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Apartamentos de varios niveles en venta en Chipre del Norte

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Iskele Belediyesi
8
Trikomo
5
Catalkoy Esentepe Belediyesi
6
Agios Amvrosios
4
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21 propiedad total found
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Agios Sergios, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Agios Sergios, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 1/2
Espacioso apartamento de 2+2 LOFT con múltiples terrazas — Olive Court 🌿🌊Un moderno apartame…
$216,233
VAT
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Vasilia, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Vasilia, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Un apartamento de estilo loft terminado (dos niveles). Ideal tanto para residencia permanent…
$297,181
VAT
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Piso 1/2
1+1 Apartment for Sale on the Ground Floor in Caesar Cliff, Esentepe A 1+1 apartment is f…
$126,721
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Two-Storey 2+1 Adosado en Royal Sun 🌊🏡Venta: acogedora casa adosada de dos plantas en el Roy…
$210,130
VAT
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Lapithos, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Lapithos, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 3/3
Sunning Well - Apartamento 2+1 con terraza en la azoteaDescubra un acogedor apartamento de d…
$96,299
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada de 3 dormitorios en Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Una acogedora casa adosad…
$251,391
VAT
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TekceTekce
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Cozy 2+1 Duplex con Vista Mar Directa en César Cliff, Esentepe 🌊✨Un elegante y totalmente am…
$276,769
VAT
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Piso 2/2
Loft 1+1 con terraza en EsentepeApartamento.Formato: loft 1+1Superficie total: 104 m2Terraza…
$189,745
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 1/2
ew Development in Essentepe – Casa del Mare, Phase 3 🏡 1+1 Ground Floor Apartment 📐 65 m²…
$167,948
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Casa adosada de 2 dormitorios en Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Una acogedora casa adosad…
$190,993
VAT
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Apartamentos multinivel 1 habitacion en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 1 habitacion
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 2/2
En venta se encuentran apartamentos loft listos con ventanas panorámicas desde las que se ab…
$196,188
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Agencia
Land of Dreams Gallery
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kazivera, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 229 m²
Número de plantas 20
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO GENERAL:   NOMBRE DEL PROYECTO: TORRES ALPCANAS OESTE CLA…
$467,463
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Apartamentos multinivel 1 habitación en Bogazi, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 1 habitación
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1/2
The Four Seasons Life project comes to life in the most beautiful and natural place of the M…
$128,954
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Apartamentos multinivel 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Número de plantas 1
Proyecto nuevo en Girne Esentepe Region!! En nuestro proyecto situado en la región de Girne …
$170,847
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 95 m²
Número de plantas 2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
$248,495
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
Piso 1/2
Loft apartamento con 1 dormitorio en un complejo de baja altura en la región de Tatlisu. Lla…
$169,357
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Apartamentos multinivel en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel
Trikomo, Chipre del Norte
Área 55 m²
Piso 10/2
Your dream of a seaside luxurious home is about to come true… Large variety of leisure…
$102,536
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
Piso 1/2
Esentepe es un magnífico complejo mediterráneo con su singular belleza natural, estructura h…
$155,049
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Bogazi, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
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Apartamentos multinivel 1 habitación en Monarga, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 1 habitación
Monarga, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 1/2
avor Every Moment: Escape to La Joya Perla ?️? Immerse yourself into a world of flavor an…
Precio en demanda
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Kazivera, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Número de plantas 20
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO GENERAL:   NOMBRE DEL PROYECTO: TORRES ALPCANAS OESTE CLA…
$414,579
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Parámetros de las propiedades en Chipre del Norte

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