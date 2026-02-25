Complejo residencial Sea Life Residence

Residencia Sea Life — Vivir en el corazón de Long Beach 🌊🏖
Sea Life Residence es un complejo residencial completamente terminado situado a solo un minuto a pie de una de las mejores playas de arena del norte de Chipre — Long Beach.
Ofrece una rara oportunidad de vivir junto al mar, en el centro de la infraestructura turística, mientras disfruta de la comodidad de una comunidad residencial bien establecida.
-...
📍 Acerca del Complejo
🏢 Varios bloques residenciales (5 a 9 plantas)
🛎 Recepción
🏊 Piscina con mini parque acuático para niños
🍽 Café
🏀 Corte de baloncesto
🌳 Mini parque
🔥 Zona de barbacoa
La mayoría de los apartamentos gozan de vistas al mar, mientras que los pisos superiores ofrecen vistas panorámicas a toda la costa de Long Beach 🌅
-...
🌴 Prime Location
Sea Life Residencia se encuentra en el corazón de la vida costera:
🏖 Acceso directo a la playa totalmente equipada a través de un metro
🍽 Restaurantes & cafés a poca distancia
🛒 Supermercados
💊 Farmacia
💇 Salón de belleza
🍻 Bar deportivo
🚶 Paseo marítimo
Todo lo que necesitas para vivir cómoda y vivir de vacaciones está a pocos pasos.
Sea Life Residence es ideal para:
✔ Vida marítima permanente
✔ Casa de vacaciones
✔ Inversiones de alquiler con fuerte demanda 📈
Aquí, cada día comienza con el aire del mar y el sol mediterráneo ☀️🌊