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Valoraciones de nuestros socios y clientes

«Experto International group», Rusia
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Irina Sukhovskikh
Directora del Servicio de Atención al Cliente
Nos hemos unido a la plataforma REALTING para utilizar las tecnologías informáticas más actuales para la venta de propiedades en el extranjero. REALTING es una solución efectiva para la venta asociada en todo el mundo. Nuestra compañía está abierta a trabajar con los socios de REALTING de todos los países para que el proceso de compra y venta de propiedades en el extranjero sea seguro, y las inversiones en bienes inmuebles sean fructíferas.
MD Realty, Montenegro
MD Realty, Montenegro

Vyacheslav Maevski

CEO de MD Realty

Aparecer en Realting.com nos ayudó a ampliar nuestro alcance y atraer a nuevos clientes de Alemania, Polonia, Israel y Serbia.
Nos gustaría destacar la interfaz fácil de usar de la plataforma, la asistencia rápida y profesional, así como las herramientas eficaces que hacen que trabajar con el servicio sea cómodo y eficiente.
Recomendamos Realting.com como socio de confianza para las agencias que deseen desarrollarse en el mercado internacional.

Geo Estate, Georgia
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Elias Marino
fundador de la agencia inmobiliaria Geo Estate
Realting es una herramienta para profesionales del mercado inmobiliario internacional. Ofrece todo lo necesario para un trabajo productivo, desde la generación de contactos hasta el marketing de contenidos. Llevo varios años utilizándola activamente para mi trabajo, ¡y con gran placer!
«Montbel», Montenegro
«Montbel», Montenegro
Svetlana Barina
directora de ventas y marketing de D.O.O. Montbel
Estamos gratamente sorprendidos por el trabajo bien coordinado tanto del portal Realting.com como del equipo en general. Les deseamos buenos clientes, peticiones con salida y, por nuestra parte, esperamos cooperar en bienes raíces en Montenegro. Nuestro abogado y agentes continuarán con toda profesionalidad el trabajo de selección y diseño de propiedades para los clientes en el mismo Montenegro.
«Crown Consulting», Austria
«Crown Consulting», Austria
Olga Troll
directora de Crown Consulting
Nuestra empresa está muy satisfecha con el trabajo del sitio web Realting.com. Estamos especialmente contentos con el servicio de soporte y su eficiencia, la buena disposición del equipo a ayudar a resolver cualquier problema o desarrollar un concepto para atraer nuevos clientes juntos.
Duna House, Hungría
Duna House, Hungría
Ilona Cheek
socia de la franquicia Duna House
Nuestra empresa tiene una experiencia plenamente exitosa en la venta de bienes raíces a clientes extranjeros a través de nuestro socio REALTING. Tenemos compradores de muchos países del mundo: la mayoría de ellos son ciudadanos de Rusia, Belarús y Ucrania. Ofrecemos una gama completa de servicios que permite comprar una propiedad y completar la transacción sin visitar Hungría. Muchas de estas transacciones las hemos hecho con clientes procedentes de la plataforma Realting.com.
«7ya», Bielorrusia
«7ya», Bielorrusia
Olga Ravino
especialista inmobiliaria
Ya habíamos tenido una buena experiencia con ciudadanos extranjeros que compran propiedades en Belarús y belarusos en el extranjero. El centro inmobiliario 7Ya pretende intensificar esta rama de su trabajo con Realting.com.
«Prestige», Bielorrusia
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Dmitrij Lischik
agente inmobiliario
Con la ayuda del portal Realting.com, hemos podido mejorar la calidad y el servicio de nuestras propuestas. Con la disponibilidad de bienes raíces a nivel mundial en un solo lugar y la posibilidad de trabajar solo con profesionales en su campo, nuestro trabajo para lograr resultados se ha vuelto más fácil.
"Keller Williams", Polonia
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Natalia Zaytseva
consultora inmobiliaria Keller Williams
El portal internacional de bienes inmuebles más efectivo desde el punto de vista de la cantidad de peticiones recibidas. Me sorprendió gratamente ver que recibíamos peticiones no solo de los países de la antigua CEI, sino también muchos clientes procedentes de los países de la UE. El sistema de carga de propiedades es muy cómodo, igual que la presentación de anuncios para el cliente. El equipo del portal es muy profesional.

Medios sobre nosotros

El proyecto REALTING se mantiene al día, desarrolla e implementa nuevas tecnologías de mercado, crea relaciones de confianza y confianza entre los socios dentro del sistema, proporciona a las agencias inmobiliarias y agentes inmobiliarios de todo el mundo acceso al mercado internacional.
gzqlp.com
Las agencias inmobiliarias ucranianas han obtenido acceso al sistema internacional de ventas asociadas de REALTING
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La plataforma REALTING mostró un fuerte crecimiento en 2019. De enero de 2019 a enero de 2020, el tráfico de búsqueda de visitantes y la popularidad de Realting.com aumentaron 15 veces
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La plataforma Realting.com está enfocada en brindar un espacio cómodo y seguro para la comunicación e interacción entre agencias inmobiliarias, compradores y vendedores.
onlinemarketplaces.com
Ahora los agentes inmobiliarios belarusos tienen la oportunidad de conectarse a MLS, el sistema de ventas asociadas, así como al sistema de ventas internacional de Realting.com.
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Una tecnología como el sistema de ventas de socios internacionales está entrando en el escenario mundial, lo que permite a compradores y vendedores de cualquier parte del mundo encontrarse de forma segura y realizar transacciones. Un ejemplo de dicha tecnología es REALTING
rsp64.ru
Nuestra empresa, "RealtBy", tampoco se detiene. Trabajamos en estrecha colaboración con las agencias inmobiliarias y desarrollamos nuevos productos para ellas. Así, en particular, fue como creamos el MLS, el proyecto internacional de ventas asociadas de bienes raíces de Realting.com y otros programas
telegraf.by
La Asociación de Agentes Inmobiliarios de San Petersburgo y la Región de Leningrado (ARSPB) ha incluido a REALTING entre sus miembros, marcando la admisión del primer representante internacional a sus filas
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