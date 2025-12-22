  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Lefkosa Turk Belediyesi
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte

Nicosia
4
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Mostrar todo Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
de
$230,976
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 12
Una rara oportunidad para este espectacular apartamento, ubicado en una de las zonas más prestigiosas de Nicosia con las vistas más espectaculares de la ciudad.  Construidos y entregados con los más altos estándares, los apartamentos tienen un piso moderno de 2 dormitorios, que establece …
Desarrollador
Tunalı İnşaat
Dejar una solicitud
Barrio residencial INTENSE NICOSIA
Barrio residencial INTENSE NICOSIA
Barrio residencial INTENSE NICOSIA
Barrio residencial INTENSE NICOSIA
Barrio residencial INTENSE NICOSIA
Barrio residencial INTENSE NICOSIA
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
de
$163,383
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir