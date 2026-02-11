  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Girne Belediyesi
  4. Complejo residencial Elite Park Villas

Complejo residencial Elite Park Villas

Girne Belediyesi, Chipre del Norte
$1,37M
22
ID: 33321
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Girne Belediyesi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Elite Park Villas es un exclusivo complejo boutique de villas premium situado en una de las zonas más deseadas de Kyrenia (Girne). Diseñado para aquellos que valoran la privacidad, comodidad y vida de alta gama, el proyecto también ofrece un fuerte potencial de inversión 💼✨

Sólo 5 villas separadas se construyen en una parcela de 3,124 m2, garantizando la máxima exclusividad.

📍 Ubicación

El complejo está situado en Kyrenia (Girne):

  • 600 m de la playa 🌊

  • 300 m de la Universidad Americana (GAU) 🎓

  • A 2,5 km del centro de la ciudad

  • A 30 km del aeropuerto de Ercan ✈️

Un equilibrio perfecto entre comodidad central y entorno tranquilo.

🏡 Las Villas

Cada villa ofrece:

  • 4+1 diseño

  • Superficie total: 304 m2

  • 2 plantas

  • Piscina privada 🏊‍♂️

  • 2 plazas de aparcamiento privado 🚗🚗

  • Jardín privado desde 196 a 282 m2

El diseño interior bien diseñado incluye:

  • Espaciosa sala de estar combinada con cocina — 96 m2

  • Terraza 1 - 26 m2

  • Terraza 2 - 47 m2

  • 3 dormitorios separados

  • Dormitorio principal (27.7 m2) con jacuzzi privado 🛁

  • 3 baños

  • Armario a pie

  • Zona de plan libre flexible (oficina, gimnasio, sala de hobby)

✨ Finalización " Características

Las villas se entregan completamente terminadas e incluyen:

  • Baños equipados

  • Muebles de cocina

  • 3 aparatos domésticos

  • Aire acondicionado en todas las habitaciones

  • Calefacción por suelo radiante

  • Chimenea 🔥

  • Sistema CCTV

  • Intercomunicación de vídeo

  • Marcos de ventana de aluminio con fachada de vidrio

  • Materiales de construcción de alta calidad

Cada detalle está diseñado para garantizar comodidad, seguridad y estética moderna.

🏋️‍♂️ Instalaciones del hotel

  • Gimnasio

  • Parque infantil 👶

Elite Park Villas combina la privacidad de un hogar independiente con el diseño contemporáneo y una ubicación privilegiada en Kyrenia, por lo que es una excelente opción tanto para la inversión viva como a largo plazo 🌟

Localización en el mapa

Girne Belediyesi, Chipre del Norte

VAT
