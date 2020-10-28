La isla de Afrodita en el corazón del Mediterráneo

La República de Chipre – es un país insular en el Sureste de Europa. Hoy vive aquí algo menos de un millón de personas. La mayoría de los habitantes de Chipre son de etnia griega y profesan el cristianismo ortodoxo. También viven en la isla personas de etnia turca que profesan el Islam.

Chipre – es un país colorido, de mar turquesa y cielos siempre soleados. Los chipriotas presumen de su hospitalidad, su maravillosa cocina, su alegría y su encanto. Las mayores ciudades de Chipre – son Nicosia, Limasol, Larnaka, Paphos. En estas ciudades y sus alrededores se encuentran los más famosos complejos de apartamentos y otras propiedades.

En verano, millones de turistas de todo el mundo visitan Chipre. Y muchos compran allí propiedades y se acaban mudando a la isla. El país es atractivo tanto para los amantes de la playa como para los amantes de la historia antigua. En Chipre hay templos y fortalezas antiguas. Además, según la leyenda, fue en Chipre donde nació la diosa de la belleza y el amor, Afrodita.

Vivir en Chipre – es una posibilidad de disfrutar del mar y el sol todo el año, y además – no privarse de la proximidad de la civilización, estando dentro del territorio de la Unión Europea.