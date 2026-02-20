Complejo residencial Kaya Residences

Residencias de Kaya — Sol, Mar & Lujo Vivir en el Corazón de Bafra ☀️🌊✨
Deje que el sol y el mar Mediterráneo azul se conviertan en parte de su vida cotidiana en Bafra, una de las zonas turísticas más prestigiosas del norte de Chipre.
Kaya Residences se encuentra a solo 5 minutos en coche de una de las playas más hermosas de la isla, con arena blanca pura y aguas turquesas sin fin.
Aquí, la vida se siente como un año de vacaciones 🌴
-...
🏗 Acerca del proyecto
• Superficie total: 12.000 m2
• 6 bloques residenciales individuales
• 5 minutos en coche de la playa
El proyecto está diseñado como una escapada pacífica del caos urbano, combinando la arquitectura contemporánea con la vida inspirada en la naturaleza.
-...
🏠 Tipos de apartamento
Las unidades varían de 35 a 109 m2:
• Estudio (1+0)
• 1+1 apartamentos
• 2+1 apartamentos
Amplias interiores y balcones crean espacios vivos luminosos y ventilados.
Grandes ventanas panorámicas invitan a la luz natural y brisa fresca del mar en su casa.
-...
🌴 Infraestructura " Estilo de vida
Kaya Residences presenta un nuevo concepto residencial de lujo:
🏊 Piscina de 400 m2 (para adultos y niños)
🌿 Áreas de recreación paisajísticas
🚶 Senderos de ciclismo
🎠 Parque infantil
🎾 Tribunal de tenis
⚽ Campo mini-pieball
🏀 Corte de baloncesto
🏐 Tribunal de Voleibol
🏋️ Gimnasio
🧖 Sauna
💨 Sala de vapor
☕ Café lounge
🥤 Vitamina bar
Todo está diseñado para ayudarle a disfrutar del tiempo de calidad al aire libre con familiares y vecinos.
-...
🏨 Premium Management & Services
El complejo se gestiona bajo la seguridad de Kaya Artemis Resort & Casino, proporcionando:
✨ Gestión profesional
✨ Servicios opcionales de limpieza
✨ Acceso a instalaciones sociales de primera calidad
✨ Privilegios turísticos de cinco estrellas
Kaya Artemis Resort & Casino está a sólo 5 minutos.
-...
📍 Ubicación & Valor de Inversiones
Situado en el corazón de Bafra, una de las zonas de mayor crecimiento en el norte de Chipre:
• 5 minutos a la playa
• 5 minutos para hoteles de lujo
• 5 minutos para hospitales, escuelas y mercados
Kaya Residences ofrece un fuerte potencial de inversión gracias a su ubicación estratégica y al rápido desarrollo de la región 📈🌊
Kaya Residences es más que un hogar, es un estilo de vida de sol, mar, comodidad e inversión inteligente todo el año ☀️✨