Complejo residencial Kaya Residences

Residencias de Kaya — Sol, Mar & Lujo Vivir en el Corazón de Bafra ☀️🌊✨

Deje que el sol y el mar Mediterráneo azul se conviertan en parte de su vida cotidiana en Bafra, una de las zonas turísticas más prestigiosas del norte de Chipre.

Kaya Residences se encuentra a solo 5 minutos en coche de una de las playas más hermosas de la isla, con arena blanca pura y aguas turquesas sin fin.

Aquí, la vida se siente como un año de vacaciones 🌴

-...

🏗 Acerca del proyecto

• Superficie total: 12.000 m2

• 6 bloques residenciales individuales

• 5 minutos en coche de la playa

El proyecto está diseñado como una escapada pacífica del caos urbano, combinando la arquitectura contemporánea con la vida inspirada en la naturaleza.

-...

🏠 Tipos de apartamento

Las unidades varían de 35 a 109 m2:

• Estudio (1+0)

• 1+1 apartamentos

• 2+1 apartamentos

Amplias interiores y balcones crean espacios vivos luminosos y ventilados.

Grandes ventanas panorámicas invitan a la luz natural y brisa fresca del mar en su casa.

-...

🌴 Infraestructura " Estilo de vida

Kaya Residences presenta un nuevo concepto residencial de lujo:

🏊 Piscina de 400 m2 (para adultos y niños)

🌿 Áreas de recreación paisajísticas

🚶 Senderos de ciclismo

🎠 Parque infantil

🎾 Tribunal de tenis

⚽ Campo mini-pieball

🏀 Corte de baloncesto

🏐 Tribunal de Voleibol

🏋️ Gimnasio

🧖 Sauna

💨 Sala de vapor

☕ Café lounge

🥤 Vitamina bar

Todo está diseñado para ayudarle a disfrutar del tiempo de calidad al aire libre con familiares y vecinos.

-...

🏨 Premium Management & Services

El complejo se gestiona bajo la seguridad de Kaya Artemis Resort & Casino, proporcionando:

✨ Gestión profesional

✨ Servicios opcionales de limpieza

✨ Acceso a instalaciones sociales de primera calidad

✨ Privilegios turísticos de cinco estrellas

Kaya Artemis Resort & Casino está a sólo 5 minutos.

-...

📍 Ubicación & Valor de Inversiones

Situado en el corazón de Bafra, una de las zonas de mayor crecimiento en el norte de Chipre:

• 5 minutos a la playa

• 5 minutos para hoteles de lujo

• 5 minutos para hospitales, escuelas y mercados

Kaya Residences ofrece un fuerte potencial de inversión gracias a su ubicación estratégica y al rápido desarrollo de la región 📈🌊

Kaya Residences es más que un hogar, es un estilo de vida de sol, mar, comodidad e inversión inteligente todo el año ☀️✨