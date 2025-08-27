Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.

Apartamento de un dormitorio (1+1) de 60 m2 con una amplia terraza y un pequeño jardín, totalmente amueblado y equipado con electrodomésticos modernos.

El salón se combina con la cocina y el comedor. La cocina tiene electrodomésticos: nevera, vitrocerámica, horno, capucha y lavadora. Acogedor dormitorio con interior de diseño, cama y armario empotrado.

El complejo moderno consta de 18 bloques de dos plantas con 8 apartamentos en cada bloque, el complejo está idealmente situado y se encuentra a poca distancia de Girne American University and College, así como una escuela con educación en inglés, jardines de infancia y escuelas públicas, supermercado, farmacia, clínica, playas están a 5 minutos del complejo.

Este complejo tiene una excelente ubicación, los apartamentos en este complejo serán excelentes para alquilar a los estudiantes todo el año.

Infraestructura:

Piscina

Gym

Café

Parque privado

Gran área verde

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!