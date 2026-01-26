  1. Realting.com
Complejo residencial Capensis Homes

Yenibogazici Belediyesi, Chipre del Norte
de
$179,380
VAT
BTC
2.1336863
ETH
111.8356212
USDT
177 349.9695980
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
35
ID: 33210
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/1/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Gazimağusa District
  • Ciudad
    Yenibogazici Belediyesi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    2

Detalles del exterior

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Capensis Homes - moderno complejo residencial en Yeni Boğaziçi 🏡

Capensis Homes es un nuevo proyecto residencial situado en la zona prometedora de Yeni Boğaziçi, una de las regiones más atractivas y de rápido desarrollo del norte de Chipre. La zona está convenientemente situada entre Famagusta e Iskele, a solo 10 minutos en coche de la infraestructura de ambas ciudades, así como cerca de algunas de las playas más hermosas de la isla. 🌊

El proyecto es ideal tanto para la vida cómoda como para la inversión con alto potencial de alquiler. 📈

Ubicación y medio ambiente 📍

Yeni Boğaziçi combina la tranquilidad de la zona costera y la comodidad de la infraestructura urbana:

  • Playa - 5 minutos en coche 🏖️

  • Colegio, escuela, hospital.

  • Zona de festivales y parques infantiles

  • Clubes de playa y playa pública

  • Restaurantes, mercados, farmacias

La proximidad a hoteles y zonas turísticas hace que el proyecto sea especialmente atractivo para alquilar.

Tipos de inmuebles en el complejo 🏠

El proyecto presenta diferentes formatos de vivienda adecuados para diferentes metas y presupuestos:

  • 1+1 Planta baja - 24 apartamentos

  • 2+1 Loft Penthouse - 24 apartamentos

  • 3+1 Planta baja - 2 apartamentos

  • 3+1 Loft Penthouse - 2 apartamentos

Infraestructura compleja 🌿

Para los residentes, se proporciona una infraestructura de resort de pleno derecho:

  • Piscina al aire libre y piscina infantil 🏊‍♂️

  • Bar de piscina y zona de bronceado ☀️

  • Piscina cubierta

  • Gimnasio

  • Zona SPA: sauna y hammam

  • Generador

  • Empresa de gestión profesional

Condiciones de pago 💳

Hay 3 planes de pago flexibles disponibles:
1a️⃣ 35% de pago inicial + cuotas para 24 meses
2.️⃣ 50% de pago + cuotas para 36 meses
🎁 Paquete de electrodomésticos - como regalo
3️⃣ Pago al 100%
🎁 Paquete completo de muebles - como regalo

Por qué Capensis Homes ✨

  • Zona promisoria con precios crecientes

  • Proximidad al mar e infraestructura turística

  • Complejo moderno con infraestructura completa

  • Excelente opción para vivir, ocio e inversión

📩 Póngase en contacto con nosotros para obtener planes, precios actuales y elegir la mejor opción para usted.

Localización en el mapa

Yenibogazici Belediyesi, Chipre del Norte

VAT
