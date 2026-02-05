Complejo residencial Hive Villas

Villas listas para vivir con vistas al mar en una de las mejores zonas de Kyrenia

Acerca de la Región — Ozanköy, Chipre del Norte 📍

Ozanköy, situado a solo 5 km al este de Kyrenia, es considerado uno de los pueblos más bellos y auténticos del norte de Chipre. La zona combina perfectamente la naturaleza, la historia y el estilo de vida tradicional chipriota.

🌄 Ozanköy ofrece una de las mejores vistas panorámicas de la Abadía de Bellapais y es famoso por sus grandes jardines llenos de olivos, algarrobos y limones. Situado en el borde de la cordillera de Kyrenia, el pueblo disfruta de aire fresco y impresionante paisaje.

🌿 Las casas tradicionales reflejan el viejo estilo de vida chipriota. Los propietarios son atraídos por el ambiente tranquilo, el entorno natural y la proximidad a la infraestructura completa de Kyrenia.

Acerca de Hive Villas ✨

Hive Villas es un proyecto boutique completo de 8 villas exclusivas, ideal tanto para vivir cómodas como para inversiones de alto rendimiento.

Situación del proyecto

✅ Completado - listo para la entrega clave

Panorama general del proyecto 📊

• Villas totales: 8

• Todas las villas cuentan con vistas al mar 🌊

• Escuela de Inglés de Kyrenia - 0,5 km

• Hotel: 1 km

• Playa de bandera azul - 1 km

• Cafés, restaurantes, mercados – 0,5 km

Tipos de Villa 🏠

Tipo A — Villa Dúplex Exclusiva (4 unidades)

• Superficie cubierta: 305 m2

• Tamaño de la parcela: 500-575 m2

• Precios: 575.000 GBP – 650.000 GBP

Tipo B - Villa Dúplex Exclusiva (4 unidades)

• Superficie cubierta: 305 m2

• Tamaño de la parcela: 500-575 m2

• Precios: 575.000 GBP – 625.000 GBP

Instalaciones " Características 🏊‍♂️

• Piscina privada 4×8 m

• Zona barbacoa & cocina jardín

• Jardines de paisaje

• Lavadero separado

Layout Highlights 🛏

✔ todos los dormitorios son Dormitorios Maestros (En-Suite)

✔ terrazas para cada habitación

✔ 1 dormitorio en la planta baja

✔ 3 dormitorios en la planta superior

✔ terrazas adicionales y espacios de utilidad

Ventajas de inversión 💎

✔ aumento de valor esperado de 25-30%

✔ alto potencial de renta

✔ Administración de Bienes Profesionales (alquiler a largo plazo)

✔ reventa permitido en cualquier momento

✔ ingresos estimados de alquiler:

5.000 libras al mes × 12 meses

Plan de pago 💷

Reserva

• 2 semanas: 5.000 GBP

• 3 semanas - 10.000 GBP

Opciones de pago

• Pago 100% + entrega llave 🔑

• 50% de pago inicial + 50% de saldo

pagaderas dentro de hasta 6 meses

Ofertas Hive Villas 🌅

✔ Villas terminadas

✔ prestigiosa ubicación Kyrenia

✔ vistas panorámicas al mar

✔ potencial de inversión sólido

📩 Póngase en contacto con nosotros hoy para recibir planes de piso, precios actualizados y organizar una vista.