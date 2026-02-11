  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Dipkarpaz
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Dipkarpaz, Chipre del Norte

Girne District
152
Iskele District
135
Iskele Belediyesi
120
Gazimagusa District
94
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial SKY DIORA
Complejo residencial SKY DIORA
Complejo residencial SKY DIORA
Complejo residencial SKY DIORA
Complejo residencial SKY DIORA
Mostrar todo Complejo residencial SKY DIORA
Complejo residencial SKY DIORA
Dipkarpaz, Chipre del Norte
de
$124,491
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Жилой комплекс состоящий из двух этажных домов. Расположен на полуострове Карпас и имеет шикарные виды на море. Расстояние до моря и песчанных пляжей 900 м. В комплексе представлены  студии, апартаменты 1+1 с террасой  на крыше и 2+1 лофт.
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir