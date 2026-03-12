  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Gecitkale Serdarli Belediyesi
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Gecitkale Serdarli Belediyesi, Chipre del Norte

Lefkoniko
3
Barrio residencial Olea Cyprus
Barrio residencial Olea Cyprus
Barrio residencial Olea Cyprus
Barrio residencial Olea Cyprus
Barrio residencial Olea Cyprus
Barrio residencial Olea Cyprus
Lefkoniko, Chipre del Norte
de
$104,399
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Olea Chipre El proyecto está esperando ahora a todos los inversores que aman la serenidad y la naturaleza. Olea Cyprus Project satisface singularmente las intensas necesidades de nuestros valiosos clientes.Basado en sus necesidades, ofrecemos: 1+1, 2+1, 3+1 pisos y 2+1, 3+1 áticos.Nuestras u…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Lefkoniko, Chipre del Norte
de
$33,180
Opciones de acabado Con acabado
Finished apartments from £25,000 — payment plans up to 13 years! Want to purchase property in Northern Cyprus with a minimal down payment and a comfortable payment plan? Now it's possible — the developer is offering a special promotion! This offer includes finished apartments and proper…
Agencia
Smart Home
Barrio residencial Olea Residence
Barrio residencial Olea Residence
Barrio residencial Olea Residence
Barrio residencial Olea Residence
Barrio residencial Olea Residence
Barrio residencial Olea Residence
Lefkoniko, Chipre del Norte
de
$79,792
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
