Complejo residencial Panorama Long Beach

Panorama Long Beach — El icono de la costa 🌅🏖

Panorama Long Playa es un proyecto residencial premium completado situado a solo 180 metros del mar (2 minutos a pie).

Situado en la frontera de una zona de zonificación de baja altura, el proyecto garantiza máximas vistas al mar y los alrededores de la mayoría de los apartamentos.

Dentro de 100 metros:

🛒 Supermercado

🍽 Restaurante de pescado

🌳 Park

🚶‍♂️ Paseo de larga playa con paseos en bicicleta y senderismo

Este es el corazón de la alta calidad de vida costera.

-...

🏙 Iconic Architecture

El proyecto consta de dos bloques de 13 plantas con un diseño dinámico y reconocible.

Enfrentándose a formas convencionales de alto nivel, Panorama Long Beach establece un nuevo punto de referencia para la arquitectura y la vida de lujo en la región.

-...

🌊 Instalaciones del hotel

🏊 Piscina exterior 220 m2

👶 Piscina para niños

🍽 Restaurante / bar con terraza en la azotea

🛎 Lobby, recepción & conserje

🏋️ Gym

Spa, sauna & masaje

🎮 Sala de juegos

🎬 Pocket cinema

⛳ Mini golf

🏓 Ping-pong & billar

♟ ajedrez de jardín

🎠 Playground

🛡 Seguridad 24/7

🌅 Experiencia en la azotea (13th Floor)

🌊 Piscina infinita con rebosa panorámica

🍹 Restaurante panorámico 360° / bar

🎥 Cine al aire libre

🔭 telescopio Sky para el Stargazing

Salida del sol sobre el Mediterráneo y vistas al atardecer desde el oeste crear una experiencia de vida inolvidable.

-...

🏡 Layout Highlights

Bloque A: apartamentos directos orientados al mar y vistas a la bahía de Famagusta.

áticos seleccionados con grandes terrazas, jacuzzi y opciones de bañera de hidromasaje.

Bloque B: vistas ininterrumpidas hacia la bahía de Famagusta y la península de Karpaz.

Todas las unidades diseñadas como apartamentos de estilo ático con amplias terrazas.

Duplex 4+1 apartamentos conectados a través de terrazas puente de acero entre bloques, una característica arquitectónica rara.

🔹 Características técnicas

✔ Grandes baldosas de porcelana

✔ Sistemas de ducha incorporados

✔ Duchas a pie

✔ Encimeras de granito

✔ Puertas de madera

✔ Calefacción de suelo eléctrico opcional

✔ Sistema de refrigeración ocultado

✔ Generador

✔ Acceso completo & ascensores

Panorama Long La playa es más que una residencia.

Es una declaración de estilo de vida panorámica con vistas al Mediterráneo 🌊✨