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Obra nueva en venta en Chipre del Norte

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Kyrenia
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Complejo residencial Carob Hill Tatlısu
Complejo residencial Carob Hill Tatlısu
Complejo residencial Carob Hill Tatlısu
Complejo residencial Carob Hill Tatlısu
Complejo residencial Carob Hill Tatlısu
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Complejo residencial Carob Hill Tatlısu
Akanthou, Chipre del Norte
de
$146,156
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
A solo 40 minutos de Girne, Tatlısu se encuentra entre las montañas Beşparmak y la costa mediterránea. Con su belleza natural intacta, la región de Tatlısu sigue fascinando a sus visitantes y a sus habitantes. Para una vida tranquila, has venido al lugar correcto porque Tatlısu es parte del …
Desarrollador
Tunalı İnşaat
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Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Mostrar todo Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
de
$230,976
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 12
Una rara oportunidad para este espectacular apartamento, ubicado en una de las zonas más prestigiosas de Nicosia con las vistas más espectaculares de la ciudad.  Construidos y entregados con los más altos estándares, los apartamentos tienen un piso moderno de 2 dormitorios, que establece …
Desarrollador
Tunalı İnşaat
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Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
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Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$64,229
Opciones de acabado Con acabado
Un apartamento estudio amueblado de 57 metros cuadrados está situado a un kilómetro de la playa de arena.Esta ubicación única ofrece un entorno tranquilo lejos del bullicio y bullicio de la ciudad, pero cerca de todas las comodidades de la ciudad y lugares históricos.El centro de la ciudad y…
Agencia
Smart Home
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TekceTekce
Complejo residencial Royal Life Residence
Complejo residencial Royal Life Residence
Complejo residencial Royal Life Residence
Complejo residencial Royal Life Residence
Complejo residencial Royal Life Residence
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Complejo residencial Royal Life Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$73,583
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 14
Área 41–58 m²
10 objetos inmobiliarios 10
Residencia de Vida Real - Complejo Residencial Moderno a 100 m de Long Beach 🌊Royal Life Residence es un complejo residencial completo situado en el corazón de la popular zona de Long Beach en Iskele, a solo 100 metros de la playa mediterránea de arena.El complejo ofrece un ambiente turístic…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0 – 58.0
98,085 – 113,644
Estudio
41.0 – 42.0
74,409 – 83,880
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Casa del Mare Project
Complejo residencial Casa del Mare Project
Complejo residencial Casa del Mare Project
Complejo residencial Casa del Mare Project
Complejo residencial Casa del Mare Project
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Complejo residencial Casa del Mare Project
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$315,106
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Experiencia de lujo como nunca antesUsted vivirá en una magnífica zona con su facilidad de transporte proporcionado por su cercanía al aeropuerto, su distancia perfecta a Kyrenia y la ubicación de Casa del Mare está justo al lado del mar.Aquí, la vida es todo sobre la experiencia inolvidable…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
Complejo residencial Lagoon Verde
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Complejo residencial Lagoon Verde
Spathariko, Chipre del Norte
de
$136,135
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Lagoon Verde Residences & Resort es más que un lugar para vivir; es una invitación a experimentar la tranquilidad y la belleza de Chipre del Norte. ¡Ven y descubre tu propio paraíso!🏝️La gigante laguna de Lagoon Verde ejemplifica su dedicación a la innovación, diseño excepcional y satisfacci…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Sky Diora
Complejo residencial Sky Diora
Complejo residencial Sky Diora
Complejo residencial Sky Diora
Complejo residencial Sky Diora
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Complejo residencial Sky Diora
Yialousa, Chipre del Norte
de
$156,257
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
El proyecto Sky Diora es una zona residencial especial ubicada en Yeni Erenköy. Con 80 unidades, 10 bloques, oficina de gestión para servicios de alquiler y mantenimiento, este proyecto pretende mezclar el ambiente sereno del mar con la comodidad de la vida moderna para convertir sus sueños …
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.
Complejo residencial Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.
Complejo residencial Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.
Complejo residencial Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.
Complejo residencial Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.
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Complejo residencial Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$254,018
Opciones de acabado Con acabado
Aticos loft de dos dormitorios de 70 m2 + 35 m2 terraza.La planta bajaContiene un salón con acceso a un balcón, una zona de cocina, un dormitorio y un baño.El segundo nivelloft contiene un segundo dormitorio con vistas al mar y un segundo baño.El acceso a la amplia terraza de la azotea es a …
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Atlantis Pearl
Complejo residencial Atlantis Pearl
Complejo residencial Atlantis Pearl
Complejo residencial Atlantis Pearl
Complejo residencial Atlantis Pearl
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Complejo residencial Atlantis Pearl
Akanthou, Chipre del Norte
de
$204,164
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 3
Atlantis Pearl es un exclusivo proyecto residencial junto al mar situado en Tatlısu, norte de Chipre, donde la arquitectura moderna cumple con el verdadero encanto mediterráneo. Rodeado de exuberante vegetación y ofreciendo vistas panorámicas al mar y a la montaña, el proyecto ofrece un esti…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
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Complejo residencial Furnished studio in the 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$169,240
Opciones de acabado Con acabado
El proyecto ganó los prestigiosos Premios NC de la Propiedad 2019!Amueblado apartamento estudio de 53 metros cuadrados en el complejo Grand Sapphire Resort con un hotel y casino.El complejo se encuentra a 600 metros de Long Beach, en una de las zonas más populares con un paseo ajardinado que…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Brise de Mer Mounting Side
Complejo residencial Brise de Mer Mounting Side
Complejo residencial Brise de Mer Mounting Side
Complejo residencial Brise de Mer Mounting Side
Complejo residencial Brise de Mer Mounting Side
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Complejo residencial Brise de Mer Mounting Side
Akanthou, Chipre del Norte
de
$136,940
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Vida entre el mar y las montañas en una de las regiones más pintorescas del norte de ChipreAcerca de Tatlısu región (Tatlisu) 📍Tatlisu (translated from Turkish – “sweet water”) se encuentra a los pies de las montañas Beshparmak y combina paisajes de montaña y la costa mediterránea.📌 Distanci…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial The Blue Residence
Complejo residencial The Blue Residence
Complejo residencial The Blue Residence
Complejo residencial The Blue Residence
Complejo residencial The Blue Residence
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Complejo residencial The Blue Residence
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$194,503
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
El Blue Residence es un desarrollo residencial de primera calidad situado en la vibrante zona turística de Iskele, Long Beach, uno de los lugares más deseables del norte de Chipre.Combinando arquitectura contemporánea, entorno paisajístico y excelentes comodidades, el proyecto ofrece un esti…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
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Complejo residencial Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Bogazi, Chipre del Norte
de
$95,714
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Estudio amueblado (0+1) 44 m2 con balcón con vista directa al mar.Un complejo residencial cerrado con todas las comodidades, situado a 200 metros del mar en la zona de Boaz, a 10 km de la ciudad de Famag…
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Smart Home
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Complejo residencial Courtyard Platinum
Complejo residencial Courtyard Platinum
Complejo residencial Courtyard Platinum
Complejo residencial Courtyard Platinum
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Complejo residencial Courtyard Platinum
Bogazi, Chipre del Norte
de
$170,378
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
🏡 Courtyard Platinum es un nuevo nivel de confort y lujo en el corazón de la región de desarrollo rápido de Iskele, Chipre septentrional.El proyecto continúa el éxito del popular Courtyard Long Beach Holiday Resort, estableciendo nuevos estándares para la vida y la inversión.🌿 El concepto ún…
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SMAK Partners
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Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
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Complejo residencial Furnished studio in the Royal Sun complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$70,101
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Estudio amueblado de 42 m2 con balcón de 7 m2, a 600 metros de la playa de arena "Long Beach" en el complejo Royal Sun Residence."Long Beach" es una inversión exitosa y una oportunidad para vivir en uno …
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Smart Home
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Complejo residencial OTUKEN PROJECT
Complejo residencial OTUKEN PROJECT
Complejo residencial OTUKEN PROJECT
Complejo residencial OTUKEN PROJECT
Complejo residencial OTUKEN PROJECT
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Complejo residencial OTUKEN PROJECT
Spathariko, Chipre del Norte
de
$186,445
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
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Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$203,421
Opciones de acabado Con acabado
2+1 ático - 74 m2 + 12 m2 balcón + 31 m2 terraza en un complejo de lujo a 300 metros del mar.El complejo está situado en un lugar pintoresco justo a orillas del mar Mediterráneo en la zona de Esentepe, gracias al paisaje exitoso, todos los objetos del complejo tienen impresionantes vistas de…
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Smart Home
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Complejo residencial Thalassa Beach Resort
Complejo residencial Thalassa Beach Resort
Complejo residencial Thalassa Beach Resort
Complejo residencial Thalassa Beach Resort
Complejo residencial Thalassa Beach Resort
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Complejo residencial Thalassa Beach Resort
Vokolida, Chipre del Norte
de
$87,763
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
1 objeto inmobiliario 1
Thalassa Beach Resort — Beachfront Living in Bafra VIP Tourism Area 🌊🏖Thalassa Beach Resort es un desarrollo residencial premium situado directamente en la costa en la región de Bafra del norte de Chipre.El proyecto se beneficia de una posición única frente a la playa con una playa de arena …
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial La Joya Beach Residences
Complejo residencial La Joya Beach Residences
Complejo residencial La Joya Beach Residences
Complejo residencial La Joya Beach Residences
Complejo residencial La Joya Beach Residences
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Complejo residencial La Joya Beach Residences
Trikomo, Chipre del Norte
de
$157,328
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
La Joya Beach Residences es un proyecto residencial de lujo situado en Long Beach, Iskele, una de las zonas costeras más prestigiosas del norte de Chipre.El nombre La Joya se traduce del español como “la joya”, reflejando perfectamente la esencia de este exclusivo desarrollo. Estas residenci…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
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Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$149,535
Opciones de acabado Con acabado
Estudio - ático 34 m2 con terraza cubierta de 20 m2 en el complejo Caesar Cliff.El complejo está situado en un lugar muy hermoso en una colina, desde donde se abren impresionantes vistas del mar Mediterráneo y las montañas Beshparmak. Un puente pintoresco con ascensor llevará a la playa de a…
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Smart Home
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Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
Complejo residencial MCKENZIE 2
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Complejo residencial MCKENZIE 2
Trikomo, Chipre del Norte
de
$404,940
Mckenzie 2 complejo residencial es un proyecto de lujo y de alta calidad situado en la popular zona turística de Long Beach, al norte de Famagusta, en el norte de Chipre. Este proyecto promete un estilo de vida indescriptible en medio de la belleza de la naturaleza y la proximidad del Mar Me…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Royal Sun Residence
Complejo residencial Royal Sun Residence
Complejo residencial Royal Sun Residence
Complejo residencial Royal Sun Residence
Complejo residencial Royal Sun Residence
Mostrar todo Complejo residencial Royal Sun Residence
Complejo residencial Royal Sun Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$75,868
Opciones de acabado Con acabado
Área 42–103 m²
15 objetos inmobiliarios 15
Royal Sun Residence — Complete Seaside Living 🌊☀️Royal Sun Residence es un complejo residencial completamente terminado situado en la zona de Long Beach, Iskele, Chipre septentrional.La famosa playa de arena está a sólo 5 minutos a pie 🏖Se trata de una comunidad animada y establecida con ter…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0 – 103.0
93,350 – 136,643
Apartamentos 2 habitaciones
70.0 – 100.0
144,760 – 209,699
Estudio
42.0
73,057 – 75,762
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Coastal Heaven
Complejo residencial Coastal Heaven
Complejo residencial Coastal Heaven
Complejo residencial Coastal Heaven
Complejo residencial Coastal Heaven
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Complejo residencial Coastal Heaven
Lefka, Chipre del Norte
de
$106,923
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Situado en la primera costa de Lefke, rodeado por la tranquilidad de la exuberante vegetación, Coastal Heaven combina la chispa del mar con la arquitectura moderna y única. Con su ubicación frente a la playa, vistas impresionantes y diversas opciones de apartamento, este prestigioso proyecto…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Kaya Residences
Complejo residencial Kaya Residences
Complejo residencial Kaya Residences
Complejo residencial Kaya Residences
Complejo residencial Kaya Residences
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Complejo residencial Kaya Residences
Agios Theodoros, Chipre del Norte
de
$113,078
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Residencias de Kaya — Sol, Mar & Lujo Vivir en el Corazón de Bafra ☀️🌊✨Deje que el sol y el mar Mediterráneo azul se conviertan en parte de su vida cotidiana en Bafra, una de las zonas turísticas más prestigiosas del norte de Chipre.Kaya Residences se encuentra a solo 5 minutos en coche de u…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
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Lefkoniko, Chipre del Norte
de
$33,180
Opciones de acabado Con acabado
Finished apartments from £25,000 — payment plans up to 13 years! Want to purchase property in Northern Cyprus with a minimal down payment and a comfortable payment plan? Now it's possible — the developer is offering a special promotion! This offer includes finished apartments and proper…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Olive Court 2
Complejo residencial Olive Court 2
Complejo residencial Olive Court 2
Complejo residencial Olive Court 2
