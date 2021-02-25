La legislación portuguesa no establece restricciones a la compra de bienes inmuebles por parte de extranjeros.
Sí, un extranjero puede obtener un préstamo inmobiliario en condiciones favorables.
Abrir una cuenta es obligatorio solo si el comprador compra una vivienda con una hipoteca.
No existe ninguna ley que obligue a los compradores a ponerse en contacto con agentes inmobiliarios y / o abogados. Sin embargo, se recomienda utilizar servicios inmobiliarios, ya que el país tiene unos trámites muy complicados en lo que a estos procesos se refiere. Cabe señalar que las actividades de las agencias inmobiliarias están controladas de forma extremadamente estricta.
Sí, sí puede. Para hacerlo, deberá emitir un poder notarial a nombre de un abogado o agente inmobiliario.
Toda la documentación necesaria para completar la transacción debe estar traducida al portugués.
Además de pagar la propiedad en sí, el comprador también deberá pagar los impuestos sobre la transferencia de propiedad de bienes raíces, los impuestos sobre la compra de terrenos, los impuestos de timbre, los servicios de un agente inmobiliario y / o abogado, y los servicios notariales.
Sí, los ciudadanos extranjeros pueden alquilar sus propiedades.
Sí. En Portugal, existe un programa de Visado Dorado, que consiste en que un extranjero puede obtener un permiso de residencia por la compra de una propiedad (de un valor de a partir de 280 mil euros). Para obtener más información sobre dicho programa, siga el enlace: https://realting.com/es/news/el-visado-dorado-portugues.