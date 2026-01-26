Complejo residencial Capensis Homes

Capensis Homes - moderno complejo residencial en Yeni Boğaziçi 🏡

Capensis Homes es un nuevo proyecto residencial situado en la zona prometedora de Yeni Boğaziçi, una de las regiones más atractivas y de rápido desarrollo del norte de Chipre. La zona está convenientemente situada entre Famagusta e Iskele, a solo 10 minutos en coche de la infraestructura de ambas ciudades, así como cerca de algunas de las playas más hermosas de la isla. 🌊

El proyecto es ideal tanto para la vida cómoda como para la inversión con alto potencial de alquiler. 📈

Ubicación y medio ambiente 📍

Yeni Boğaziçi combina la tranquilidad de la zona costera y la comodidad de la infraestructura urbana:

Playa - 5 minutos en coche 🏖️

Colegio, escuela, hospital.

Zona de festivales y parques infantiles

Clubes de playa y playa pública

Restaurantes, mercados, farmacias

La proximidad a hoteles y zonas turísticas hace que el proyecto sea especialmente atractivo para alquilar.

Tipos de inmuebles en el complejo 🏠

El proyecto presenta diferentes formatos de vivienda adecuados para diferentes metas y presupuestos:

1+1 Planta baja - 24 apartamentos

2+1 Loft Penthouse - 24 apartamentos

3+1 Planta baja - 2 apartamentos

3+1 Loft Penthouse - 2 apartamentos

Infraestructura compleja 🌿

Para los residentes, se proporciona una infraestructura de resort de pleno derecho:

Piscina al aire libre y piscina infantil 🏊‍♂️

Bar de piscina y zona de bronceado ☀️

Piscina cubierta

Gimnasio

Zona SPA: sauna y hammam

Generador

Empresa de gestión profesional

Condiciones de pago 💳

Hay 3 planes de pago flexibles disponibles:

1a️⃣ 35% de pago inicial + cuotas para 24 meses

2.️⃣ 50% de pago + cuotas para 36 meses

🎁 Paquete de electrodomésticos - como regalo

3️⃣ Pago al 100%

🎁 Paquete completo de muebles - como regalo

Por qué Capensis Homes ✨

Zona promisoria con precios crecientes

Proximidad al mar e infraestructura turística

Complejo moderno con infraestructura completa

Excelente opción para vivir, ocio e inversión

📩 Póngase en contacto con nosotros para obtener planes, precios actuales y elegir la mejor opción para usted.