Complejo residencial Olive Court 2
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Complejo residencial Olive Court 2
Trikomo, Chipre del Norte
de
$130,371
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 103 m²
1 objeto inmobiliario 1
Olive Court 2 - complejo moderno en Jeni Boazici 🌿🏡Olive Court 2 se encuentra en Yeni Boğaziçi, a solo 10 minutos a pie del mar.El proyecto incluye 58 residencias, combinando arquitectura moderna, planificación reflexiva y entorno verde. Cada detalle es pensado para una vida cómoda cerca de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
103.0
133,937
Agencia
SMAK Partners
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Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Barrio residencial Del Mar Premium
Lapithos, Chipre del Norte
de
$145,652
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
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Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
Edificio de apartamentos Bellagio
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Edificio de apartamentos Bellagio
Trikomo, Chipre del Norte
de
$174,680
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 13
El nuevo centro de atracción del Meditteranean está en Iskele. Bellagio - Lujo traído a la vida. Le permite descubrir la comodidad ilimitada de una vida lujosa en el corazón de la naturaleza y el mar. Amplios apartamentos, terrazas y balcones, diseñados con características estéticas y funcio…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Mykonos Homes
Complejo residencial Mykonos Homes
Complejo residencial Mykonos Homes
Complejo residencial Mykonos Homes
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Complejo residencial Mykonos Homes
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$379,771
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 116 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Mykonos Homes es un exclusivo desarrollo residencial frente a la playa inspirado en el famoso Hotel Cavo Tagoo en Mykonos. Situado en la pintoresca zona de Esentepe, Chipre Septentrional, el proyecto combina arquitectura contemporánea, impresionantes vistas al mar y estilo de vida de resort …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
116.0
388,959 – 405,870
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial La Casalia
Complejo residencial La Casalia
Complejo residencial La Casalia
Complejo residencial La Casalia
Complejo residencial La Casalia
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Complejo residencial La Casalia
Akanthou, Chipre del Norte
de
$206,600
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
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Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Bogazi, Chipre del Norte
de
$169,742
Opciones de acabado Con acabado
Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1) 71 m2 en 5* complejo SPA César Azul.Nuevo complejo de apartamentos situado en una pintoresca parte de la región de Bogaz, con una playa de arena limpia. Los apartamentos son ideales para vacaciones, alquiler y residencia permanente.Infraestructura…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Courtyard
Complejo residencial Courtyard
Complejo residencial Courtyard
Complejo residencial Courtyard
Trikomo, Chipre del Norte
de
$137,276
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 50–125 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Courtyard — A Completed Complejo Resort-Style en Long Beach 🌴🌊Courtyard es un complejo residencial listo situado en la región de Long Beach muy deseable, a solo 5 minutos a pie de la costa de arena 🏖✨Combina cómodas condiciones de vida, paisajes verdes e infraestructura de resort completo en…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
65.0
175,877
Apartamentos 2 habitaciones
125.0
295,609
Estudio
50.0
140,025 – 144,760
Agencia
SMAK Partners
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Villa Bogaz Vista
Villa Bogaz Vista
Villa Bogaz Vista
Villa Bogaz Vista
Villa Bogaz Vista
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Villa Bogaz Vista
Bogazi, Chipre del Norte
de
$538,945
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
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Complejo residencial Solterra Villas
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$647,475
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
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Complejo residencial Caesar Blue
Complejo residencial Caesar Blue
Complejo residencial Caesar Blue
Complejo residencial Caesar Blue
Complejo residencial Caesar Blue
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Complejo residencial Caesar Blue
Gastria, Chipre del Norte
de
$120,726
Área 48–112 m²
15 objetos inmobiliarios 15
Caesar Blue es un moderno complejo residencial situado en un pintoresco rincón del norte de Chipre, diseñado y construido exclusivamente por Afik Group.César Azul se encuentra junto a una playa de arena en la costa mediterránea. El apartamento totalmente equipado rodeado de jardines fragante…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.0 – 75.0
91,997 – 171,142
Apartamentos 2 habitaciones
106.0 – 112.0
162,348 – 222,552
Estudio
48.0 – 52.0
98,085
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Four Seasons Life II
Complejo residencial Four Seasons Life II
Complejo residencial Four Seasons Life II
Complejo residencial Four Seasons Life II
Complejo residencial Four Seasons Life II
Mostrar todo Complejo residencial Four Seasons Life II
Complejo residencial Four Seasons Life II
Bogazi, Chipre del Norte
de
$217,415
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 40–75 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Four Seasons Life II — Where Nature Meets Privileged Living 🌊🌿Cuatro temporadas de vida II es un complejo residencial completo que ofrece un estilo de vida de comodidad y armonía en la prometedora zona de Boğaz de Iskele.Diseñado con un enfoque visionario, el proyecto conserva el paisaje nat…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
75.0
217,817
Estudio
40.0
119,732
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Reflection
Complejo residencial Reflection
Complejo residencial Reflection
Complejo residencial Reflection
Complejo residencial Reflection
Mostrar todo Complejo residencial Reflection
Complejo residencial Reflection
Akanthou, Chipre del Norte
de
$218,891
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Reflection es un proyecto residencial ultra lujoso situado en la tranquila región de Tatlısu, donde los exuberantes paisajes verdes se encuentran con el mar Mediterráneo azul profundo.Al norte, los residentes disfrutan de vistas panorámicas al mar 🌊Al sur, las impresionantes montañas de Chip…
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Complejo residencial Sandscape Coastal Residences
Complejo residencial Sandscape Coastal Residences
Complejo residencial Sandscape Coastal Residences
Complejo residencial Sandscape Coastal Residences
Complejo residencial Sandscape Coastal Residences
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Complejo residencial Sandscape Coastal Residences
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$359,378
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Residencias costeras de SandscapeTrue Beachfront Living 🌊Sandscape Coastal Residencias es un exclusivo desarrollo frente a la playa ubicado en Esentepe, una de las regiones costeras de mayor crecimiento del norte de Chipre.Este proyecto ofrece acceso directo a la playa, vistas mediterráneas …
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$171,089
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de tres habitaciones 105 m5 250 metros del mar en la zona de Esentepe.Living area - 91 m2 + una amplia terraza de 14 m2 será un lugar ideal para relajarse. Totalmente amueblado y equipado con todo el equipo necesario, que le permite entrar inmediatamente sin costes adic…
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Smart Home
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Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
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Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$114,792
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1) 60 m2 con terraza de 15 m2 en el complejo Park Residence.Apartamentos de dos habitaciones a 250 metros de la playa de arena. "Long Beach" es una costa con hermosas playas de arena, cerca de la ciudad de Iskele y no lejos de Famagusta.En este proye…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
