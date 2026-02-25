Complejo residencial Panorama Long Beach

Panorama Long Beach — El icono de la costa 🌅🏖
Panorama Long Playa es un proyecto residencial premium completado situado a solo 180 metros del mar (2 minutos a pie).
Situado en la frontera de una zona de zonificación de baja altura, el proyecto garantiza máximas vistas al mar y los alrededores de la mayoría de los apartamentos.
Dentro de 100 metros:
🛒 Supermercado
🍽 Restaurante de pescado
🌳 Park
🚶♂️ Paseo de larga playa con paseos en bicicleta y senderismo
Este es el corazón de la alta calidad de vida costera.
-...
🏙 Iconic Architecture
El proyecto consta de dos bloques de 13 plantas con un diseño dinámico y reconocible.
Enfrentándose a formas convencionales de alto nivel, Panorama Long Beach establece un nuevo punto de referencia para la arquitectura y la vida de lujo en la región.
-...
🌊 Instalaciones del hotel
🏊 Piscina exterior 220 m2
👶 Piscina para niños
🍽 Restaurante / bar con terraza en la azotea
🛎 Lobby, recepción & conserje
🏋️ Gym
Spa, sauna & masaje
🎮 Sala de juegos
🎬 Pocket cinema
⛳ Mini golf
🏓 Ping-pong & billar
♟ ajedrez de jardín
🎠 Playground
🛡 Seguridad 24/7
🌅 Experiencia en la azotea (13th Floor)
🌊 Piscina infinita con rebosa panorámica
🍹 Restaurante panorámico 360° / bar
🎥 Cine al aire libre
🔭 telescopio Sky para el Stargazing
Salida del sol sobre el Mediterráneo y vistas al atardecer desde el oeste crear una experiencia de vida inolvidable.
-...
🏡 Layout Highlights
Bloque A: apartamentos directos orientados al mar y vistas a la bahía de Famagusta.
áticos seleccionados con grandes terrazas, jacuzzi y opciones de bañera de hidromasaje.
Bloque B: vistas ininterrumpidas hacia la bahía de Famagusta y la península de Karpaz.
Todas las unidades diseñadas como apartamentos de estilo ático con amplias terrazas.
Duplex 4+1 apartamentos conectados a través de terrazas puente de acero entre bloques, una característica arquitectónica rara.
🔹 Características técnicas
✔ Grandes baldosas de porcelana
✔ Sistemas de ducha incorporados
✔ Duchas a pie
✔ Encimeras de granito
✔ Puertas de madera
✔ Calefacción de suelo eléctrico opcional
✔ Sistema de refrigeración ocultado
✔ Generador
✔ Acceso completo & ascensores
Panorama Long La playa es más que una residencia.
Es una declaración de estilo de vida panorámica con vistas al Mediterráneo 🌊✨