  2. Chipre del Norte
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Complejo residencial Reflection

Complejo residencial Reflection

Akanthou, Chipre del Norte
$218,891
ID: 33322
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Gazimağusa District
  • Ciudad
    Tatlisu Belediyesi
  • Pueblo
    Akanthou

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Reflection es un proyecto residencial ultra lujoso situado en la tranquila región de Tatlısu, donde los exuberantes paisajes verdes se encuentran con el mar Mediterráneo azul profundo.

Al norte, los residentes disfrutan de vistas panorámicas al mar 🌊
Al sur, las impresionantes montañas de Chipre ⛰

Las atracciones más cercanas incluyen:

  • Esentepe Beach

  • Kaplıca Beach

  • Korineum Golf Resort ⛳

  • y muchos destinos conocidos

El proyecto está a unos 40 minutos en coche del centro de Kyrenia y de la región de Iskele, perfectamente situado entre dos áreas clave.

🌿 Concepto del proyecto

La reflexión combina oxígeno limpio, entorno natural y lujoso vivir bajo un mismo techo.

Aspectos destacados del proyecto:

  • Superficie total: 21.195 m2

  • 4000 m2 verde ajardinado

  • 600 m2 piscinas al aire libre

  • 700 m2 instalaciones sociales cubiertas

  • Un total de 84 unidades residenciales de lujo

Una comunidad residencial totalmente equipada y exclusiva diseñada para un potencial de inversión cómodo y fuerte 💼✨

🏊 Instalaciones sociales

  • Restaurante / Café

  • Pool Bar

  • Gym

  • Sauna

  • Piscina al aire libre & piscina infantil

  • Piscina cubierta

  • Parque infantil 👶

🏡 Tipos de vivienda

  • 1+1 Apartamento

  • 2+1 Loft Penthouse

  • 3+1 Apartamento

  • 3+1 Villa-Bungalow

Cada residencia ofrece impresionantes paisajes y vistas panorámicas al mar, combinando elegancia con vida práctica.

✨ Características generales

  • Sistema central de generador automático

  • Sistema de seguridad CCTV

  • Tanques de agua reforzados subterráneos

  • Rampa para personas con discapacidad

  • Cocina italiana de piedra encimeras (apartamentos)

  • Jacuzzi opcional en terraza en Loft Penthouse

  • Sistema de aire acondicionado VRF (apartamentos de aldeas)

  • Armarios empotrados en todos los dormitorios

🏡 Características de la Villa

  • Piscina desbordante

  • Jacuzzi en la azotea 🛁

  • Zona BBQ en terraza cubierta

  • 2 plazas de aparcamiento privado 🚗🚗

  • Puerta automática de jardín controlada por control remoto

  • Encimeras de piedra italiana en cocina y baños

  • Sistema de intercomunicación de vídeo de color IP

  • Chimenea 🔥

La reflexión ofrece un estilo de vida privilegiado rodeado de naturaleza, vistas panorámicas y diseño refinado.
Una elección perfecta para aquellos que buscan tranquilidad, exclusividad y valor a largo plazo en Chipre del Norte 🌅✨

Localización en el mapa

Akanthou, Chipre del Norte

Está viendo
Complejo residencial Reflection
Akanthou, Chipre del Norte
de
$218,891
VAT