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Complejo residencial Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$176,478
Opciones de acabado Con acabado
Estudio amueblado 48.8 - 55.6 m2 con un paquete de diseño del desarrollador en el complejo Court Yard.El estudio tiene una sala de estar con TV y cama doble, una zona de cocina con electrodomésticos, incluyendo una placa, capucha y nevera.Este proyecto tiene un gran territorio y una variedad…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
Complejo residencial Caesar Resort
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Complejo residencial Caesar Resort
Trikomo, Chipre del Norte
de
$56,750
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Área 40–128 m²
58 objetos inmobiliarios 58
Caesar Resort — Un Resort Ciudad por el Mar 🌊🏖✨Caesar Resort se encuentra en Iskele, junto a la famosa Long Beach, una de las playas más hermosas de Chipre.Todo el proyecto abarca 393,570 m2, formando un verdadero pueblo turístico con sus propios restaurantes, centros SPA, parques y zonas de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
56.0 – 80.0
71,704 – 117,026
Apartamentos 2 habitaciones
75.0 – 122.0
88,615 – 169,112
Apartamentos 3 habitaciones
128.0
225,934
Estudio
40.0 – 60.0
57,498 – 142,054
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Ultramarine Nuance
Complejo residencial Ultramarine Nuance
Complejo residencial Ultramarine Nuance
Complejo residencial Ultramarine Nuance
Complejo residencial Ultramarine Nuance
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Complejo residencial Ultramarine Nuance
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$140,803
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
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Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Agios Georgios, Chipre del Norte
de
$234,913
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 17
Área 113–190 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Grand Sapphire Resort & Residence, Block F — Premium Resort Living by Long Beach 🌊Grand Sapphire Resort & Residence, Block F es parte de uno de los mayores y más prestigiosos desarrollos del norte de Chipre, ubicado en Iskele, a pocos minutos a pie de Long Beach.Este moderno complejo de alta…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
113.0 – 118.0
236,757 – 257,051
Apartamentos 3 habitaciones
190.0
404,517
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Sky Sakarya
Complejo residencial Sky Sakarya
Complejo residencial Sky Sakarya
Complejo residencial Sky Sakarya
Complejo residencial Sky Sakarya
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Complejo residencial Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$178,700
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Área 78 m²
1 objeto inmobiliario 1
Sky Sakarya — un nuevo concepto de vida urbana en Famagusta 🌆Sky Sakarya es un desarrollo moderno que introduce un nuevo concepto de estilo de vida en el corazón de Famagusta.El proyecto se encuentra en una de las zonas más vibrantes de la ciudad, cerca de MGA, Famagusta Arena y Salamis Road…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
78.0
154,231
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial HERA
Complejo residencial HERA
Complejo residencial HERA
Complejo residencial HERA
Complejo residencial HERA
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Complejo residencial HERA
Vokolida, Chipre del Norte
de
$236,676
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
HERA — 5★ Lujo en el corazón de Bafra 👑Situado en Bafra, Iskele, HERA se encuentra en uno de los centros turísticos de mayor prestigio y rápido desarrollo del norte de Chipre 🌴Una vez un tranquilo pueblo costero, Bafra se ha transformado durante los últimos 10-15 años en un destino turístico…
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SMAK Partners
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Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
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Complejo residencial Edelweiss Holiday Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$129,053
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 13
Área 57–130 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Residencia de vacaciones de Edelweiss — Resort-Style Living in Iskele 🌴🌊Edelweiss Holiday Residence es un moderno complejo residencial que combina la arquitectura contemporánea, la construcción de alta calidad y la vida de estilo resort.El proyecto está completo y ofrece un entorno ideal par…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
130.0
178,583
Estudio
57.0
82,527
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Richmond Park
Complejo residencial Richmond Park
Complejo residencial Richmond Park
Complejo residencial Richmond Park
Complejo residencial Richmond Park
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Complejo residencial Richmond Park
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$819,568
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Richmond Park — Boutique Luxury Villas cerca del mar 🌿Richmond Park es una exclusiva colección boutique de villas de lujo diseñadas para aquellos que valoran la privacidad, la elegancia y la vida mediterránea.El proyecto se encuentra en la prestigiosa zona de Yeniboğaziçi de Famagusta, una d…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial 4EVER GREEN 4
Complejo residencial 4EVER GREEN 4
Complejo residencial 4EVER GREEN 4
Complejo residencial 4EVER GREEN 4
Complejo residencial 4EVER GREEN 4
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Complejo residencial 4EVER GREEN 4
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$161,411
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 120 m²
1 objeto inmobiliario 1
4EVER GREEN 4 — Vida residencial moderna en el pacífico Yeni Boğaziçi 🌿☀️4EVER GREEN 4 es un moderno desarrollo residencial situado en Yeni Boğaziçi, una de las zonas más tranquilas y confortables del norte de Chipre y miembro del movimiento internacional Cittaslow (“Ciudad Baja”).El proyect…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
120.0
311,167
Agencia
SMAK Partners
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Barrio residencial Kantara Beach
Barrio residencial Kantara Beach
Barrio residencial Kantara Beach
Barrio residencial Kantara Beach
Barrio residencial Kantara Beach
Barrio residencial Kantara Beach
Davlos, Chipre del Norte
de
$315,368
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complejo residencial Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
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Trikomo, Chipre del Norte
de
$72,797
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Estudio listo 43 m2 250 metros de la playa de arena. "Long Beach" es una costa con hermosas playas de arena, cerca de la ciudad de Iskele y no lejos de la ciudad de Famagusta.Long Beach es una buena inve…
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Smart Home
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Complejo residencial Panorama Long Beach
Complejo residencial Panorama Long Beach
Complejo residencial Panorama Long Beach
Complejo residencial Panorama Long Beach
Complejo residencial Panorama Long Beach
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Complejo residencial Panorama Long Beach
Trikomo, Chipre del Norte
de
$202,560
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 13
Área 74–85 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Panorama Long Beach — El icono de la costa 🌅🏖Panorama Long Playa es un proyecto residencial premium completado situado a solo 180 metros del mar (2 minutos a pie).Situado en la frontera de una zona de zonificación de baja altura, el proyecto garantiza máximas vistas al mar y los alrededores …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
74.0
264,492
Apartamentos 2 habitaciones
80.0 – 85.0
365,283 – 419,399
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Aventus Residence
Complejo residencial Aventus Residence
Complejo residencial Aventus Residence
Complejo residencial Aventus Residence
Complejo residencial Aventus Residence
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Complejo residencial Aventus Residence
