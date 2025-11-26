  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complejo residencial Olive Court 2

Complejo residencial Olive Court 2

Trikomo, Chipre del Norte
de
$130,371
VAT
BTC
1.5507398
ETH
81.2809044
USDT
128 896.0151071
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
Premium Premium
18
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32939
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Olive Court 2 - complejo moderno en Jeni Boazici 🌿🏡

Olive Court 2 se encuentra en Yeni Boğaziçi, a solo 10 minutos a pie del mar.
El proyecto incluye 58 residencias, combinando arquitectura moderna, planificación reflexiva y entorno verde. Cada detalle es pensado para una vida cómoda cerca de la naturaleza.

-

Tipos de apartamentos

1a️⃣ 1+1
• Superficie: 90 m2 + 13 m2 terraza
• Precio desde 99.000 GBP

2.️⃣ Triplex 3+2
• Dos terrazas + jardín propio
• Precio: 250.000 GBP

-

Infraestructura de Olive Court 2 🌴

• Piscina exterior 45 metros de largo
• Piscina adicional
• Infraestructura subterránea Olive Court 1
• SPA, sauna, hammam
• Piscina interior 50 m2
• Gimnasio moderno

-

Condiciones de pago 💳

• 70% – pago inicial
• 30% - plazos para 24 meses

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial SEAFRONT
Trikomo, Chipre del Norte
de
$183,648
Barrio residencial Karaca Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$569,942
Complejo residencial ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$305,696
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$303,111
Barrio residencial Velux
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$607,938
Está viendo
Complejo residencial Olive Court 2
Trikomo, Chipre del Norte
de
$130,371
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Mostrar todo Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$1,09M
Opciones de acabado Con acabado
En Çatalköy, situado en el punto donde la naturaleza virgen se encuentra con las ondas frescas del Mediterráneo, 26 villas que llevan la firma de NorthernLAND están aumentando. En NorthernLAND Villas: Çatalköy, su puerta se abrirá a las aguas azules profundas del Mediterráneo.El verde, el az…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Bogazi, Chipre del Norte
de
$145,493
Opciones de acabado Con acabado
Estudio amueblado 46 m2 en el complejo Four Seasons Life en la costa.Un proyecto a gran escala en la segunda costa con una superficie total de 61,000 m2, en el que se encuentran 326 propiedades.El complejo está diseñado para crear una vida de ensueño que se integra fácilmente en el diseño na…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Barrio residencial Courtyard Platinum
Barrio residencial Courtyard Platinum
Ayios Ilias, Chipre del Norte
de
$200,113
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir