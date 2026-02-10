Complejo residencial Majestic Luxury Villas

Majestic Luxury Villas — Un nuevo comienzo de la vida mística 👑

Bienvenido a Majestic Luxury Villas, un exclusivo proyecto de villa situado en Yeniboğaziçi, Famagusta, donde el lujo, el espacio y la elegancia redefinen la vida moderna ✨

A solo 5 minutos de Famagusta, este prestigioso desarrollo ofrece tranquilidad, privacidad y acceso sin esfuerzo a la vida urbana 🌿

Diseñado para aquellos que aprecian el confort refinado y la arquitectura reflexiva, Majestic Luxury Villas ofrece una experiencia residencial de 5 estrellas en cada detalle 🏡💎

Panorama general del proyecto

El proyecto ofrece 5 tipos de villa diferentes, cada uno diseñado para cumplir con los más altos estándares de vida de lujo:

🏊‍♂️ 6 villas de ultra lujo con 4 dormitorios y piscinas privadas

🏊‍♂️ 10 villas duplex con 4 dormitorios y piscinas privadas

🏡 5 villas duplex con 3 dormitorios

🌿 8 villas de una sola planta con 3 dormitorios

🏘 16 villas dobles con 3 dormitorios

Cada elemento del proyecto ha sido cuidadosamente planificado para garantizar la máxima comodidad y elegancia ✨

Amplia vida en su mejor

🛋 Habitaciones amplias y luminosas

Como el corazón de la casa, las salas de estar en el Proyecto Majestic están diseñadas para ser lo más espaciosas y acogedores posible, perfectas para momentos relajantes y reuniones elegantes 🥂

Despierta en comodidad y privacidad

🛏 Cada dormitorio con su propio baño privado y walk-in closet

Todas las habitaciones están diseñadas con comodidad a nivel de hotel, que ofrece cuartos de baño privados, WC y vestidores para garantizar la privacidad completa y la relajación ✨🛌

Donde cocinar se convierte en un arte

🍽 Cocinas amplias y totalmente equipadas con habitaciones de despensa privadas

Crea tu cocina de ensueño adaptada a tu gusto personal.

armarios de alto brillo, encimeras de granito y acabados premium reflejan la calidad que puedes sentir todos los días 💎

Modernos y elegantes baños

🛁 Cada dormitorio cuenta con su propio baño privado, diseñado con estética moderna y materiales de alta calidad

Estos espacios personales como spa convierten rutinas diarias en momentos de lujo y placer ✨

Majestic Luxury Villas es más que una residencia —

es una declaración de elegancia, comodidad y vida elevada 👑🌿