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$211,811
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Aventus Residence es un nuevo complejo residencial situado en la zona de Iskele, a solo 750 metros del Mar Mediterráneo. El proyecto está convenientemente situado junto a restaurantes, mercados, estaciones de gas y todas las comodidades necesarias.Aventus consta de dos etapas, que incluyen s…
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Spectra
Complejo residencial Spectra
Complejo residencial Spectra
Complejo residencial Spectra
Complejo residencial Spectra
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Complejo residencial Spectra
Lapithos, Chipre del Norte
de
$242,832
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Donde el estilo de vida familiar cumple con el diseño futurista y la naturalezaBienvenido a Spectra, un desarrollo de lujo a gran escala situado en Lapta, al oeste del centro turístico de Kyrenia.Aquí, montañas verdes vibrantes se fusionan con el Mediterráneo azul profundo, mientras que las …
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SMAK Partners
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Complejo residencial Orchard
Complejo residencial Orchard
Complejo residencial Orchard
Complejo residencial Orchard
Complejo residencial Orchard
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Complejo residencial Orchard
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$106,755
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 60–124 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Un estilo de vida jardín moderno cerca del Mediterráneo 🌊Situado en Yeniboğaziçi, una zona históricamente rica cerca de las playas doradas del Mediterráneo y la antigua ciudad de Salamis.🏖 1 km a la playa🏙 8 km al centro de la ciudad de Famagusta🏥 6 km al hospital🎓 6 km hasta la Universidad …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0
189,406
Apartamentos 2 habitaciones
124.0
264,492
Estudio
88.0
106,203
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$303,111
Opciones de acabado Con acabado
Este proyecto ha recibido prestigiosos Premios NC de Propiedad!Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) 147 m2 con vistas al mar en un prestigioso complejo residencial con un hotel y casino de 5*, a 600 metros de Long Beach - Grand Sapphire Resort.El apartamento está totalmente amuebla…
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Smart Home
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Complejo residencial Hawaii Homes
Complejo residencial Hawaii Homes
Complejo residencial Hawaii Homes
Complejo residencial Hawaii Homes
Complejo residencial Hawaii Homes
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Complejo residencial Hawaii Homes
Akanthou, Chipre del Norte
de
$127,565
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Las casas de Hawai es uno de los mayores proyectos residenciales junto al mar con estudios, 1+1, 2+1 áticos loft, y villas de lujo de 3 dormitorios con un total de 500 unidades. Situado en la costa de tatlisu el proyecto cuenta con ríos artificiales, lagos e islas repartidas a través del sit…
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SMAK Partners
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Complejo residencial Habitat
Complejo residencial Habitat
Complejo residencial Habitat
Complejo residencial Habitat
Complejo residencial Habitat
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Complejo residencial Habitat
Akanthou, Chipre del Norte
de
$156,091
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 49–100 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El área del complejo es de 220.000 m2, 35% de los cuales está en construcción.El complejo está situado entre el mar en el norte y las montañas en el sur. Hermosa vista!🌊🏡⛰️Toda la infraestructura cercana está disponible:escuelahospital,supermercadobazar de granja,bancos,salón de belleza,cafe…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
49.0 – 96.0
155,516 – 210,985
Apartamentos 2 habitaciones
100.0
339,510
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Querencia
Complejo residencial Querencia
Complejo residencial Querencia
Complejo residencial Querencia
Complejo residencial Querencia
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Complejo residencial Querencia
Trikomo, Chipre del Norte
de
$194,442
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 28
🌊 Querencia es un magnífico proyecto que creará un ambiente único en Long Beach, a solo 400 metros del mar.Directamente frente a la playa única abrirá un complejo con vistas inspiradoras, espacios de vida reflexivos e infraestructura rica.🏢 4 cuadras, una de las cuales funcionará como hotel🏗…
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SMAK Partners
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Complejo residencial Oasis
Complejo residencial Oasis
Complejo residencial Oasis
Complejo residencial Oasis
Complejo residencial Oasis
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Complejo residencial Oasis
Akanthou, Chipre del Norte
de
$157,049
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Oasis — Resort Living Between Mountains and Sea, Küçükerenköy 🌿🌊Oasis es un moderno desarrollo residencial situado a las estribaciones de montañas verdes en Küçükerenköy, que ofrece hermosas vistas del mar Mediterráneo.El complejo está situado a unos 700 metros del mar, combinando tranquilid…
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SMAK Partners
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Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Complejo residencial Park Avenue
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$360,646
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Park Avenue — Prestige en el corazón de KyreniaPark Avenue es un exclusivo desarrollo premium situado en el mismo centro de la ciudad de Kyrenia. Inspirado en la emblemática arquitectura de la avenida Park de Nueva York, el proyecto combina elegancia urbana refinada con espacios verdes y con…
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SMAK Partners
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Complejo residencial Caesar Beach
Complejo residencial Caesar Beach
Complejo residencial Caesar Beach
Complejo residencial Caesar Beach
Bogazi, Chipre del Norte
de
$378,413
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 100 m²
1 objeto inmobiliario 1
Caesar Beach — Frente a la playa Vivir con la infraestructura Full Resort 🌊🏖Caesar Beach es un moderno complejo residencial situado directamente en la costa mediterránea, con una playa de arena totalmente оборудованый.El proyecto está completo y ofrece un estilo de vida de estilo resort con …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
100.0
378,812
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Venice
Complejo residencial Venice
Complejo residencial Venice
Complejo residencial Venice
Complejo residencial Venice
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Complejo residencial Venice
Spathariko, Chipre del Norte
de
$132,156
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 10
Venecia — Resort Living Inspirado por Italia 🇮🇹✨Venecia es un desarrollo residencial único situado en el corazón de Long Beach, Iskele, donde el estilo de vida mediterráneo se encuentra con el romance de Venecia 💙El agua está en el centro de este concepto — canales con góndolas, islas de jac…
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SMAK Partners
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Complejo residencial Bahamas Homes
Complejo residencial Bahamas Homes
Complejo residencial Bahamas Homes
Complejo residencial Bahamas Homes
Complejo residencial Bahamas Homes
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Complejo residencial Bahamas Homes
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$127,565
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Bahamas Homes — Tropical Resort-Style Living by the Sea in Kyrenia 🌴🌊Bahamas Homes es un desarrollo residencial único situado en el lado oriental de Kyrenia (Girne), una de las regiones más verdes y hermosas del norte de Chipre.El proyecto combina arquitectura moderna, diseño tropical y como…
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SMAK Partners
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Complejo residencial Park Residence
Complejo residencial Park Residence
