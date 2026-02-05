  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Complejo residencial Sueno Villas

Complejo residencial Sueno Villas

Klepini, Chipre del Norte
de
$1,37M
VAT
BTC
16.2390130
ETH
851.1560988
USDT
1 349 771.2678396
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
26
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33275
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Pueblo
    Klepini

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Villas exclusivas con vistas panorámicas al mar en las montañas Beshparmak

Acerca de la región de Arapköy (Arapkoy), Chipre septentrional 📍

En las pintorescas montañas de Besparmak se encuentra el acogedor pueblo de Arapköy, un lugar donde la naturaleza, la historia y el silencio se unen en perfecto equilibrio.

Anteriormente conocido como el pueblo griego de Klepini, Arapkoy estaba habitado por maronitas de habla árabe durante el gobierno otomano. Hoy es una región tranquila y verde que atrae a conocedores de privacidad, vistas panorámicas y ambiente auténtico.

🌄 El pueblo es famoso por impresionantes paisajes y magníficas vistas de la costa. A pesar de su pequeño tamaño, Arapköy es popular con turistas e inversores que buscan la paz mental lejos del ruido de la ciudad.

Acerca del proyecto Sueno Villas ✨

Sueno Villas es un proyecto boutique de 6 villas exclusivas, creado para aquellos que aprecian espacio, privacidad y vistas panorámicas al mar.

Calendario para la aplicación 🛠

• Inicio de la construcción: Diciembre 2024
• Finalización del proyecto: Diciembre 2027

Características del proyecto 📊

• Villas totales: 6
Tipo: Tipo - Villas duplex exclusivas
• Planificación: 6+1
(4 dormitorios + gimnasio + sala de hobby)

🌊 Todas las villas tienen vistas panorámicas al mar

Plaza 📐

• Superficie cerrada: 410 m2
• Piscina privada de infinito: 35 m2
• Superficie: de 810 m2 a 1300 m2

Infraestructura y equipo 🏊‍♂️

• Piscina privada de infinito (35 m2)
• Espacios para sauna, gimnasio o zona de recreación
• Máxima privacidad y comodidad 🌿

Beneficios del proyecto 💎

✔ El aumento esperado del precio del proyecto en un 25-30%
✔ alto nivel
✔ posibilidad de reventa en cualquier momento 🔁
✔ Administración de bienes (arrendamiento a largo plazo)
✔ Uno de los mejores proyectos de villa en Arapköy

Sueno Villas es el 🌅

✔ vista del mar
✔ Exclusividad y oferta limitada
✔ amplias villas
✔ potencial de inversión sólido

📩 Contacta con nosotros para conocer los precios, diseños y reservar una villa en el proyecto Sueno Villas.

Localización en el mapa

Klepini, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Aqua Garden
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$196,313
Complejo residencial CC Towers Iskele
Patriki, Chipre del Norte
de
$137,222
Barrio residencial BELLAGIO RESIDENCE
Trikomo, Chipre del Norte
de
$143,119
Barrio residencial Exquisite
Lapithos, Chipre del Norte
de
$493,950
Complejo residencial ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$305,696
Está viendo
Complejo residencial Sueno Villas
Klepini, Chipre del Norte
de
$1,37M
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Barrio residencial Aphrodite Park 4
Barrio residencial Aphrodite Park 4
Barrio residencial Aphrodite Park 4
Barrio residencial Aphrodite Park 4
Barrio residencial Aphrodite Park 4
Barrio residencial Aphrodite Park 4
Kazivera, Chipre del Norte
de
$107,656
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Lavanta
Barrio residencial Lavanta
Barrio residencial Lavanta
Barrio residencial Lavanta
Barrio residencial Lavanta
Barrio residencial Lavanta
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$683,930
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial BLUE LAGUNA
Complejo residencial BLUE LAGUNA
Complejo residencial BLUE LAGUNA
Complejo residencial BLUE LAGUNA
Complejo residencial BLUE LAGUNA
Mostrar todo Complejo residencial BLUE LAGUNA
Complejo residencial BLUE LAGUNA
Bogazi, Chipre del Norte
de
$170,742
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 11
Área 69 m²
1 objeto inmobiliario 1
LCD “ LAGUNA AZUL ” es un complejo residencial moderno exclusivo, ubicado en un pintoresco rincón del norte de Chipre a 150 metros del mar! Ubicado a pocos pasos de una excelente playa de arena totalmente equipada con impresionantes vistas del mar y las montañas. Apartamentos totalment…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
69.0
285,000
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir