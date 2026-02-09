Complejo residencial Park Avenue

  1. Realting.com
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$360,646
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
6
ID: 33300
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Girne Belediyesi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Park Avenue — Prestige en el corazón de Kyrenia

Park Avenue es un exclusivo desarrollo premium situado en el mismo centro de la ciudad de Kyrenia. Inspirado en la emblemática arquitectura de la avenida Park de Nueva York, el proyecto combina elegancia urbana refinada con espacios verdes y confort moderno.

El complejo consta de 60 unidades de alta gama.
Los primeros tres pisos cuentan con 36 espacios de oficina premium, cada uno ofrece seis plazas de aparcamiento privados.
Los pisos superiores son el hogar de 24 lujosos apartamentos residenciales, pensados para cumplir con los más altos estándares de la vida contemporánea.

Los edificios enmarcan un parque ajardinado con pasarelas y jardines arbolados, creando un ambiente refinado que refleja el prestigio de su nombre.

Apartamentos

  • Apartamentos de lujo de 3 dormitorios
    Amplias zonas de estar y comedor de planta abierta llenas de luz natural, ventanas de suelo a techo y vistas impresionantes sobre la pintoresca ciudad de Kyrenia.

  • Apartamentos de 2 dormitorios de lujo
    Elegantes diseños de planta abierta, interiores modernos y grandes ventanas que realzan la luz, el espacio y la comodidad.

Características clave

  • Ubicación privilegiada en el centro de Kyrenia

  • A poca distancia de restaurantes, compras y entretenimiento

  • Prestigioso concepto arquitectónico con espacios verdes

  • Ideal para vivir residencial, uso de negocios e inversión

Park Avenue ofrece la fusión perfecta de lujo, sofisticación y comodidad, una dirección histórica en el norte de Chipre.

Localización en el mapa

Girne Belediyesi, Chipre del Norte

