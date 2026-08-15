Bungalow en venta en Chipre del Norte

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Dormitorios 3
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It Is RealtyIt Is Realty
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
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Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
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Número de plantas 2
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
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Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
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Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
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Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
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Dormitorios 3
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
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Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
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Acogedora casa con gran parcela en Karpaz 🌿☀️Una casa privada totalmente amueblada está disp…
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Kazafani, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Kazafani, Chipre del Norte
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Moderno bungalow 3+1 con renovación de diseño en GirnaAmplia y elegante bungalow en una parc…
$573,581
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Área 100 m²
$132,230
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Kazafani, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Kazafani, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
$174,382
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Karavas, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Karavas, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
$318,698
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
$303,064
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Vasilia, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Vasilia, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Área 120 m²
$150,329
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
$525,909
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Vasilia, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Vasilia, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
$162,356
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