Complejo residencial Park Residence
Complejo residencial Park Residence
Complejo residencial Park Residence
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Complejo residencial Park Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$90,611
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Área 60–200 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Un nuevo hito en Long Beach 🌊Park Residence ofrece un aspecto arquitectónico fresco a la costa de Long Beach, situada a solo 200 metros de la famosa playa de arena.Este moderno proyecto residencial está diseñado para aquellos que quieren vivir junto al mar y disfrutar de vistas mediterráneas…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0 – 200.0
113,644 – 129,202
Apartamentos 2 habitaciones
86.0 – 90.0
155,583 – 240,816
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
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Complejo residencial Grand Sapphire Resort & Residences
Trikomo, Chipre del Norte
de
$128,512
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 31
Área 54–117 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Una nueva definición de la vida mediterránea elevada 🌊✨Grand Sapphire Resort & Residences es el mayor y más prestigioso desarrollo del norte de Chipre, situado en la emblemática playa de Long Beach, Iskele.Con 1.630 residencias de lujo y un hotel de clase mundial, el proyecto ofrece un verda…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
111.0 – 117.0
270,580 – 297,638
Estudio
54.0
150,848 – 154,231
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Complejo residencial Ocean Life
Trikomo, Chipre del Norte
de
$129,066
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 36–189 m²
219 objetos inmobiliarios 219
El proyecto más exclusivo de North Cyprus Ocean Life ofrece una oportunidad única de vida e inversión, además de su naturaleza, clima, bellezas históricas, turismo e infraestructura educativa. Como centro de atención de los inversores y del mundo con sus precios de vivienda adorables en comp…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.0 – 45.0
128,525 – 211,729
Apartamentos 2 habitaciones
86.0 – 189.0
209,699 – 275,992
Apartamentos 3 habitaciones
125.0
263,815 – 281,403
Agencia
SMAK Partners
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Edificio de apartamentos Dormix
Edificio de apartamentos Dormix
Edificio de apartamentos Dormix
Edificio de apartamentos Dormix
Edificio de apartamentos Dormix
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Edificio de apartamentos Dormix
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$130,179
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Oportunidad Residencial Boutique en FamagustaDormix es un desarrollo residencial exclusivo, combinando arquitectura moderna, diseños eficientes y una ubicación estratégica.El proyecto consta de sólo 17 unidades:16 elegantes 2+1 apartamentos (75 m2 cada uno)1 magnífico ático 3+1 (200 m2 + 95 …
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Complejo residencial Aloha Beach Resort
Complejo residencial Aloha Beach Resort
Complejo residencial Aloha Beach Resort
Complejo residencial Aloha Beach Resort
Complejo residencial Aloha Beach Resort
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Complejo residencial Aloha Beach Resort
Akanthou, Chipre del Norte
de
$248,138
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
El complejo se encuentra en 80 hectáreas de terreno en la pintoresca zona de TATLISU en la primera costa. A 800 metros se encuentra el complejo HAWAII HOMES, y a 6,5 km, por otro lado, el complejo BAHAMAS HOMES, cuyo acceso es gratuito para los residentes del complejo Aloha Beach.El concepto…
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Complejo residencial The Blue
Complejo residencial The Blue
Complejo residencial The Blue
Complejo residencial The Blue
Complejo residencial The Blue
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Complejo residencial The Blue
Akanthou, Chipre del Norte
de
$170,597
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 88 m²
1 objeto inmobiliario 1
La vida azul de lujo en Tatlısu 🌊Ubicación: TatlısuEl azul es un complejo residencial premium situado en la costa mediterránea del norte de Chipre. Refleja una visión arquitectónica moderna centrada en la elegancia, el espacio abierto y las vistas panorámicas al mar.El proyecto combina diseñ…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
88.0
171,142
Agencia
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Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
Complejo residencial D Point
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Complejo residencial D Point
Trikomo, Chipre del Norte
de
$167,695
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
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Complejo residencial Brise de Vallee
Complejo residencial Brise de Vallee
Complejo residencial Brise de Vallee
Complejo residencial Brise de Vallee
Complejo residencial Brise de Vallee
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Complejo residencial Brise de Vallee
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$157,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Küçükerenköy / Esentepe, North Cyprus📍 Sobre la ubicaciónKüçükerenköy es una de las zonas más encantadoras y de rápido desarrollo del norte de Chipre 🌊⛰Perfectamente situado entre el mar y las montañas, rodeado de olivares y naturaleza virgen.✨ Ambiente tranquilo y verde🏖 Playas de arena a 3…
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Edificio de apartamentos ISATIS INFINITY
Edificio de apartamentos ISATIS INFINITY
Edificio de apartamentos ISATIS INFINITY
Edificio de apartamentos ISATIS INFINITY
Edificio de apartamentos ISATIS INFINITY
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Edificio de apartamentos ISATIS INFINITY
Spathariko, Chipre del Norte
de
$224,274
VAT
Número de plantas 10
A pocos pasos de playas de arena dorada, INFINITY ofrece la armonía perfecta entre la aislamiento pacífica y la vida vibrante. Lejos del ruido de la ciudad, sin embargo, con acceso sin esfuerzo a sus destinos de negocios y ocio, aquí es donde su hogar de ensueño se convierte en realidad.Aero…
Desarrollador
ISATIS Construction Ltd
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Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
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Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$76,841
Opciones de acabado Con acabado
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Apartamento estudio amueblado 57 m2 un kilómetro de la playa de arena.Gracias a la ubicación única, vivirás en un lugar tranquilo lejos del bullicio de la ciudad, pero al mismo tiempo estarás cerca de to…
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Complejo residencial Caesar Breeze
Complejo residencial Caesar Breeze
Complejo residencial Caesar Breeze
Complejo residencial Caesar Breeze
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Complejo residencial Caesar Breeze
Akanthou, Chipre del Norte
de
$156,678
Año de construcción 2025
César Breeze es un moderno complejo residencial diseñado y diseñado por el Grupo Afik y ofrece apartamentos, cunas y villas.El complejo está situado a sólo 200 metros de una playa bien equipada, rodeado de impresionantes vistas del mar Mediterráneo y las montañas, César Breeze es un lugar id…
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Complejo residencial Natulux
Complejo residencial Natulux
Complejo residencial Natulux
Complejo residencial Natulux
Complejo residencial Natulux
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Complejo residencial Natulux
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$287,094
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Turtle Bay Village
Complejo residencial Turtle Bay Village
Complejo residencial Turtle Bay Village
Complejo residencial Turtle Bay Village
Complejo residencial Turtle Bay Village
Complejo residencial Turtle Bay Village
Complejo residencial Turtle Bay Village
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$166,947
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 115 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Turtle Bay Village Silencio Esentepe 🌴A Mediterranean Resort Lifestyle by the SeaTurtle Bay El pueblo es un gran complejo residencial situado en la costa norte de Chipre en la pintoresca zona de Esentepe, a unos 200 metros de la costa.El complejo está situado cerca del famoso campo de golf K…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
