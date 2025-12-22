  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Tatlisu Belediyesi, Chipre del Norte

Complejo residencial Carob Hill Tatlısu
Complejo residencial Carob Hill Tatlısu
Complejo residencial Carob Hill Tatlısu
Complejo residencial Carob Hill Tatlısu
Complejo residencial Carob Hill Tatlısu
Complejo residencial Carob Hill Tatlısu
Akanthou, Chipre del Norte
de
$146,156
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
A solo 40 minutos de Girne, Tatlısu se encuentra entre las montañas Beşparmak y la costa mediterránea. Con su belleza natural intacta, la región de Tatlısu sigue fascinando a sus visitantes y a sus habitantes. Para una vida tranquila, has venido al lugar correcto porque Tatlısu es parte del …
Desarrollador
Tunalı İnşaat
Complejo residencial Aloha Beach Resort
Complejo residencial Aloha Beach Resort
Complejo residencial Aloha Beach Resort
Complejo residencial Aloha Beach Resort
Complejo residencial Aloha Beach Resort
Complejo residencial Aloha Beach Resort
Akanthou, Chipre del Norte
de
$290,008
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
El complejo se encuentra en 80 hectáreas de terreno en la pintoresca zona de TATLISU en la primera costa. A 800 metros se encuentra el complejo HAWAII HOMES, y a 6,5 km, por otro lado, el complejo BAHAMAS HOMES, cuyo acceso es gratuito para los residentes del complejo Aloha Beach.El concepto…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Hillside
Complejo residencial Hillside
Complejo residencial Hillside
Complejo residencial Hillside
Complejo residencial Hillside
Complejo residencial Hillside
Akanthou, Chipre del Norte
de
$151,576
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
HILLSIDE es un complejo residencial de clubes con amplia infraestructura incluyendo entretenimiento e instalaciones técnicamente importantes. El complejo se encuentra a 500 metros del mar en la pintoresca zona de TATLISU con impresionantes vistas del mar y las montañas.Tatlisu es un encantad…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
OneOne
Complejo residencial Habitat
Complejo residencial Habitat
Complejo residencial Habitat
Complejo residencial Habitat
Complejo residencial Habitat
Complejo residencial Habitat
Akanthou, Chipre del Norte
de
$156,091
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 49–100 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El área del complejo es de 220.000 m2, 35% de los cuales está en construcción.El complejo está situado entre el mar en el norte y las montañas en el sur. Hermosa vista!🌊🏡⛰️Toda la infraestructura cercana está disponible:escuelahospital,supermercadobazar de granja,bancos,salón de belleza,cafe…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
49.0 – 96.0
153,919 – 208,819
Apartamentos 2 habitaciones
100.0
336,025
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Hawaii Homes
Complejo residencial Hawaii Homes
Complejo residencial Hawaii Homes
Complejo residencial Hawaii Homes
Complejo residencial Hawaii Homes
Complejo residencial Hawaii Homes
Akanthou, Chipre del Norte
de
$225,448
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Las casas de Hawai es uno de los mayores proyectos residenciales junto al mar con estudios, 1+1, 2+1 áticos loft, y villas de lujo de 3 dormitorios con un total de 500 unidades. Situado en la costa de tatlisu el proyecto cuenta con ríos artificiales, lagos e islas repartidas a través del sit…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Edificio de apartamentos Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Edificio de apartamentos Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Edificio de apartamentos Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Edificio de apartamentos Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Edificio de apartamentos Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Edificio de apartamentos Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Akanthou, Chipre del Norte
de
$98,940
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Área 41–127 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo se encuentra a solo 200 metros de la playa bien equipada, rodeado de impresionantes vistas del mar Mediterráneo y las montañas. El área total del proyecto es de 133.800 m2. El complejo ofrece varias opciones para diseños y tipologías inmobiliarias, desde pequeños estudios h…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0
108,995
Adosado
127.0
301,579
Agencia
Just Prime Homes
Complejo residencial La Casalia
Complejo residencial La Casalia
Complejo residencial La Casalia
Complejo residencial La Casalia
Complejo residencial La Casalia
Complejo residencial La Casalia
Akanthou, Chipre del Norte
de
$206,600
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Aquamarine Nuance
