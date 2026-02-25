  1. Realting.com
Complejo residencial Panorama Long Beach

Trikomo, Chipre del Norte
de
$202,560
VAT
BTC
2.4094152
ETH
126.2877496
USDT
200 268.2894275
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
19
ID: 33948
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    13

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Panorama Long Beach — El icono de la costa 🌅🏖

Panorama Long Playa es un proyecto residencial premium completado situado a solo 180 metros del mar (2 minutos a pie).

Situado en la frontera de una zona de zonificación de baja altura, el proyecto garantiza máximas vistas al mar y los alrededores de la mayoría de los apartamentos.

Dentro de 100 metros:
🛒 Supermercado
🍽 Restaurante de pescado
🌳 Park
🚶‍♂️ Paseo de larga playa con paseos en bicicleta y senderismo

Este es el corazón de la alta calidad de vida costera.

-...

🏙 Iconic Architecture

El proyecto consta de dos bloques de 13 plantas con un diseño dinámico y reconocible.

Enfrentándose a formas convencionales de alto nivel, Panorama Long Beach establece un nuevo punto de referencia para la arquitectura y la vida de lujo en la región.

-...

🌊 Instalaciones del hotel

🏊 Piscina exterior 220 m2
👶 Piscina para niños
🍽 Restaurante / bar con terraza en la azotea
🛎 Lobby, recepción & conserje
🏋️ Gym
Spa, sauna & masaje
🎮 Sala de juegos
🎬 Pocket cinema
⛳ Mini golf
🏓 Ping-pong & billar
♟ ajedrez de jardín
🎠 Playground
🛡 Seguridad 24/7

🌅 Experiencia en la azotea (13th Floor)

🌊 Piscina infinita con rebosa panorámica
🍹 Restaurante panorámico 360° / bar
🎥 Cine al aire libre
🔭 telescopio Sky para el Stargazing

Salida del sol sobre el Mediterráneo y vistas al atardecer desde el oeste crear una experiencia de vida inolvidable.

-...

🏡 Layout Highlights

Bloque A: apartamentos directos orientados al mar y vistas a la bahía de Famagusta.
áticos seleccionados con grandes terrazas, jacuzzi y opciones de bañera de hidromasaje.

Bloque B: vistas ininterrumpidas hacia la bahía de Famagusta y la península de Karpaz.
Todas las unidades diseñadas como apartamentos de estilo ático con amplias terrazas.

Duplex 4+1 apartamentos conectados a través de terrazas puente de acero entre bloques, una característica arquitectónica rara.

🔹 Características técnicas

✔ Grandes baldosas de porcelana
✔ Sistemas de ducha incorporados
✔ Duchas a pie
✔ Encimeras de granito
✔ Puertas de madera
✔ Calefacción de suelo eléctrico opcional
✔ Sistema de refrigeración ocultado
✔ Generador
✔ Acceso completo & ascensores

Panorama Long La playa es más que una residencia.
Es una declaración de estilo de vida panorámica con vistas al Mediterráneo 🌊✨

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 85.0
Precio por m², USD 4,925
Precio del apartamento, USD 418,625

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
