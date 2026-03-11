Complejo residencial Abelia Residence

Abelia Residence — moderno costero que vive en Boğaz 🌊
Abelia Residence es un complejo residencial completo situado en la pintoresca región costera de Boğaz, en la costa oriental de Chipre septentrional.
El complejo está situado a sólo 250 metros del mar, permitiendo a los residentes disfrutar del estilo de vida mediterráneo cada día.
Una de las principales ventajas de la ubicación es que no hay edificios de gran altura entre el complejo y el mar, lo que significa que muchos apartamentos ofrecen hermosas vistas al mar.
-...
🏢 Sobre el complejo
Abelia Residence consta de 6 bloques residenciales de 10 a 14 plantas, lo que lo convierte en uno de los desarrollos más destacados de la zona.
El proyecto ofrece una amplia gama de tipos de apartamentos:
• estudios
• Apartamentos de 1 dormitorio (1+1)
• Apartamentos de 2 dormitorios (2+1)
• Apartamentos de 3 dormitorios (3+1)
• Apartamentos duplex de 3 dormitorios
Esta variedad de diseños hace que el complejo sea adecuado para vivir permanente, casas de vacaciones o oportunidades de inversión.
-...
🏝 Amenities
Los residentes pueden disfrutar de una serie de instalaciones gratuitas:
🏊 piscina al aire libre
🏊 Piscina cubierta
🏋️ gimnasio
🧖 sauna
🧖 Hammam turco
Todas las instalaciones se encuentran dentro del complejo y están disponibles durante todo el año.
-...
📍 Ubicación
La zona de Boğaz es conocida por su relajada atmósfera costera y su hermosa naturaleza.
En las inmediaciones encontrará:
🛒 supermercado a poca distancia
🍽 restaurantes pintorescos junto al mar
🚶 paseos y zonas de senderismo
🏖 playas de arena
Boğaz es un encantador pueblo costero que ofrece una tranquila vida mediterránea cerca del mar.
Abelia Residence ofrece la combinación perfecta de vistas al mar, confort moderno y un estilo de vida mediterráneo relajado ☀️🌊