Complejo residencial Aquamarine Nuance
Complejo residencial Aquamarine Nuance
Complejo residencial Aquamarine Nuance
Complejo residencial Aquamarine Nuance
Complejo residencial Aquamarine Nuance
Akanthou, Chipre del Norte
de
$135,104
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Aquamarine Nuance ofrece una vida lujosa e impresionante.Situado en la mejor zona costera, el complejo cuenta con impresionantes vistas de las aguas cristalinas del mar, creando un ambiente tranquilo y sereno para sus residentes.Aquamarine Nuance cuenta con una gama de servicios y servicios …
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Caesar Breeze
Complejo residencial Caesar Breeze
Complejo residencial Caesar Breeze
Complejo residencial Caesar Breeze
Complejo residencial Caesar Breeze
Complejo residencial Caesar Breeze
Akanthou, Chipre del Norte
de
$156,678
Año de construcción 2025
César Breeze es un moderno complejo residencial diseñado y diseñado por el Grupo Afik y ofrece apartamentos, cunas y villas.El complejo está situado a sólo 200 metros de una playa bien equipada, rodeado de impresionantes vistas del mar Mediterráneo y las montañas, César Breeze es un lugar id…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Carob Hill
Complejo residencial Carob Hill
Complejo residencial Carob Hill
Complejo residencial Carob Hill
Complejo residencial Carob Hill
Complejo residencial Carob Hill
Akanthou, Chipre del Norte
de
$202,220
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Carob Hill le invita a una ubicación increíblemente hermosa con sus elegantes residencias decoradas que ofrecen un alojamiento confortable y vistas únicas de la naturaleza, así como comodidades como dos piscinas y un gimnasio.En medio de la magnificencia de la naturaleza, este elegante proye…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Complejo residencial Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Complejo residencial Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Complejo residencial Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Complejo residencial Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Complejo residencial Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Akanthou, Chipre del Norte
de
$115,019
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de tres habitaciones 71,4 m2 5 minutos del mar. Prestigioso complejo residencial situado en una ladera en una zona protegida con una vista única del Mar Mediterráneo.Los apartamentos están especialmente ubicados para proporcionar privacidad y una vista abierta de la naturaleza.To…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Complejo residencial K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Complejo residencial K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Complejo residencial K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Complejo residencial K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Complejo residencial K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Akanthou, Chipre del Norte
de
$270,652
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
🌿 K ISLANDS – Símbolo de lujo y exclusividad en Chipre del Norte 🌿Realización del sueño mediterráneoK ISLANDS es un proyecto boutique premium único situado en la primera línea del Mar Mediterráneo. Es un paraíso donde la arquitectura, la naturaleza y la comodidad se fusionan en perfecta armo…
Agencia
GP real estate
Complejo residencial Phuket Health Wellness Resort
Complejo residencial Phuket Health Wellness Resort
Complejo residencial Phuket Health Wellness Resort
Complejo residencial Phuket Health Wellness Resort
Complejo residencial Phuket Health Wellness Resort
Complejo residencial Phuket Health Wellness Resort
Akanthou, Chipre del Norte
de
$182,352
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Bienvenido a un lujoso complejo privado de salud ubicado en Tatlis, una de las zonas más pintorescas del norte de Chipre. Este proyecto le invita a un mundo de confort, belleza natural y comodidades de lujo donde podrá disfrutar de increíbles vistas de las montañas, el Mar Mediterráneo y pin…
Agencia
North Symbol
Agencia
North Symbol
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial K Islands
Complejo residencial K Islands
Complejo residencial K Islands
Complejo residencial K Islands
Complejo residencial K Islands
Complejo residencial K Islands
Akanthou, Chipre del Norte
de
$266,133
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
El concepto único de K ISLANDS fue inspirado en un estilo de vida en una isla tropical. Presta atención a cada detalle para ofrecerle el espacio de vida perfecto en el norte de Chipre – la perla del Mediterráneo. El nuevo proyecto de concepto “K ISLANDS” en Tatlis promete unas vacaciones agr…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Sea Terra
