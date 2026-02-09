Complejo residencial Park Avenue

Park Avenue — Prestige en el corazón de Kyrenia

Park Avenue es un exclusivo desarrollo premium situado en el mismo centro de la ciudad de Kyrenia. Inspirado en la emblemática arquitectura de la avenida Park de Nueva York, el proyecto combina elegancia urbana refinada con espacios verdes y confort moderno.

El complejo consta de 60 unidades de alta gama.

Los primeros tres pisos cuentan con 36 espacios de oficina premium, cada uno ofrece seis plazas de aparcamiento privados.

Los pisos superiores son el hogar de 24 lujosos apartamentos residenciales, pensados para cumplir con los más altos estándares de la vida contemporánea.

Los edificios enmarcan un parque ajardinado con pasarelas y jardines arbolados, creando un ambiente refinado que refleja el prestigio de su nombre.

Apartamentos

Apartamentos de lujo de 3 dormitorios

Amplias zonas de estar y comedor de planta abierta llenas de luz natural, ventanas de suelo a techo y vistas impresionantes sobre la pintoresca ciudad de Kyrenia.

Apartamentos de 2 dormitorios de lujo

Elegantes diseños de planta abierta, interiores modernos y grandes ventanas que realzan la luz, el espacio y la comodidad.

Características clave

Ubicación privilegiada en el centro de Kyrenia

A poca distancia de restaurantes, compras y entretenimiento

Prestigioso concepto arquitectónico con espacios verdes

Ideal para vivir residencial, uso de negocios e inversión

Park Avenue ofrece la fusión perfecta de lujo, sofisticación y comodidad, una dirección histórica en el norte de Chipre.