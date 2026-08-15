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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Chipre del Norte

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Propiedad comercial 345 m² en Chipre del Norte
Propiedad comercial 345 m²
Chipre del Norte
Área 345 m²
Número de plantas 5
Сдаётся в аренду кмерческое помещение в смертре Кирени (район ., в 10 минутах от набережной.…
$9,421
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Propiedad comercial 240 m² en Chipre del Norte
Propiedad comercial 240 m²
Chipre del Norte
Área 240 m²
Número de plantas 5
Сдаётся в аренду кмерческое помещение в смертре Кирени (район ., в 10 минутах от набережной.…
$8,075
por mes
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
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