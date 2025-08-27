  1. Realting.com
  4. Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.

Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.

Agios Georgios, Chipre del Norte
$174,996
15
ID: 27505
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/8/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Girne Belediyesi
  • Pueblo
    Agios Georgios

Características del objeto

Sobre el complejo

Apartamento de un dormitorio (1+1) de 60 m2 con una amplia terraza y un pequeño jardín, totalmente amueblado y equipado con electrodomésticos modernos.

El salón se combina con la cocina y el comedor. La cocina tiene electrodomésticos: nevera, vitrocerámica, horno, capucha y lavadora. Acogedor dormitorio con interior de diseño, cama y armario empotrado.

El complejo moderno consta de 18 bloques de dos plantas con 8 apartamentos en cada bloque, el complejo está idealmente situado y se encuentra a poca distancia de Girne American University and College, así como una escuela con educación en inglés, jardines de infancia y escuelas públicas, supermercado, farmacia, clínica, playas están a 5 minutos del complejo.

Este complejo tiene una excelente ubicación, los apartamentos en este complejo serán excelentes para alquilar a los estudiantes todo el año.

Infraestructura:

  • Piscina
  • Gym
  • Café
  • Parque privado
  • Gran área verde

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!

Localización en el mapa

Agios Georgios, Chipre del Norte

