Complejo residencial Kaya Residences

Agios Theodoros, Chipre del Norte
$113,078
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
ID: 33368
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Pueblo
    Agios Theodoros

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  Número de plantas
    Número de plantas
    7

Sobre el complejo

Residencias de Kaya — Sol, Mar & Lujo Vivir en el Corazón de Bafra ☀️🌊✨

Deje que el sol y el mar Mediterráneo azul se conviertan en parte de su vida cotidiana en Bafra, una de las zonas turísticas más prestigiosas del norte de Chipre.

Kaya Residences se encuentra a solo 5 minutos en coche de una de las playas más hermosas de la isla, con arena blanca pura y aguas turquesas sin fin.

Aquí, la vida se siente como un año de vacaciones 🌴

-...

🏗 Acerca del proyecto

• Superficie total: 12.000 m2
• 6 bloques residenciales individuales
• 5 minutos en coche de la playa

El proyecto está diseñado como una escapada pacífica del caos urbano, combinando la arquitectura contemporánea con la vida inspirada en la naturaleza.

-...

🏠 Tipos de apartamento

Las unidades varían de 35 a 109 m2:

• Estudio (1+0)
• 1+1 apartamentos
• 2+1 apartamentos

Amplias interiores y balcones crean espacios vivos luminosos y ventilados.
Grandes ventanas panorámicas invitan a la luz natural y brisa fresca del mar en su casa.

-...

🌴 Infraestructura " Estilo de vida

Kaya Residences presenta un nuevo concepto residencial de lujo:

🏊 Piscina de 400 m2 (para adultos y niños)
🌿 Áreas de recreación paisajísticas
🚶 Senderos de ciclismo
🎠 Parque infantil

🎾 Tribunal de tenis
⚽ Campo mini-pieball
🏀 Corte de baloncesto
🏐 Tribunal de Voleibol

🏋️ Gimnasio
🧖 Sauna
💨 Sala de vapor
☕ Café lounge
🥤 Vitamina bar

Todo está diseñado para ayudarle a disfrutar del tiempo de calidad al aire libre con familiares y vecinos.

-...

🏨 Premium Management & Services

El complejo se gestiona bajo la seguridad de Kaya Artemis Resort & Casino, proporcionando:

✨ Gestión profesional
✨ Servicios opcionales de limpieza
✨ Acceso a instalaciones sociales de primera calidad
✨ Privilegios turísticos de cinco estrellas

Kaya Artemis Resort & Casino está a sólo 5 minutos.

-...

📍 Ubicación & Valor de Inversiones

Situado en el corazón de Bafra, una de las zonas de mayor crecimiento en el norte de Chipre:

• 5 minutos a la playa
• 5 minutos para hoteles de lujo
• 5 minutos para hospitales, escuelas y mercados

Kaya Residences ofrece un fuerte potencial de inversión gracias a su ubicación estratégica y al rápido desarrollo de la región 📈🌊

Kaya Residences es más que un hogar, es un estilo de vida de sol, mar, comodidad e inversión inteligente todo el año ☀️✨

Localización en el mapa

Agios Theodoros, Chipre del Norte

Está viendo
Complejo residencial Kaya Residences
Agios Theodoros, Chipre del Norte
de
$113,078
VAT
