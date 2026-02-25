  1. Realting.com
Complejo residencial Sea Life Residence

Trikomo, Chipre del Norte
$103,306
5
ID: 33944
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  Número de plantas
    Número de plantas
    9

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Además

  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Residencia Sea Life — Vivir en el corazón de Long Beach 🌊🏖

Sea Life Residence es un complejo residencial completamente terminado situado a solo un minuto a pie de una de las mejores playas de arena del norte de Chipre — Long Beach.

Ofrece una rara oportunidad de vivir junto al mar, en el centro de la infraestructura turística, mientras disfruta de la comodidad de una comunidad residencial bien establecida.

📍 Acerca del Complejo

🏢 Varios bloques residenciales (5 a 9 plantas)
🛎 Recepción
🏊 Piscina con mini parque acuático para niños
🍽 Café
🏀 Corte de baloncesto
🌳 Mini parque
🔥 Zona de barbacoa

La mayoría de los apartamentos gozan de vistas al mar, mientras que los pisos superiores ofrecen vistas panorámicas a toda la costa de Long Beach 🌅

🌴 Prime Location

Sea Life Residencia se encuentra en el corazón de la vida costera:

🏖 Acceso directo a la playa totalmente equipada a través de un metro
🍽 Restaurantes & cafés a poca distancia
🛒 Supermercados
💊 Farmacia
💇 Salón de belleza
🍻 Bar deportivo
🚶 Paseo marítimo

Todo lo que necesitas para vivir cómoda y vivir de vacaciones está a pocos pasos.

Sea Life Residence es ideal para:

✔ Vida marítima permanente
✔ Casa de vacaciones
✔ Inversiones de alquiler con fuerte demanda 📈

Aquí, cada día comienza con el aire del mar y el sol mediterráneo ☀️🌊

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 60.0
Precio por m², USD 1,801 – 2,003
Precio del apartamento, USD 108,032 – 120,186

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
