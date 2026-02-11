Complejo residencial Reflection

Reflection es un proyecto residencial ultra lujoso situado en la tranquila región de Tatlısu, donde los exuberantes paisajes verdes se encuentran con el mar Mediterráneo azul profundo.

Al norte, los residentes disfrutan de vistas panorámicas al mar 🌊

Al sur, las impresionantes montañas de Chipre ⛰

Las atracciones más cercanas incluyen:

Esentepe Beach

Kaplıca Beach

Korineum Golf Resort ⛳

y muchos destinos conocidos

El proyecto está a unos 40 minutos en coche del centro de Kyrenia y de la región de Iskele, perfectamente situado entre dos áreas clave.

🌿 Concepto del proyecto

La reflexión combina oxígeno limpio, entorno natural y lujoso vivir bajo un mismo techo.

Aspectos destacados del proyecto:

Superficie total: 21.195 m2

4000 m2 verde ajardinado

600 m2 piscinas al aire libre

700 m2 instalaciones sociales cubiertas

Un total de 84 unidades residenciales de lujo

Una comunidad residencial totalmente equipada y exclusiva diseñada para un potencial de inversión cómodo y fuerte 💼✨

🏊 Instalaciones sociales

Restaurante / Café

Pool Bar

Gym

Sauna

Piscina al aire libre & piscina infantil

Piscina cubierta

Parque infantil 👶

🏡 Tipos de vivienda

1+1 Apartamento

2+1 Loft Penthouse

3+1 Apartamento

3+1 Villa-Bungalow

Cada residencia ofrece impresionantes paisajes y vistas panorámicas al mar, combinando elegancia con vida práctica.

✨ Características generales

Sistema central de generador automático

Sistema de seguridad CCTV

Tanques de agua reforzados subterráneos

Rampa para personas con discapacidad

Cocina italiana de piedra encimeras (apartamentos)

Jacuzzi opcional en terraza en Loft Penthouse

Sistema de aire acondicionado VRF (apartamentos de aldeas)

Armarios empotrados en todos los dormitorios

🏡 Características de la Villa

Piscina desbordante

Jacuzzi en la azotea 🛁

Zona BBQ en terraza cubierta

2 plazas de aparcamiento privado 🚗🚗

Puerta automática de jardín controlada por control remoto

Encimeras de piedra italiana en cocina y baños

Sistema de intercomunicación de vídeo de color IP

Chimenea 🔥

La reflexión ofrece un estilo de vida privilegiado rodeado de naturaleza, vistas panorámicas y diseño refinado.

Una elección perfecta para aquellos que buscan tranquilidad, exclusividad y valor a largo plazo en Chipre del Norte 🌅✨