Complejo residencial Sea Life Residence

Residencia Sea Life — Vivir en el corazón de Long Beach 🌊🏖

Sea Life Residence es un complejo residencial completamente terminado situado a solo un minuto a pie de una de las mejores playas de arena del norte de Chipre — Long Beach.

Ofrece una rara oportunidad de vivir junto al mar, en el centro de la infraestructura turística, mientras disfruta de la comodidad de una comunidad residencial bien establecida.

-...

📍 Acerca del Complejo

🏢 Varios bloques residenciales (5 a 9 plantas)

🛎 Recepción

🏊 Piscina con mini parque acuático para niños

🍽 Café

🏀 Corte de baloncesto

🌳 Mini parque

🔥 Zona de barbacoa

La mayoría de los apartamentos gozan de vistas al mar, mientras que los pisos superiores ofrecen vistas panorámicas a toda la costa de Long Beach 🌅

-...

🌴 Prime Location

Sea Life Residencia se encuentra en el corazón de la vida costera:

🏖 Acceso directo a la playa totalmente equipada a través de un metro

🍽 Restaurantes & cafés a poca distancia

🛒 Supermercados

💊 Farmacia

💇 Salón de belleza

🍻 Bar deportivo

🚶 Paseo marítimo

Todo lo que necesitas para vivir cómoda y vivir de vacaciones está a pocos pasos.

Sea Life Residence es ideal para:

✔ Vida marítima permanente

✔ Casa de vacaciones

✔ Inversiones de alquiler con fuerte demanda 📈

Aquí, cada día comienza con el aire del mar y el sol mediterráneo ☀️🌊