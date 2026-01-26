Complejo residencial Capensis Homes

Capensis Homes - moderno complejo residencial en Yeni Boğaziçi 🏡
Capensis Homes es un nuevo proyecto residencial situado en la zona prometedora de Yeni Boğaziçi, una de las regiones más atractivas y de rápido desarrollo del norte de Chipre. La zona está convenientemente situada entre Famagusta e Iskele, a solo 10 minutos en coche de la infraestructura de ambas ciudades, así como cerca de algunas de las playas más hermosas de la isla. 🌊
El proyecto es ideal tanto para la vida cómoda como para la inversión con alto potencial de alquiler. 📈
Ubicación y medio ambiente 📍
Yeni Boğaziçi combina la tranquilidad de la zona costera y la comodidad de la infraestructura urbana:
Playa - 5 minutos en coche 🏖️
Colegio, escuela, hospital.
Zona de festivales y parques infantiles
Clubes de playa y playa pública
Restaurantes, mercados, farmacias
La proximidad a hoteles y zonas turísticas hace que el proyecto sea especialmente atractivo para alquilar.
Tipos de inmuebles en el complejo 🏠
El proyecto presenta diferentes formatos de vivienda adecuados para diferentes metas y presupuestos:
1+1 Planta baja - 24 apartamentos
2+1 Loft Penthouse - 24 apartamentos
3+1 Planta baja - 2 apartamentos
3+1 Loft Penthouse - 2 apartamentos
Infraestructura compleja 🌿
Para los residentes, se proporciona una infraestructura de resort de pleno derecho:
Piscina al aire libre y piscina infantil 🏊♂️
Bar de piscina y zona de bronceado ☀️
Piscina cubierta
Gimnasio
Zona SPA: sauna y hammam
Generador
Empresa de gestión profesional
Condiciones de pago 💳
Hay 3 planes de pago flexibles disponibles:
1a️⃣ 35% de pago inicial + cuotas para 24 meses
2.️⃣ 50% de pago + cuotas para 36 meses
🎁 Paquete de electrodomésticos - como regalo
3️⃣ Pago al 100%
🎁 Paquete completo de muebles - como regalo
Por qué Capensis Homes ✨
Zona promisoria con precios crecientes
Proximidad al mar e infraestructura turística
Complejo moderno con infraestructura completa
Excelente opción para vivir, ocio e inversión
📩 Póngase en contacto con nosotros para obtener planes, precios actuales y elegir la mejor opción para usted.