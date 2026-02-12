Piso en edificio nuevo Class 10

Una joya residencial boutique en Çanakkale, Famagusta
Clase 10 es un nuevo desarrollo residencial boutique diseñado para aquellos que aprecian la comodidad, la elegancia y el valor de inversión a largo plazo.
Con sólo 12 apartamentos exclusivos, el proyecto ofrece privacidad, tranquilidad y un ambiente de vida refinado.
Situado en el prestigioso distrito de Çanakkale, está rodeado de:
universidades
escuelas
hospitales
centros comerciales
Todas las necesidades diarias y las comodidades de la vida social están a poca distancia, mientras que el edificio permanece en un entorno residencial tranquilo 🌿
🏡 Opciones de diseño
1er piso:
3+1 apartamentos
Sólo 2 unidades por piso
139 m2 de superficie habitable
2a a 4a Pisos:
2+1 apartamentos
3 unidades por piso
90 m2 de superficie habitable
Los diseños diseñados con pensamientos proporcionan amplitud y funcionalidad.
✨ Características del apartamento
Amplia selección de cerámica de piso de alta calidad
Cerámica de baño premium, baldosas " sanitario
Lavabos Hilton
Muebles de cocina de techo ( opciones de color disponibles)
Encimeras marmeritas
Armarios incorporados en cada dormitorio ( opciones de color disponibles)
Ventanas de PVC / aluminio de alta calidad
Calentador de agua
Satélite central Infraestructura de Internet
Servicios de limpieza después de la entrega
Cada detalle es seleccionado para garantizar la comodidad a largo plazo y la calidad de vida.
📈 Potencial de inversión
La clase 10 es más que un hogar, es una inversión inteligente.
La ubicación ofrece:
Alta demanda de alquiler
Crecimiento del valor de la propiedad
Fuerte base de inquilinos debido a universidades cercanas
Una opción ideal para usuarios finales e inversores que buscan rendimientos estables 💼