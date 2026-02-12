  1. Realting.com
  Chipre del Norte
  Gazimagusa Belediyesi
  Piso en edificio nuevo Class 10

Piso en edificio nuevo Class 10

Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
14
ID: 33331
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Gazimağusa District
  • Ciudad
    Gazimagusa Belediyesi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Una joya residencial boutique en Çanakkale, Famagusta

Clase 10 es un nuevo desarrollo residencial boutique diseñado para aquellos que aprecian la comodidad, la elegancia y el valor de inversión a largo plazo.

Con sólo 12 apartamentos exclusivos, el proyecto ofrece privacidad, tranquilidad y un ambiente de vida refinado.

Situado en el prestigioso distrito de Çanakkale, está rodeado de:

  • universidades

  • escuelas

  • hospitales

  • centros comerciales

Todas las necesidades diarias y las comodidades de la vida social están a poca distancia, mientras que el edificio permanece en un entorno residencial tranquilo 🌿

🏡 Opciones de diseño

1er piso:

  • 3+1 apartamentos

  • Sólo 2 unidades por piso

  • 139 m2 de superficie habitable

2a a 4a Pisos:

  • 2+1 apartamentos

  • 3 unidades por piso

  • 90 m2 de superficie habitable

Los diseños diseñados con pensamientos proporcionan amplitud y funcionalidad.

✨ Características del apartamento

  • Amplia selección de cerámica de piso de alta calidad

  • Cerámica de baño premium, baldosas " sanitario

  • Lavabos Hilton

  • Muebles de cocina de techo ( opciones de color disponibles)

  • Encimeras marmeritas

  • Armarios incorporados en cada dormitorio ( opciones de color disponibles)

  • Ventanas de PVC / aluminio de alta calidad

  • Calentador de agua

  • Satélite central Infraestructura de Internet

  • Servicios de limpieza después de la entrega

Cada detalle es seleccionado para garantizar la comodidad a largo plazo y la calidad de vida.

📈 Potencial de inversión

La clase 10 es más que un hogar, es una inversión inteligente.

La ubicación ofrece:

  • Alta demanda de alquiler

  • Crecimiento del valor de la propiedad

  • Fuerte base de inquilinos debido a universidades cercanas

Una opción ideal para usuarios finales e inversores que buscan rendimientos estables 💼

Localización en el mapa

Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte

Piso en edificio nuevo Class 10
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$127,453
VAT
