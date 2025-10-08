  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complejo residencial Courtyard Platinum

Complejo residencial Courtyard Platinum

Bogazi, Chipre del Norte
de
$170,378
;
8
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32608
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Pueblo
    Bogazi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Bogazi, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Residencia Alpcan Towers Key West
Kazivera, Chipre del Norte
de
$81,105
Complejo residencial PROEKT NA SEVERNOM KIPRE - NOVAYa LOKACIYa
Yialousa, Chipre del Norte
de
$241
Barrio residencial Aries Villa Stage 2
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$549,677
Complejo residencial Luna Residences
Trikomo, Chipre del Norte
de
$449,102
Barrio residencial Aqua View Bungavillas
Akanthou, Chipre del Norte
de
$949,903
Está viendo
Complejo residencial Courtyard Platinum
Bogazi, Chipre del Norte
de
$170,378
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Barrio residencial Dream Homes 4 You
Barrio residencial Dream Homes 4 You
Barrio residencial Dream Homes 4 You
Barrio residencial Dream Homes 4 You
Barrio residencial Dream Homes 4 You
Barrio residencial Dream Homes 4 You
Limnia, Chipre del Norte
de
$379,961
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Bogazi, Chipre del Norte
de
$145,493
Opciones de acabado Con acabado
Estudio amueblado 46 m2 en el complejo Four Seasons Life en la costa.Un proyecto a gran escala en la segunda costa con una superficie total de 61,000 m2, en el que se encuentran 326 propiedades.El complejo está diseñado para crear una vida de ensueño que se integra fácilmente en el diseño na…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Kazafani, Chipre del Norte
de
$811,724
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir