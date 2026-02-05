Complejo residencial Hive Villas

  1. Realting.com
Kazafani, Chipre del Norte
$785,001
11
Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Girne Belediyesi
  • Pueblo
    Kazafani

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Villas listas para vivir con vistas al mar en una de las mejores zonas de Kyrenia

Acerca de la Región — Ozanköy, Chipre del Norte 📍

Ozanköy, situado a solo 5 km al este de Kyrenia, es considerado uno de los pueblos más bellos y auténticos del norte de Chipre. La zona combina perfectamente la naturaleza, la historia y el estilo de vida tradicional chipriota.

🌄 Ozanköy ofrece una de las mejores vistas panorámicas de la Abadía de Bellapais y es famoso por sus grandes jardines llenos de olivos, algarrobos y limones. Situado en el borde de la cordillera de Kyrenia, el pueblo disfruta de aire fresco y impresionante paisaje.

🌿 Las casas tradicionales reflejan el viejo estilo de vida chipriota. Los propietarios son atraídos por el ambiente tranquilo, el entorno natural y la proximidad a la infraestructura completa de Kyrenia.

Acerca de Hive Villas ✨

Hive Villas es un proyecto boutique completo de 8 villas exclusivas, ideal tanto para vivir cómodas como para inversiones de alto rendimiento.

Situación del proyecto

✅ Completado - listo para la entrega clave

Panorama general del proyecto 📊

• Villas totales: 8
• Todas las villas cuentan con vistas al mar 🌊
• Escuela de Inglés de Kyrenia - 0,5 km
• Hotel: 1 km
• Playa de bandera azul - 1 km
• Cafés, restaurantes, mercados – 0,5 km

Tipos de Villa 🏠

Tipo A — Villa Dúplex Exclusiva (4 unidades)

• Superficie cubierta: 305 m2
• Tamaño de la parcela: 500-575 m2
• Precios: 575.000 GBP – 650.000 GBP

Tipo B - Villa Dúplex Exclusiva (4 unidades)

• Superficie cubierta: 305 m2
• Tamaño de la parcela: 500-575 m2
• Precios: 575.000 GBP – 625.000 GBP

Instalaciones " Características 🏊‍♂️

• Piscina privada 4×8 m
• Zona barbacoa & cocina jardín
• Jardines de paisaje
• Lavadero separado

Layout Highlights 🛏

✔ todos los dormitorios son Dormitorios Maestros (En-Suite)
✔ terrazas para cada habitación
✔ 1 dormitorio en la planta baja
✔ 3 dormitorios en la planta superior
✔ terrazas adicionales y espacios de utilidad

Ventajas de inversión 💎

✔ aumento de valor esperado de 25-30%
✔ alto potencial de renta
✔ Administración de Bienes Profesionales (alquiler a largo plazo)
✔ reventa permitido en cualquier momento
✔ ingresos estimados de alquiler:
5.000 libras al mes × 12 meses

Plan de pago 💷

Reserva

• 2 semanas: 5.000 GBP
• 3 semanas - 10.000 GBP

Opciones de pago

• Pago 100% + entrega llave 🔑
• 50% de pago inicial + 50% de saldo
pagaderas dentro de hasta 6 meses

Ofertas Hive Villas 🌅

✔ Villas terminadas
✔ prestigiosa ubicación Kyrenia
✔ vistas panorámicas al mar
✔ potencial de inversión sólido

📩 Póngase en contacto con nosotros hoy para recibir planes de piso, precios actualizados y organizar una vista.

Kazafani, Chipre del Norte

