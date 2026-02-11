Complejo residencial Elite Park Villas

Elite Park Villas es un exclusivo complejo boutique de villas premium situado en una de las zonas más deseadas de Kyrenia (Girne). Diseñado para aquellos que valoran la privacidad, comodidad y vida de alta gama, el proyecto también ofrece un fuerte potencial de inversión 💼✨
Sólo 5 villas separadas se construyen en una parcela de 3,124 m2, garantizando la máxima exclusividad.
📍 Ubicación
El complejo está situado en Kyrenia (Girne):
600 m de la playa 🌊
300 m de la Universidad Americana (GAU) 🎓
A 2,5 km del centro de la ciudad
A 30 km del aeropuerto de Ercan ✈️
Un equilibrio perfecto entre comodidad central y entorno tranquilo.
🏡 Las Villas
Cada villa ofrece:
4+1 diseño
Superficie total: 304 m2
2 plantas
Piscina privada 🏊♂️
2 plazas de aparcamiento privado 🚗🚗
Jardín privado desde 196 a 282 m2
El diseño interior bien diseñado incluye:
Espaciosa sala de estar combinada con cocina — 96 m2
Terraza 1 - 26 m2
Terraza 2 - 47 m2
3 dormitorios separados
Dormitorio principal (27.7 m2) con jacuzzi privado 🛁
3 baños
Armario a pie
Zona de plan libre flexible (oficina, gimnasio, sala de hobby)
✨ Finalización " Características
Las villas se entregan completamente terminadas e incluyen:
Baños equipados
Muebles de cocina
3 aparatos domésticos
Aire acondicionado en todas las habitaciones
Calefacción por suelo radiante
Chimenea 🔥
Sistema CCTV
Intercomunicación de vídeo
Marcos de ventana de aluminio con fachada de vidrio
Materiales de construcción de alta calidad
Cada detalle está diseñado para garantizar comodidad, seguridad y estética moderna.
🏋️♂️ Instalaciones del hotel
Gimnasio
Parque infantil 👶
Elite Park Villas combina la privacidad de un hogar independiente con el diseño contemporáneo y una ubicación privilegiada en Kyrenia, por lo que es una excelente opción tanto para la inversión viva como a largo plazo 🌟