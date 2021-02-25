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    Portugal FIP Residence permit
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    Plazo de obtención de 4 meses
    The Portugal Residence Permit for Financially Independent Persons is designed for individuals who have the means to support themselves without the need for employment in Portugal. Este programa ofrece un proceso simplificado para obtener la residencia, lo que lo convierte en una opción atrac…
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    Portugal Digital Nomad Residence Permit
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    $15,000
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    Plazo de obtención de 4 meses
    Portugal, con sus paisajes pintorescos, su cultura vibrante y su próspera escena tecnológica, se ha convertido en la mejor opción para los nómadas digitales que buscan un equilibrio perfecto entre trabajo y ocio. Y ahora, con la introducción del Permiso de Residencia Nómada Digital de Portug…
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    Portugal Residence permit by Investments
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    $300,000
    Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
    Plazo de obtención de 8 meses
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    Digital Nomad Visa in Portugal
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    Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
    Plazo de obtención de 2 meses
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Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de propiedades inmobiliarias tiene derecho a adquirir un ciudadano extranjero?

La legislación portuguesa no establece restricciones a la compra de bienes inmuebles por parte de extranjeros.

¿Puede un extranjero comprar una vivienda con una hipoteca?

Sí, un extranjero puede obtener un préstamo inmobiliario en condiciones favorables.

¿Tengo que abrir una cuenta bancaria portuguesa para comprar una vivienda?

Abrir una cuenta es obligatorio solo si el comprador compra una vivienda con una hipoteca.

¿Necesito ponerme en contacto con un agente inmobiliario y / o un abogado si soy extranjero y quiero comprar una vivienda?

No existe ninguna ley que obligue a los compradores a ponerse en contacto con agentes inmobiliarios y / o abogados. Sin embargo, se recomienda utilizar servicios inmobiliarios, ya que el país tiene unos trámites muy complicados en lo que a estos procesos se refiere. Cabe señalar que las actividades de las agencias inmobiliarias están controladas de forma extremadamente estricta. 

¿Puedo completar una transacción inmobiliaria de forma remota?

Sí, sí puede. Para hacerlo, deberá emitir un poder notarial a nombre de un abogado o agente inmobiliario.

¿En qué idioma se deben presentar los documentos para la ejecución del contrato de compraventa?

Toda la documentación necesaria para completar la transacción debe estar traducida al portugués.

¿Cuáles son los costes adicionales de comprar una propiedad en Portugal?

Además de pagar la propiedad en sí, el comprador también deberá pagar los impuestos sobre la transferencia de propiedad de bienes raíces, los impuestos sobre la compra de terrenos, los impuestos de timbre, los servicios de un agente inmobiliario y / o abogado, y los servicios notariales.

¿Es posible alquilar las propiedades adquiridas?

Sí, los ciudadanos extranjeros pueden alquilar sus propiedades.

¿Es posible obtener un permiso de residencia, residencia permanente o la nacionalidad portuguesa a cambio de la compra de un inmueble?

Sí. En Portugal, existe un programa de Visado Dorado, que consiste en que un extranjero puede obtener un permiso de residencia por la compra de una propiedad (de un valor de a partir de 280 mil euros). Para obtener más información sobre dicho programa, siga el enlace: https://realting.com/es/news/el-visado-dorado-portugues.

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