Complejo residencial Sea Terra
Complejo residencial Sea Terra
Complejo residencial Sea Terra
Complejo residencial Sea Terra
Complejo residencial Sea Terra
Complejo residencial Sea Terra
Akanthou, Chipre del Norte
de
$153,781
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 120 m²
1 objeto inmobiliario 1
Sea Terra es un complejo de apartamentos situados en la pintoresca zona de Tatlisu del norte de Chipre. El complejo ofrece cómodas condiciones de vida y acceso directo al mar, lo que lo hace atractivo tanto para la recreación como para la residencia permanente.Ubicación:Tatlisu, Chipre septe…
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Sumarine
Barrio residencial Sumarine
Barrio residencial Sumarine
Barrio residencial Sumarine
Barrio residencial Sumarine
Barrio residencial Sumarine
Akanthou, Chipre del Norte
de
$246,975
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial MEDITERRA BAY
Barrio residencial MEDITERRA BAY
Barrio residencial MEDITERRA BAY
Barrio residencial MEDITERRA BAY
Akanthou, Chipre del Norte
de
$237,096
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Hawaii Homes
Barrio residencial Hawaii Homes
Barrio residencial Hawaii Homes
Barrio residencial Hawaii Homes
Barrio residencial Hawaii Homes
Barrio residencial Hawaii Homes
Akanthou, Chipre del Norte
de
$188,081
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Salos beach
Barrio residencial Salos beach
Barrio residencial Salos beach
Barrio residencial Salos beach
Barrio residencial Salos beach
Barrio residencial Salos beach
Akanthou, Chipre del Norte
de
$265,973
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Malibu
Barrio residencial Malibu
Barrio residencial Malibu
Barrio residencial Malibu
Barrio residencial Malibu
Barrio residencial Malibu
Akanthou, Chipre del Norte
de
$183,585
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Carob Hill
Barrio residencial Carob Hill
Barrio residencial Carob Hill
Barrio residencial Carob Hill
Barrio residencial Carob Hill
Barrio residencial Carob Hill
Akanthou, Chipre del Norte
de
$168,450
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Poseidon
Barrio residencial Poseidon
Barrio residencial Poseidon
Barrio residencial Poseidon
Barrio residencial Poseidon
Barrio residencial Poseidon
Akanthou, Chipre del Norte
de
$468,556
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Akanthou Village
Barrio residencial Akanthou Village
Barrio residencial Akanthou Village
Barrio residencial Akanthou Village
Barrio residencial Akanthou Village
Barrio residencial Akanthou Village
Akanthou, Chipre del Norte
de
$265,973
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial C`est La vie
Barrio residencial C`est La vie
Barrio residencial C`est La vie
Barrio residencial C`est La vie
Barrio residencial C`est La vie
Barrio residencial C`est La vie
Akanthou, Chipre del Norte
de
$150,718
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Emtan Reflection
Barrio residencial Emtan Reflection
Barrio residencial Emtan Reflection
Barrio residencial Emtan Reflection
Barrio residencial Emtan Reflection
Barrio residencial Emtan Reflection
Akanthou, Chipre del Norte
de
$319,801
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Aurora Bay
Barrio residencial Aurora Bay
Barrio residencial Aurora Bay
Barrio residencial Aurora Bay
Barrio residencial Aurora Bay
Barrio residencial Aurora Bay
Akanthou, Chipre del Norte
de
$200,113
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Caesar Breeze
Barrio residencial Caesar Breeze
Barrio residencial Caesar Breeze
Barrio residencial Caesar Breeze
Barrio residencial Caesar Breeze
Akanthou, Chipre del Norte
de
$145,399
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Phuket
Barrio residencial Phuket
Barrio residencial Phuket
Barrio residencial Phuket
Barrio residencial Phuket
Barrio residencial Phuket
Akanthou, Chipre del Norte
de
$173,136
Año de construcción 2027
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Aqua View Bungavillas
Barrio residencial Aqua View Bungavillas
Barrio residencial Aqua View Bungavillas
Barrio residencial Aqua View Bungavillas
Barrio residencial Aqua View Bungavillas
Barrio residencial Aqua View Bungavillas
Akanthou, Chipre del Norte
de
$949,903
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Deja Blue Eco-Wellness
Barrio residencial Deja Blue Eco-Wellness
Barrio residencial Deja Blue Eco-Wellness
Barrio residencial Deja Blue Eco-Wellness
Barrio residencial Deja Blue Eco-Wellness
Barrio residencial Deja Blue Eco-Wellness
Akanthou, Chipre del Norte
de
$1,08M
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Atlantis
Barrio residencial Atlantis
Barrio residencial Atlantis
Barrio residencial Atlantis
Barrio residencial Atlantis
Barrio residencial Atlantis
Akanthou, Chipre del Norte
de
$481,221
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