115.0
174,524
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial ZK Aventus
Complejo residencial ZK Aventus
Complejo residencial ZK Aventus
Complejo residencial ZK Aventus
Complejo residencial ZK Aventus
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Complejo residencial ZK Aventus
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$157,446
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Ubicación: IskeleDistancia al mar: 750 mParcela de tierra: 22000 m2Número de apartamentos: 130Número de villas adyacentes: 12Descripción del proyecto: Tipo de cámara de proyecto, rodeado de naturaleza, con acceso a todosinfraestructura necesaria. Consta de 7 bloques de apartamentos de dos pl…
Agencia
North Symbol
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Edificio de apartamentos Class 10
Edificio de apartamentos Class 10
Edificio de apartamentos Class 10
Edificio de apartamentos Class 10
Edificio de apartamentos Class 10
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Edificio de apartamentos Class 10
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$127,453
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Una joya residencial boutique en Çanakkale, FamagustaClase 10 es un nuevo desarrollo residencial boutique diseñado para aquellos que aprecian la comodidad, la elegancia y el valor de inversión a largo plazo.Con sólo 12 apartamentos exclusivos, el proyecto ofrece privacidad, tranquilidad y un…
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Complejo residencial Majestic Luxury Villas
Complejo residencial Majestic Luxury Villas
Complejo residencial Majestic Luxury Villas
Complejo residencial Majestic Luxury Villas
Complejo residencial Majestic Luxury Villas
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Complejo residencial Majestic Luxury Villas
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$224,322
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 145 m²
1 objeto inmobiliario 1
Majestic Luxury Villas — Un nuevo comienzo de la vida mística 👑Bienvenido a Majestic Luxury Villas, un exclusivo proyecto de villa situado en Yeniboğaziçi, Famagusta, donde el lujo, el espacio y la elegancia redefinen la vida moderna ✨A solo 5 minutos de Famagusta, este prestigioso desarroll…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
145.0
225,934
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
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Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Gastria, Chipre del Norte
de
$162,303
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 22
César Palm Jumeirah contará con siete edificios de altura inspirados en la emblemática Palm Jumeirah de Dubai, a solo 300 metros del mar. Cada edificio de 22 plantas ofrecerá impresionantes vistas al Mediterráneo. Los residentes pueden admirar comodidades como una piscina comunitaria en form…
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Complejo residencial Green & Blue
Complejo residencial Green & Blue
Complejo residencial Green & Blue
Complejo residencial Green & Blue
Complejo residencial Green & Blue
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Complejo residencial Green & Blue
Yialousa, Chipre del Norte
de
$160,517
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
1 objeto inmobiliario 1
Verde & Azul toma su nombre de los dos colores definidos de la región Karpaz: el azul profundo del Mar Mediterráneo y el verde exuberante de su paisaje natural virgen 🌿. Cada residencia está pensada para abrazar estos elementos, creando un equilibrio armonioso entre la naturaleza y la vida m…
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Complejo residencial Olive Court
Complejo residencial Olive Court
Complejo residencial Olive Court
Complejo residencial Olive Court
Complejo residencial Olive Court
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Complejo residencial Olive Court
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$234,141
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 150 m²
1 objeto inmobiliario 1
Olive Court — Contemporary Mediterranean Living in Harmony with Nature 🌿Olive Court es un desarrollo residencial inspirado en la arquitectura mediterránea moderna, con un fuerte enfoque en materiales naturales, texturas y armonía con el entorno circundante.El concepto está diseñado para pres…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
150.0
217,817
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Sea Magic Garden
Complejo residencial Sea Magic Garden
Complejo residencial Sea Magic Garden
Complejo residencial Sea Magic Garden
Complejo residencial Sea Magic Garden
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Complejo residencial Sea Magic Garden
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$313,004
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
🌊 Sea Magic Garden — Modern Living in Esentepe, North CyprusSea Magic Garden es un proyecto residencial moderno situado en la pintoresca y muy deseable zona de Esentepe, Chipre del Norte. Rodeado de naturaleza, mar y montañas, el proyecto ofrece un estilo de vida mediterráneo pacífico con ex…
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Edificio de apartamentos Velocity
Edificio de apartamentos Velocity
Edificio de apartamentos Velocity
Edificio de apartamentos Velocity
Edificio de apartamentos Velocity
Edificio de apartamentos Velocity
Edificio de apartamentos Velocity
Trikomo, Chipre del Norte
de
$118,368
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Vida moderna A sólo 350 metros del mar en Iskele 🌊Nos complace presentar Velocity, un moderno edificio residencial de 5 plantas situado en una de las zonas más prometedoras de Iskele, cerca de la famosa Long Beach.El proyecto combina ubicación privilegiada, construcción moderna y fuerte pote…
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Edificio de apartamentos Gold Residence
Edificio de apartamentos Gold Residence
Edificio de apartamentos Gold Residence
Edificio de apartamentos Gold Residence
Edificio de apartamentos Gold Residence
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Edificio de apartamentos Gold Residence
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
de
$115,644
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Modern Seaside Living in FamagustaNos complace presentar Gold Residence, un nuevo edificio residencial de 6 plantas situado en la zona de Karakol de Famagusta, a solo 400 metros del mar.Este proyecto combina ubicación privilegiada, construcción de calidad y fuerte potencial de inversión.Ubic…
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Complejo residencial YeniLand
Complejo residencial YeniLand
Complejo residencial YeniLand
Complejo residencial YeniLand
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Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$322,390
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
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Complejo residencial Grand Sapphire BLU
Complejo residencial Grand Sapphire BLU
Complejo residencial Grand Sapphire BLU
Complejo residencial Grand Sapphire BLU
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Complejo residencial Grand Sapphire BLU
Trikomo, Chipre del Norte
de
$212,967
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Grand Sapphire BLU — Un nuevo estándar de 7★ Living at Long Beach 🌊✨Grand Sapphire BLU es un desarrollo residencial premium ultramoderno situado en la costa de Long Beach (Iskele), estableciendo un nuevo punto de referencia para la vida de estilo de vida de 7 estrellas.El proyecto combina ar…
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Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Complejo residencial Sea Life Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$91,075
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 9
Área 55–78 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Residencia Sea Life — Vivir en el corazón de Long Beach 🌊🏖Sea Life Residence es un complejo residencial completamente terminado situado a solo un minuto a pie de una de las mejores playas de arena del norte de Chipre — Long Beach.Ofrece una rara oportunidad de vivir junto al mar, en el centr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0 – 60.0
87,262 – 120,408
Apartamentos 2 habitaciones
72.0 – 78.0
132,584 – 186,700
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
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Complejo residencial Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$154,294
Opciones de acabado Con acabado
Estudio amueblado 45 m2 con terraza en el complejo Cove Garden Village.El interior del apartamento está hecho en un estilo moderno con elementos de decoración boho: tonos naturales, elementos de tocador, textiles cálidos y acentos brillantes.El espacio está muy bien situado: hay una cama gra…
Agencia
Smart Home
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Barrio residencial Exclusive
Barrio residencial Exclusive
Barrio residencial Exclusive
Barrio residencial Exclusive
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$292,627
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
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Complejo residencial Sky Deluxia Life
Complejo residencial Sky Deluxia Life
Complejo residencial Sky Deluxia Life
Complejo residencial Sky Deluxia Life
Complejo residencial Sky Deluxia Life
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Complejo residencial Sky Deluxia Life
Trikomo, Chipre del Norte
de
$184,551
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 18
Área 47 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un estilo de vida Resort-Style en Long Beach 🌊Sky Deluxia Life es un desarrollo contemporáneo a gran escala situado en el centro de Iskele Long Beach. Integrado con el magnífico paisaje costero, el proyecto ofrece un verdadero estilo de vida de vacaciones de cuatro temporadas, no sólo un hog…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0
104,173
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
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Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$1,14M
Agencia
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Complejo residencial Riverside Life
Complejo residencial Riverside Life
Complejo residencial Riverside Life
Complejo residencial Riverside Life
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Complejo residencial Riverside Life
Trikomo, Chipre del Norte
de
$92,108
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 17
Área 38–135 m²
16 objetos inmobiliarios 16
Riverside Life ← Long Beach, Iskele 🌴Vida mediterránea Cerca de la playaRiverside Life es un moderno complejo residencial situado en la popular zona de Long Beach de Iskele, a poca distancia de la famosa costa mediterránea de arena.El proyecto está convenientemente situado frente al Caesar R…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
38.0 – 62.0
102,820 – 163,701
Apartamentos 2 habitaciones
73.0 – 135.0
177,230 – 289,521
Estudio
38.0
93,350 – 105,526
Agencia
SMAK Partners
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Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
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Complejo residencial Royal Sun Elite Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$85,549
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Área 42–143 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Royal Sun Elite Residence es un gran complejo residencial situado en la popular zona de Long Beach de Iskele.El desarrollo abarca 90 acres de tierra e incluye 1.122 propiedades, que ofrecen una amplia variedad de apartamentos, áticos y casas de estilo adosado.El proyecto combina con éxito la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0 – 98.0
97,409 – 132,584
Villa
143.0
295,609
Estudio
42.0
87,262
Agencia
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Complejo residencial Magnolia Residence
Complejo residencial Magnolia Residence
Complejo residencial Magnolia Residence
Complejo residencial Magnolia Residence
Complejo residencial Magnolia Residence
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Complejo residencial Magnolia Residence
Trikomo, Chipre del Norte
de
$213,283
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 106 m²
1 objeto inmobiliario 1
Magnolia Residence — Modern Smart Living in Iskele 🌴Magnolia Residence es un desarrollo residencial innovador situado en Iskele, diseñado para aquellos que valoran estilo de vida moderno, comodidad y tecnología.Inspirado por la flor de magnolia, símbolo de estabilidad, armonía y prosperidad,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
106.0
217,817
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Complejo residencial La Palazzo
Complejo residencial La Palazzo
Complejo residencial La Palazzo
Complejo residencial La Palazzo
Complejo residencial La Palazzo
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Complejo residencial La Palazzo
Gastria, Chipre del Norte
de
$218,350
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
La Palazzo es una nueva cara para la región de Bogaz, mezclando lo más alto de los standarts con un aspecto clásico sofisticado. La Palazzo es la más pura encarnación del Lujo. Ya sea un amplio apartamento de 2 dormitorios o una villa independiente de 4 dormitorios nos permiten elevar su exp…
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Complejo residencial LAventure
Complejo residencial LAventure
Complejo residencial LAventure
Complejo residencial LAventure
Complejo residencial LAventure
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Complejo residencial LAventure
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$144,888
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
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Complejo residencial Selaron Residence
Complejo residencial Selaron Residence
Complejo residencial Selaron Residence
Complejo residencial Selaron Residence
Complejo residencial Selaron Residence
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Complejo residencial Selaron Residence
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$181,380
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Selaron Residence — moderno costero que vive en Long Beach 🌊Selaron Residence es un elegante desarrollo residencial situado en la popular zona de Long Beach de Famagusta, uno de los destinos costeros más atractivos del norte de Chipre.El proyecto combina arquitectura moderna, estilo de vida …
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Complejo residencial Sunrise
Complejo residencial Sunrise
Complejo residencial Sunrise
Complejo residencial Sunrise
Complejo residencial Sunrise
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Complejo residencial Sunrise
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$427,856
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 155 m²
1 objeto inmobiliario 1
Sunrise es un moderno desarrollo de villa residencial situado en la zona muy deseable de Yeni Boğaziçi, una de las comunidades costeras más atractivas del norte de Chipre.Conocido por su ambiente tranquilo, playas doradas del Mediterráneo y un rico entorno histórico, Yeni Boğaziçi ofrece el …
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Preguntas Frecuentes sobre los nuevos edificios en Chipre del Norte

¿Qué documentos se requieren para comprar vivienda en los nuevos desarrollos en Chipre del Norte?

Los extranjeros que planean comprar un apartamento de los desarrolladores en Chipre del Norte necesitan un pasaporte o una tarjeta de identidad. Para comprar bienes raíces en Chipre del Norte, también necesitará un permiso.

¿Hay restricciones para las personas extranjeras que adquieren metros cuadrados en nuevos edificios en Chipre del Norte?

Los extranjeros pueden comprar todo tipo de bienes raíces en cualquier cantidad. La única restricción: está permitido comprar casas privadas en un terreno con una superficie de no más de 1338 metros cuadrados.

¿Cómo obtener un permiso para comprar bienes raíces del desarrollador en Chipre del Norte?

El Permission to Purchase es un permiso para comprar una casa. Puede obtenerlo en el Consejo de Ministros. Aquí debe entregar una solicitud, una copia de su pasaporte, una tarjeta de terreno y otros documentos. Los documentos de los solicitantes se consideran durante 4-6 meses.

¿En qué zonas se compran más a menudo apartamentos en edificios nuevos en Chipre del Norte?

La vivienda en Kyrenia, Iskil y Famagusta está en gran demanda. En estos pintorescos resorts, los bienes raíces se compran para fines recreación y la residencia permanente.
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