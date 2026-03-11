  1. Realting.com
Complejo residencial Abelia Residence

Bogazi, Chipre del Norte
de
$69,865
;
17
ID: 34926
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/3/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Pueblo
    Bogazi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    14

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Abelia Residence — moderno costero que vive en Boğaz 🌊

Abelia Residence es un complejo residencial completo situado en la pintoresca región costera de Boğaz, en la costa oriental de Chipre septentrional.

El complejo está situado a sólo 250 metros del mar, permitiendo a los residentes disfrutar del estilo de vida mediterráneo cada día.

Una de las principales ventajas de la ubicación es que no hay edificios de gran altura entre el complejo y el mar, lo que significa que muchos apartamentos ofrecen hermosas vistas al mar.

-...

🏢 Sobre el complejo

Abelia Residence consta de 6 bloques residenciales de 10 a 14 plantas, lo que lo convierte en uno de los desarrollos más destacados de la zona.

El proyecto ofrece una amplia gama de tipos de apartamentos:

• estudios
• Apartamentos de 1 dormitorio (1+1)
• Apartamentos de 2 dormitorios (2+1)
• Apartamentos de 3 dormitorios (3+1)
• Apartamentos duplex de 3 dormitorios

Esta variedad de diseños hace que el complejo sea adecuado para vivir permanente, casas de vacaciones o oportunidades de inversión.

-...

🏝 Amenities

Los residentes pueden disfrutar de una serie de instalaciones gratuitas:

🏊 piscina al aire libre
🏊 Piscina cubierta
🏋️ gimnasio
🧖 sauna
🧖 Hammam turco

Todas las instalaciones se encuentran dentro del complejo y están disponibles durante todo el año.

-...

📍 Ubicación

La zona de Boğaz es conocida por su relajada atmósfera costera y su hermosa naturaleza.

En las inmediaciones encontrará:

🛒 supermercado a poca distancia
🍽 restaurantes pintorescos junto al mar
🚶 paseos y zonas de senderismo
🏖 playas de arena

Boğaz es un encantador pueblo costero que ofrece una tranquila vida mediterránea cerca del mar.

Abelia Residence ofrece la combinación perfecta de vistas al mar, confort moderno y un estilo de vida mediterráneo relajado ☀️🌊

Localización en el mapa

Bogazi, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
