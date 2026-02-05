Complejo residencial Hive Villas

Villas listas para vivir con vistas al mar en una de las mejores zonas de Kyrenia
Acerca de la Región — Ozanköy, Chipre del Norte 📍
Ozanköy, situado a solo 5 km al este de Kyrenia, es considerado uno de los pueblos más bellos y auténticos del norte de Chipre. La zona combina perfectamente la naturaleza, la historia y el estilo de vida tradicional chipriota.
🌄 Ozanköy ofrece una de las mejores vistas panorámicas de la Abadía de Bellapais y es famoso por sus grandes jardines llenos de olivos, algarrobos y limones. Situado en el borde de la cordillera de Kyrenia, el pueblo disfruta de aire fresco y impresionante paisaje.
🌿 Las casas tradicionales reflejan el viejo estilo de vida chipriota. Los propietarios son atraídos por el ambiente tranquilo, el entorno natural y la proximidad a la infraestructura completa de Kyrenia.
Acerca de Hive Villas ✨
Hive Villas es un proyecto boutique completo de 8 villas exclusivas, ideal tanto para vivir cómodas como para inversiones de alto rendimiento.
Situación del proyecto
✅ Completado - listo para la entrega clave
Panorama general del proyecto 📊
• Villas totales: 8
• Todas las villas cuentan con vistas al mar 🌊
• Escuela de Inglés de Kyrenia - 0,5 km
• Hotel: 1 km
• Playa de bandera azul - 1 km
• Cafés, restaurantes, mercados – 0,5 km
Tipos de Villa 🏠
Tipo A — Villa Dúplex Exclusiva (4 unidades)
• Superficie cubierta: 305 m2
• Tamaño de la parcela: 500-575 m2
• Precios: 575.000 GBP – 650.000 GBP
Tipo B - Villa Dúplex Exclusiva (4 unidades)
• Superficie cubierta: 305 m2
• Tamaño de la parcela: 500-575 m2
• Precios: 575.000 GBP – 625.000 GBP
Instalaciones " Características 🏊♂️
• Piscina privada 4×8 m
• Zona barbacoa & cocina jardín
• Jardines de paisaje
• Lavadero separado
Layout Highlights 🛏
✔ todos los dormitorios son Dormitorios Maestros (En-Suite)
✔ terrazas para cada habitación
✔ 1 dormitorio en la planta baja
✔ 3 dormitorios en la planta superior
✔ terrazas adicionales y espacios de utilidad
Ventajas de inversión 💎
✔ aumento de valor esperado de 25-30%
✔ alto potencial de renta
✔ Administración de Bienes Profesionales (alquiler a largo plazo)
✔ reventa permitido en cualquier momento
✔ ingresos estimados de alquiler:
5.000 libras al mes × 12 meses
Plan de pago 💷
Reserva
• 2 semanas: 5.000 GBP
• 3 semanas - 10.000 GBP
Opciones de pago
• Pago 100% + entrega llave 🔑
• 50% de pago inicial + 50% de saldo
pagaderas dentro de hasta 6 meses
Ofertas Hive Villas 🌅
✔ Villas terminadas
✔ prestigiosa ubicación Kyrenia
✔ vistas panorámicas al mar
✔ potencial de inversión sólido
📩 Póngase en contacto con nosotros hoy para recibir planes de piso, precios actualizados y organizar una vista.