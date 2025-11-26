Complejo residencial Olive Court 2

Olive Court 2 - complejo moderno en Jeni Boazici 🌿🏡
Olive Court 2 se encuentra en Yeni Boğaziçi, a solo 10 minutos a pie del mar.
El proyecto incluye 58 residencias, combinando arquitectura moderna, planificación reflexiva y entorno verde. Cada detalle es pensado para una vida cómoda cerca de la naturaleza.
-
Tipos de apartamentos
1a️⃣ 1+1
• Superficie: 90 m2 + 13 m2 terraza
• Precio desde 99.000 GBP
2.️⃣ Triplex 3+2
• Dos terrazas + jardín propio
• Precio: 250.000 GBP
-
Infraestructura de Olive Court 2 🌴
• Piscina exterior 45 metros de largo
• Piscina adicional
• Infraestructura subterránea Olive Court 1
• SPA, sauna, hammam
• Piscina interior 50 m2
• Gimnasio moderno
-
Condiciones de pago 💳
• 70% – pago inicial
• 30% - plazos para 24 meses