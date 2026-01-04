  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Erdemit
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Erdemit, Chipre del Norte

Girne District
140
Iskele District
130
Iskele Belediyesi
117
Gazimagusa District
86
Barrio residencial Atoll Park
Barrio residencial Atoll Park
Barrio residencial Atoll Park
Barrio residencial Atoll Park
Barrio residencial Atoll Park
Barrio residencial Atoll Park
Trimithi, Chipre del Norte
de
$177,315
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Trimithi, Chipre del Norte
de
$607,938
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Trimithi, Chipre del Norte
de
$753,590
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
