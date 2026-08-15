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Locales comerciales en venta en Chipre del Norte

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Girne Belediyesi
5
Kyrenia
5
Iskele Belediyesi
4
Trikomo
4
16 propiedades total found
Propiedad comercial 22 000 m² en Trikomo, Chipre del Norte
Propiedad comercial 22 000 m²
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 22 000 m²
Piso 2/2
Planificación y fijación de preciosEstudios (46 m2) - Balcón 8 m2 - desde £100,0001+1 Terren…
Precio en demanda
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Oficina 50 m² en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Oficina 50 m²
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Área 50 m²
Piso 2/2
Oficinas con Vistas al Mar en una Ubicación de Gran Visibilidad en Girne, Norte de Chipre Ka…
$189,114
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Oficina 60 m² en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Oficina 60 m²
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 60 m²
Piso 2/5
Tiendas con Altos Ingresos por Alquiler en un Complejo en el Norte de Chipre Girne Girne es …
$182,299
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Restaurante, cafetería 400 m² en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Restaurante, cafetería 400 m²
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 400 m²
Número de plantas 5
Amplia Tienda en Venta en el Puerto Antiguo de Girne, Norte de Chipre Ubicado en el Norte de…
$4,73M
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Tienda 60 m² en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Tienda 60 m²
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Área 60 m²
Tiendas en Una Zona Concurrida del Norte de Chipre Girne Girne, la ciudad desarrollada de Ch…
$304,674
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Tienda 150 m² en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Tienda 150 m²
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Área 150 m²
Número de plantas 5
Tiendas con Altos Ingresos por Alquiler en un Complejo en el Norte de Chipre Girne Girne es …
$392,384
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TekceTekce
Propiedad comercial 140 m² en Trikomo, Chipre del Norte
Propiedad comercial 140 m²
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 140 m²
Piso 5/28
Habitaciones de Hotel Cerca de las Famosas Playas en Iskele Norte de Chipre Situada en la co…
$391,230
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Propiedad comercial en Akanthou, Chipre del Norte
Propiedad comercial
Akanthou, Chipre del Norte
¡Una oferta para inversores! ¡Conviértete en un copropietario de un hotel de cinco estrellas…
$13,440
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Tienda 76 m² en Morphou, Chipre del Norte
Tienda 76 m²
Morphou, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 76 m²
Piso 1/4
Tiendas de Nueva Construcción Cerca de la Universidad y la Carretera Arterial en Guzelyurt K…
$126,586
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Hotel 150 000 m² en Vokolida, Chipre del Norte
Hotel 150 000 m²
Vokolida, Chipre del Norte
Habitaciones 600
Área 150 000 m²
Dear Respected Investors and Esteemed Potential Clients, We are honored to present an exc…
$90,00M
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Oficina 90 m² en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Oficina 90 m²
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 4/3
Property Summary - A Fourth floor Office - Extending to approximately 85 sq. m. internal…
$204,005
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Aventus Residency en Trikomo, Chipre del Norte
Aventus Residency
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/2
A solo 750 metros del Mediterráneo en Iskele, Aventus Residence ofrece amplios apartamentos …
Precio en demanda
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Hotel 150 000 m² en Vokolida, Chipre del Norte
Hotel 150 000 m²
Vokolida, Chipre del Norte
Habitaciones 600
Área 150 000 m²
Dear Respected Investors and Esteemed Potential Clients, We are honored to present an exc…
$90,00M
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Propiedad comercial en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Propiedad comercial
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Selling of real estate with a view of the Mediterranean Sea in Cyprus The Ozyalcin 191-192…
$95,436
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Oficina 133 m² en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Oficina 133 m²
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 133 m²
Piso 3/3
Property Summary - A Third floor Office. - Extending to approximately 122 sq. m. interna…
$278,333
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Propiedad comercial 233 m² en Trikomo, Chipre del Norte
Propiedad comercial 233 m²
Trikomo, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 233 m²
Número de plantas 2
3+1 Duplex, Superficie neta: 128 m2, Uso total: 233 m2Balcón: 12 m2Roof Terrace: 85 m2Uso to…
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