Preguntas Frecuentes sobre los nuevos edificios en Chipre del Norte
¿Qué documentos se requieren para comprar vivienda en los nuevos desarrollos en Chipre del Norte?
Los extranjeros que planean comprar un apartamento de los desarrolladores en Chipre del Norte necesitan un pasaporte o una tarjeta de identidad. Para comprar bienes raíces en Chipre del Norte, también necesitará un permiso.
¿Hay restricciones para las personas extranjeras que adquieren metros cuadrados en nuevos edificios en Chipre del Norte?
Los extranjeros pueden comprar todo tipo de bienes raíces en cualquier cantidad. La única restricción: está permitido comprar casas privadas en un terreno con una superficie de no más de 1338 metros cuadrados.
¿Cómo obtener un permiso para comprar bienes raíces del desarrollador en Chipre del Norte?
El Permission to Purchase es un permiso para comprar una casa. Puede obtenerlo en el Consejo de Ministros. Aquí debe entregar una solicitud, una copia de su pasaporte, una tarjeta de terreno y otros documentos. Los documentos de los solicitantes se consideran durante 4-6 meses.
¿En qué zonas se compran más a menudo apartamentos en edificios nuevos en Chipre del Norte?
La vivienda en Kyrenia, Iskil y Famagusta está en gran demanda. En estos pintorescos resorts, los bienes raíces se compran para fines recreación y la residencia permanente.