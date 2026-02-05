Complejo residencial Sueno Villas

Villas exclusivas con vistas panorámicas al mar en las montañas Beshparmak

Acerca de la región de Arapköy (Arapkoy), Chipre septentrional 📍

En las pintorescas montañas de Besparmak se encuentra el acogedor pueblo de Arapköy, un lugar donde la naturaleza, la historia y el silencio se unen en perfecto equilibrio.

Anteriormente conocido como el pueblo griego de Klepini, Arapkoy estaba habitado por maronitas de habla árabe durante el gobierno otomano. Hoy es una región tranquila y verde que atrae a conocedores de privacidad, vistas panorámicas y ambiente auténtico.

🌄 El pueblo es famoso por impresionantes paisajes y magníficas vistas de la costa. A pesar de su pequeño tamaño, Arapköy es popular con turistas e inversores que buscan la paz mental lejos del ruido de la ciudad.

Acerca del proyecto Sueno Villas ✨

Sueno Villas es un proyecto boutique de 6 villas exclusivas, creado para aquellos que aprecian espacio, privacidad y vistas panorámicas al mar.

Calendario para la aplicación 🛠

• Inicio de la construcción: Diciembre 2024

• Finalización del proyecto: Diciembre 2027

Características del proyecto 📊

• Villas totales: 6

Tipo: Tipo - Villas duplex exclusivas

• Planificación: 6+1

(4 dormitorios + gimnasio + sala de hobby)

🌊 Todas las villas tienen vistas panorámicas al mar

Plaza 📐

• Superficie cerrada: 410 m2

• Piscina privada de infinito: 35 m2

• Superficie: de 810 m2 a 1300 m2

Infraestructura y equipo 🏊‍♂️

• Piscina privada de infinito (35 m2)

• Espacios para sauna, gimnasio o zona de recreación

• Máxima privacidad y comodidad 🌿

Beneficios del proyecto 💎

✔ El aumento esperado del precio del proyecto en un 25-30%

✔ alto nivel

✔ posibilidad de reventa en cualquier momento 🔁

✔ Administración de bienes (arrendamiento a largo plazo)

✔ Uno de los mejores proyectos de villa en Arapköy

Sueno Villas es el 🌅

✔ vista del mar

✔ Exclusividad y oferta limitada

✔ amplias villas

✔ potencial de inversión sólido

📩 Contacta con nosotros para conocer los precios, diseños y reservar una villa en el proyecto Sueno Villas.