Complejo residencial Sea Magic Garden

🌊 Sea Magic Garden — Modern Living in Esentepe, North Cyprus

Sea Magic Garden es un proyecto residencial moderno situado en la pintoresca y muy deseable zona de Esentepe, Chipre del Norte. Rodeado de naturaleza, mar y montañas, el proyecto ofrece un estilo de vida mediterráneo pacífico con excelente potencial de inversión.

Es perfectamente adecuado para la inversión de ingresos de alquiler y vida cómodas.

📍 Panorama general del proyecto

Ubicación: Esentepe

Tamaño total de la parcela: 16.753 m2

Bloques: 7

Total unidades: 110

El proyecto cuenta con diseños cuidadosamente diseñados e infraestructura bien planificada para un ambiente de vida relajado y funcional.

🏠 Tipos de apartamento

1 dormitorio - planta baja

1 dormitorio Loft - primer piso

2 Dormitorios Loft - primer piso

🏊 Instalaciones in situ

Piscina exterior

Parque infantil

Parada de autobús cerca del complejo

Áreas comunitarias de paisaje

🌿 Actividades " Estilo de vida

Los residentes pueden disfrutar de una amplia gama de actividades al aire libre y recreativas cercanas:

Golfing

Senderismo

Deportes acuáticos

Zipline

Pesca

Ciclismo

💼 Servicios profesionales " Bienes Gestión

Sea Magic Garden ofrece una amplia gama de servicios profesionales para garantizar una experiencia de propiedad fluida y sin preocupaciones:

🚗 Alquiler de coches

Fácil reserva, precios competitivos y excelente atención al cliente

🏠 Administración de bienes

Manejo y mantenimiento del arrendatario, maximizando el valor de su propiedad

Servicio de lavandería

Limpieza rápida y fiable con fácil despegue y recogida

✈️ Traslados desde el aeropuerto

Traslados cómodos a tiempo con conductores amigables

🛠 Obras de reparación

Profesionales calificados que proporcionan reparaciones rápidas y fiables

🧼 Servicio de limpieza

Servicios de limpieza a fondo y profesionales

📈 Rental Management

Servicio de alquiler completo incluyendo publicidad, gestión de invitados, limpieza, lavandería, llave en mano, mantenimiento y promoción en las principales plataformas como Booking.com

Disfruta de la propiedad sin estrés mientras que tu propiedad está gestionada profesionalmente