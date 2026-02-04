  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Complejo residencial Brise de Mer Mounting Side

Complejo residencial Brise de Mer Mounting Side

Akanthou, Chipre del Norte
de
$136,940
VAT
BTC
1.6288758
ETH
85.3763460
USDT
135 390.6045311
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
18
ID: 33253
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Gazimağusa District
  • Ciudad
    Tatlisu Belediyesi
  • Pueblo
    Akanthou

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

Sobre el complejo

Vida entre el mar y las montañas en una de las regiones más pintorescas del norte de Chipre

Acerca de Tatlısu región (Tatlisu) 📍

Tatlisu (translated from Turkish – “sweet water”) se encuentra a los pies de las montañas Beshparmak y combina paisajes de montaña y la costa mediterránea.

📌 Distancias:

  • Kyrenia y Famagusta – 30-40 minutos en coche

  • Aeropuerto Ercan - unos 30 minutos

La región es conocida por algunas de las bahías más hermosas del norte de Chipre. Las playas de aquí son principalmente rocalla y rocosa, pero la famosa playa de arena Kaplıca se encuentra cerca (10-15 minutos en coche).

🌄 Desde Tatlisu hay impresionantes vistas de la costa este de Kyrenia y la península de Karpas.
La región tiene una rica historia y es un importante sitio arqueológico del período neolítico.

Tatlis es perfecto para aquellos que aprecian:

  • quietud 🌿

  • panorámica

  • privacidad

  • cómodos complejos modernos

Los bienes raíces aquí se compran a menudo para la recreación y la inversión, menos a menudo - para la residencia permanente.

Brise de Mer – Mounting Side 🏡

Brise de Mer – Mounting Side es un proyecto residencial moderno a gran escala, integrado armoniosamente en el paisaje natural de la región.

Información general 📊

• Apartamentos totales: 444
Un bloque – 31 bloques × 12 apartamentos = 372 apartamentos
B Block – 4 bloques × 18 apartamentos = 72 apartamentos

🛠 Tiempo de construcción:
• Inicio de la construcción: 2025
• Finalidad: Septiembre 2027
• Período de construcción: 36 meses + 6 meses de gracia

Plan de pago 💷

£5,000 – depósito de reserva (por 3 semanas)
35% – pago inicial (incluido depósito)
65% - plazos para 36 meses
(pagos cada 1/2/3/4 meses)

Lo que se incluye en el precio ✔️

• Todas las terrazas con barbacoa y zona de cocina
(jacuzzi y ducha - opcional)
• Plaza de aparcamiento privado 🚗
• Paquete completo de especificaciones técnicas
• Sistema central de calefacción y aire acondicionado ❄️🔥

Gestión y mantenimiento

Rental Management

Los cálculos de arrendamiento se proporcionarán cuando se complete la construcción.

Paquetes de mantenimiento

Standard - Zonas comunes
Premium – Zonas comunes + Infraestructura
Oro – áreas comunes + infraestructura + acceso a otros proyectos del desarrollador

Reventa (Re-Sale) 🔁

• Permitido después de pagar el 50% del costo
• Costo del nuevo contrato: 2.000 libras
• Después de la inscripción del título individual (Kat İrtifak), se firma el contrato de venta y la adición.
• La cantidad de registro se calcula según la evaluación del Departamento de Tierras

Brise de Mer – Mounting Side 💎

✔ montaña
✔ moderno complejo con infraestructura bien pensada
✔ Gran potencial de inversión
✔ tranquilidad, naturaleza y vistas panorámicas

📩 Póngase en contacto con nosotros para obtener planes, precios actuales y elegir la mejor opción en este proyecto.

Localización en el mapa

Akanthou, Chipre del Norte

VAT
