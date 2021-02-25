No existe ninguna ley que obligue a los compradores a ponerse en contacto con agentes inmobiliarios y / o abogados. Sin embargo, se recomienda utilizar servicios inmobiliarios, ya que el país tiene unos trámites muy complicados en lo que a estos procesos se refiere. Cabe señalar que las actividades de las agencias inmobiliarias están controladas de forma extremadamente estricta.