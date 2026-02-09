Complejo residencial Sea Magic Garden

🌊 Sea Magic Garden — Modern Living in Esentepe, North Cyprus
Sea Magic Garden es un proyecto residencial moderno situado en la pintoresca y muy deseable zona de Esentepe, Chipre del Norte. Rodeado de naturaleza, mar y montañas, el proyecto ofrece un estilo de vida mediterráneo pacífico con excelente potencial de inversión.
Es perfectamente adecuado para la inversión de ingresos de alquiler y vida cómodas.
📍 Panorama general del proyecto
Ubicación: Esentepe
Tamaño total de la parcela: 16.753 m2
Bloques: 7
Total unidades: 110
El proyecto cuenta con diseños cuidadosamente diseñados e infraestructura bien planificada para un ambiente de vida relajado y funcional.
🏠 Tipos de apartamento
1 dormitorio - planta baja
1 dormitorio Loft - primer piso
2 Dormitorios Loft - primer piso
🏊 Instalaciones in situ
Piscina exterior
Parque infantil
Parada de autobús cerca del complejo
Áreas comunitarias de paisaje
🌿 Actividades " Estilo de vida
Los residentes pueden disfrutar de una amplia gama de actividades al aire libre y recreativas cercanas:
Golfing
Senderismo
Deportes acuáticos
Zipline
Pesca
Ciclismo
💼 Servicios profesionales " Bienes Gestión
Sea Magic Garden ofrece una amplia gama de servicios profesionales para garantizar una experiencia de propiedad fluida y sin preocupaciones:
🚗 Alquiler de coches
Fácil reserva, precios competitivos y excelente atención al cliente
🏠 Administración de bienes
Manejo y mantenimiento del arrendatario, maximizando el valor de su propiedad
Servicio de lavandería
Limpieza rápida y fiable con fácil despegue y recogida
✈️ Traslados desde el aeropuerto
Traslados cómodos a tiempo con conductores amigables
🛠 Obras de reparación
Profesionales calificados que proporcionan reparaciones rápidas y fiables
🧼 Servicio de limpieza
Servicios de limpieza a fondo y profesionales
📈 Rental Management
Servicio de alquiler completo incluyendo publicidad, gestión de invitados, limpieza, lavandería, llave en mano, mantenimiento y promoción en las principales plataformas como Booking.com
Disfruta de la propiedad sin estrés mientras que tu propiedad está gestionada profesionalmente