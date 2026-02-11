Complejo residencial Reflection

Reflection es un proyecto residencial ultra lujoso situado en la tranquila región de Tatlısu, donde los exuberantes paisajes verdes se encuentran con el mar Mediterráneo azul profundo.
Al norte, los residentes disfrutan de vistas panorámicas al mar 🌊
Al sur, las impresionantes montañas de Chipre ⛰
Las atracciones más cercanas incluyen:
Esentepe Beach
Kaplıca Beach
Korineum Golf Resort ⛳
y muchos destinos conocidos
El proyecto está a unos 40 minutos en coche del centro de Kyrenia y de la región de Iskele, perfectamente situado entre dos áreas clave.
🌿 Concepto del proyecto
La reflexión combina oxígeno limpio, entorno natural y lujoso vivir bajo un mismo techo.
Aspectos destacados del proyecto:
Superficie total: 21.195 m2
4000 m2 verde ajardinado
600 m2 piscinas al aire libre
700 m2 instalaciones sociales cubiertas
Un total de 84 unidades residenciales de lujo
Una comunidad residencial totalmente equipada y exclusiva diseñada para un potencial de inversión cómodo y fuerte 💼✨
🏊 Instalaciones sociales
Restaurante / Café
Pool Bar
Gym
Sauna
Piscina al aire libre & piscina infantil
Piscina cubierta
Parque infantil 👶
🏡 Tipos de vivienda
1+1 Apartamento
2+1 Loft Penthouse
3+1 Apartamento
3+1 Villa-Bungalow
Cada residencia ofrece impresionantes paisajes y vistas panorámicas al mar, combinando elegancia con vida práctica.
✨ Características generales
Sistema central de generador automático
Sistema de seguridad CCTV
Tanques de agua reforzados subterráneos
Rampa para personas con discapacidad
Cocina italiana de piedra encimeras (apartamentos)
Jacuzzi opcional en terraza en Loft Penthouse
Sistema de aire acondicionado VRF (apartamentos de aldeas)
Armarios empotrados en todos los dormitorios
🏡 Características de la Villa
Piscina desbordante
Jacuzzi en la azotea 🛁
Zona BBQ en terraza cubierta
2 plazas de aparcamiento privado 🚗🚗
Puerta automática de jardín controlada por control remoto
Encimeras de piedra italiana en cocina y baños
Sistema de intercomunicación de vídeo de color IP
Chimenea 🔥
La reflexión ofrece un estilo de vida privilegiado rodeado de naturaleza, vistas panorámicas y diseño refinado.
Una elección perfecta para aquellos que buscan tranquilidad, exclusividad y valor a largo plazo en Chipre del Norte 🌅✨