  2. Chipre del Norte
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Complejo residencial La Casalia

Complejo residencial La Casalia

Akanthou, Chipre del Norte
$206,600
ID: 32605
Última actualización: 8/10/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Gazimağusa District
  • Ciudad
    Tatlisu Belediyesi
  • Pueblo
    Akanthou

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Akanthou, Chipre del Norte

Complejo residencial La Casalia
Akanthou, Chipre del Norte
de
$206,600
