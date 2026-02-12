Piso en edificio nuevo Class 10

Una joya residencial boutique en Çanakkale, Famagusta

Clase 10 es un nuevo desarrollo residencial boutique diseñado para aquellos que aprecian la comodidad, la elegancia y el valor de inversión a largo plazo.

Con sólo 12 apartamentos exclusivos, el proyecto ofrece privacidad, tranquilidad y un ambiente de vida refinado.

Situado en el prestigioso distrito de Çanakkale, está rodeado de:

universidades

escuelas

hospitales

centros comerciales

Todas las necesidades diarias y las comodidades de la vida social están a poca distancia, mientras que el edificio permanece en un entorno residencial tranquilo 🌿

🏡 Opciones de diseño

1er piso:

3+1 apartamentos

Sólo 2 unidades por piso

139 m2 de superficie habitable

2a a 4a Pisos:

2+1 apartamentos

3 unidades por piso

90 m2 de superficie habitable

Los diseños diseñados con pensamientos proporcionan amplitud y funcionalidad.

✨ Características del apartamento

Amplia selección de cerámica de piso de alta calidad

Cerámica de baño premium, baldosas " sanitario

Lavabos Hilton

Muebles de cocina de techo ( opciones de color disponibles)

Encimeras marmeritas

Armarios incorporados en cada dormitorio ( opciones de color disponibles)

Ventanas de PVC / aluminio de alta calidad

Calentador de agua

Satélite central Infraestructura de Internet

Servicios de limpieza después de la entrega

Cada detalle es seleccionado para garantizar la comodidad a largo plazo y la calidad de vida.

📈 Potencial de inversión

La clase 10 es más que un hogar, es una inversión inteligente.

La ubicación ofrece:

Alta demanda de alquiler

Crecimiento del valor de la propiedad

Fuerte base de inquilinos debido a universidades cercanas

Una opción ideal para usuarios finales e inversores que buscan rendimientos estables 💼