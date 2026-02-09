  1. Realting.com
Complejo residencial Sea Magic Garden

Agios Amvrosios, Chipre del Norte
16
ID: 33291
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Pueblo
    Agios Amvrosios

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

🌊 Sea Magic Garden — Modern Living in Esentepe, North Cyprus

Sea Magic Garden es un proyecto residencial moderno situado en la pintoresca y muy deseable zona de Esentepe, Chipre del Norte. Rodeado de naturaleza, mar y montañas, el proyecto ofrece un estilo de vida mediterráneo pacífico con excelente potencial de inversión.

Es perfectamente adecuado para la inversión de ingresos de alquiler y vida cómodas.

📍 Panorama general del proyecto

  • Ubicación: Esentepe

  • Tamaño total de la parcela: 16.753 m2

  • Bloques: 7

  • Total unidades: 110

El proyecto cuenta con diseños cuidadosamente diseñados e infraestructura bien planificada para un ambiente de vida relajado y funcional.

🏠 Tipos de apartamento

  • 1 dormitorio - planta baja

  • 1 dormitorio Loft - primer piso

  • 2 Dormitorios Loft - primer piso

🏊 Instalaciones in situ

  • Piscina exterior

  • Parque infantil

  • Parada de autobús cerca del complejo

  • Áreas comunitarias de paisaje

🌿 Actividades " Estilo de vida

Los residentes pueden disfrutar de una amplia gama de actividades al aire libre y recreativas cercanas:

  • Golfing

  • Senderismo

  • Deportes acuáticos

  • Zipline

  • Pesca

  • Ciclismo

💼 Servicios profesionales " Bienes Gestión

Sea Magic Garden ofrece una amplia gama de servicios profesionales para garantizar una experiencia de propiedad fluida y sin preocupaciones:

🚗 Alquiler de coches
Fácil reserva, precios competitivos y excelente atención al cliente

🏠 Administración de bienes
Manejo y mantenimiento del arrendatario, maximizando el valor de su propiedad

Servicio de lavandería
Limpieza rápida y fiable con fácil despegue y recogida

✈️ Traslados desde el aeropuerto
Traslados cómodos a tiempo con conductores amigables

🛠 Obras de reparación
Profesionales calificados que proporcionan reparaciones rápidas y fiables

🧼 Servicio de limpieza
Servicios de limpieza a fondo y profesionales

📈 Rental Management
Servicio de alquiler completo incluyendo publicidad, gestión de invitados, limpieza, lavandería, llave en mano, mantenimiento y promoción en las principales plataformas como Booking.com

Disfruta de la propiedad sin estrés mientras que tu propiedad está gestionada profesionalmente

Localización en el mapa

Agios Amvrosios, Chipre del Norte

VAT
