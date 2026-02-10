  1. Realting.com
  Chipre del Norte
  Gazimagusa Belediyesi
  Piso en edificio nuevo Çanakkale 2 Apartments

Piso en edificio nuevo Çanakkale 2 Apartments

Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
$111,224
16
ID: 33315
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Gazimağusa District
  • Ciudad
    Gazimagusa Belediyesi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Çanakkale 2 Apartamentos — moderno viviendo en el corazón de Famagusta 🏙✨

Çanakkale 2 Apartments es un nuevo proyecto residencial situado junto a City Mall, en una de las zonas más centrales y desarrolladas de Famagusta.
Ofrece un equilibrio perfecto entre la vida urbana vibrante y la comodidad residencial tranquila.

Combinando el diseño moderno, los materiales de calidad y una ubicación privilegiada, Çanakkale 2 está diseñado tanto para la vida cómoda como para las oportunidades de inversión inteligente 💼📈

Ubicación

📍 Central Famagusta
🛍 City Mall a poca distancia
🏫 escuelas y jardines de infancia
🍽 restaurantes y cafeterías
🏥 instalaciones sanitarias y farmacias

Un lugar muy conveniente tanto para los residentes como para los inquilinos.

Tipos de unidad

• 2+1 apartamentos (Tipo 1)
• 2+1 apartamentos (Tipo 2)
• 3+1 apartamentos
• 3+1 áticos

Apartamento 2+1 - Tipo 1

🛏 2 dormitorios tención 🚿 1 baño
📐 Superficie interna: 67 m2
🌿 Balcón: 3 m2

Ideal para parejas o familias pequeñas 🏡
Estos apartamentos diseñados cuidadosamente cuentan con dormitorios luminosos, una sala de estar de planta abierta y una cocina moderna, práctica, cómoda y acogedora.

Apartamento 2+1 - Tipo 2

🛏 2 dormitorios tención 🚿 1 baño
📐 Superficie interna: 89 m2
🌿 Balcón: 5 m2

Este amplio apartamento de larga distancia ofrece un amplio plano de planta con amplias zonas de estar.
Perfecto para aquellos que aprecian espacio extra, comodidad y una experiencia de vida elevada.

3+1 Apartamento

🛏 3 dormitorios ANTE 🚿 1 baño
📐 Superficie interna: 111 m2
🌿 Balcón: 12,5 m2

Diseñado con familias en mente 👨‍👩‍👧‍👦
Amplias habitaciones, una gran sala de estar, y una cocina funcional crean un hogar cómodo y conectado para la vida cotidiana.

3+1 Ático

🛏 3 dormitorios ANTE 🚿 2 baños
📐 Superficie interna: 222 m2
🌿 Terrazas: 57,3 m2

Un exclusivo ático de planta completa que ofrece espacio inigualable, privacidad y lujo 💎
Las amplias terrazas de la azotea transforman esta casa en un impresionante retiro — perfecto para cenar al aire libre, relajación y vistas panorámicas a la ciudad 🌅🍷

Çanakkale 2 Apartamentos ofrece elegancia moderna, comodidad central y fuerte atractivo de inversión, una opción destacada en Famagusta.

Localización en el mapa

Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte

Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
