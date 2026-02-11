Complejo residencial Elite Park Villas

Elite Park Villas es un exclusivo complejo boutique de villas premium situado en una de las zonas más deseadas de Kyrenia (Girne). Diseñado para aquellos que valoran la privacidad, comodidad y vida de alta gama, el proyecto también ofrece un fuerte potencial de inversión 💼✨

Sólo 5 villas separadas se construyen en una parcela de 3,124 m2, garantizando la máxima exclusividad.

📍 Ubicación

El complejo está situado en Kyrenia (Girne):

600 m de la playa 🌊

300 m de la Universidad Americana (GAU) 🎓

A 2,5 km del centro de la ciudad

A 30 km del aeropuerto de Ercan ✈️

Un equilibrio perfecto entre comodidad central y entorno tranquilo.

🏡 Las Villas

Cada villa ofrece:

4+1 diseño

Superficie total: 304 m2

2 plantas

Piscina privada 🏊‍♂️

2 plazas de aparcamiento privado 🚗🚗

Jardín privado desde 196 a 282 m2

El diseño interior bien diseñado incluye:

Espaciosa sala de estar combinada con cocina — 96 m2

Terraza 1 - 26 m2

Terraza 2 - 47 m2

3 dormitorios separados

Dormitorio principal (27.7 m2) con jacuzzi privado 🛁

3 baños

Armario a pie

Zona de plan libre flexible (oficina, gimnasio, sala de hobby)

✨ Finalización " Características

Las villas se entregan completamente terminadas e incluyen:

Baños equipados

Muebles de cocina

3 aparatos domésticos

Aire acondicionado en todas las habitaciones

Calefacción por suelo radiante

Chimenea 🔥

Sistema CCTV

Intercomunicación de vídeo

Marcos de ventana de aluminio con fachada de vidrio

Materiales de construcción de alta calidad

Cada detalle está diseñado para garantizar comodidad, seguridad y estética moderna.

🏋️‍♂️ Instalaciones del hotel

Gimnasio

Parque infantil 👶

Elite Park Villas combina la privacidad de un hogar independiente con el diseño contemporáneo y una ubicación privilegiada en Kyrenia, por lo que es una excelente opción tanto para la inversión viva como a largo plazo 🌟