Complejo residencial Abelia Residence

Abelia Residence — moderno costero que vive en Boğaz 🌊

Abelia Residence es un complejo residencial completo situado en la pintoresca región costera de Boğaz, en la costa oriental de Chipre septentrional.

El complejo está situado a sólo 250 metros del mar, permitiendo a los residentes disfrutar del estilo de vida mediterráneo cada día.

Una de las principales ventajas de la ubicación es que no hay edificios de gran altura entre el complejo y el mar, lo que significa que muchos apartamentos ofrecen hermosas vistas al mar.

-...

🏢 Sobre el complejo

Abelia Residence consta de 6 bloques residenciales de 10 a 14 plantas, lo que lo convierte en uno de los desarrollos más destacados de la zona.

El proyecto ofrece una amplia gama de tipos de apartamentos:

• estudios

• Apartamentos de 1 dormitorio (1+1)

• Apartamentos de 2 dormitorios (2+1)

• Apartamentos de 3 dormitorios (3+1)

• Apartamentos duplex de 3 dormitorios

Esta variedad de diseños hace que el complejo sea adecuado para vivir permanente, casas de vacaciones o oportunidades de inversión.

-...

🏝 Amenities

Los residentes pueden disfrutar de una serie de instalaciones gratuitas:

🏊 piscina al aire libre

🏊 Piscina cubierta

🏋️ gimnasio

🧖 sauna

🧖 Hammam turco

Todas las instalaciones se encuentran dentro del complejo y están disponibles durante todo el año.

-...

📍 Ubicación

La zona de Boğaz es conocida por su relajada atmósfera costera y su hermosa naturaleza.

En las inmediaciones encontrará:

🛒 supermercado a poca distancia

🍽 restaurantes pintorescos junto al mar

🚶 paseos y zonas de senderismo

🏖 playas de arena

Boğaz es un encantador pueblo costero que ofrece una tranquila vida mediterránea cerca del mar.

Abelia Residence ofrece la combinación perfecta de vistas al mar, confort moderno y un estilo de vida mediterráneo relajado ☀️🌊