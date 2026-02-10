Piso en edificio nuevo Çanakkale 2 Apartments

Çanakkale 2 Apartamentos — moderno viviendo en el corazón de Famagusta 🏙✨

Çanakkale 2 Apartments es un nuevo proyecto residencial situado junto a City Mall, en una de las zonas más centrales y desarrolladas de Famagusta.

Ofrece un equilibrio perfecto entre la vida urbana vibrante y la comodidad residencial tranquila.

Combinando el diseño moderno, los materiales de calidad y una ubicación privilegiada, Çanakkale 2 está diseñado tanto para la vida cómoda como para las oportunidades de inversión inteligente 💼📈

Ubicación

📍 Central Famagusta

🛍 City Mall a poca distancia

🏫 escuelas y jardines de infancia

🍽 restaurantes y cafeterías

🏥 instalaciones sanitarias y farmacias

Un lugar muy conveniente tanto para los residentes como para los inquilinos.

Tipos de unidad

• 2+1 apartamentos (Tipo 1)

• 2+1 apartamentos (Tipo 2)

• 3+1 apartamentos

• 3+1 áticos

Apartamento 2+1 - Tipo 1

🛏 2 dormitorios tención 🚿 1 baño

📐 Superficie interna: 67 m2

🌿 Balcón: 3 m2

Ideal para parejas o familias pequeñas 🏡

Estos apartamentos diseñados cuidadosamente cuentan con dormitorios luminosos, una sala de estar de planta abierta y una cocina moderna, práctica, cómoda y acogedora.

Apartamento 2+1 - Tipo 2

🛏 2 dormitorios tención 🚿 1 baño

📐 Superficie interna: 89 m2

🌿 Balcón: 5 m2

Este amplio apartamento de larga distancia ofrece un amplio plano de planta con amplias zonas de estar.

Perfecto para aquellos que aprecian espacio extra, comodidad y una experiencia de vida elevada.

3+1 Apartamento

🛏 3 dormitorios ANTE 🚿 1 baño

📐 Superficie interna: 111 m2

🌿 Balcón: 12,5 m2

Diseñado con familias en mente 👨‍👩‍👧‍👦

Amplias habitaciones, una gran sala de estar, y una cocina funcional crean un hogar cómodo y conectado para la vida cotidiana.

3+1 Ático

🛏 3 dormitorios ANTE 🚿 2 baños

📐 Superficie interna: 222 m2

🌿 Terrazas: 57,3 m2

Un exclusivo ático de planta completa que ofrece espacio inigualable, privacidad y lujo 💎

Las amplias terrazas de la azotea transforman esta casa en un impresionante retiro — perfecto para cenar al aire libre, relajación y vistas panorámicas a la ciudad 🌅🍷

Çanakkale 2 Apartamentos ofrece elegancia moderna, comodidad central y fuerte atractivo de inversión, una opción destacada en Famagusta.