% del costo
• Costo del nuevo contrato: 2.000 libras
• Después de la inscripción del título individual (Kat İrtifak), se firma el contrato de venta y la adición.
• La cantidad de registro se calcula según la evaluación del Departamento de Tierras
Brise de Mer – Mounting Side 💎
✔ montaña
✔ moderno complejo con infraestructura bien pensada
✔ Gran potencial de inversión
✔ tranquilidad, naturaleza y vistas panorámicas
📩 Póngase en contacto con nosotros para obtener planes, precios actuales y elegir la mejor opción en este proyecto.