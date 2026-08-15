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Terreno y parcelas en venta en Chipre del Norte

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40 propiedades total found
Parcela en Chipre del Norte
Parcela
Chipre del Norte
Número de bases de datos: 10582854
$140,232
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Parcela en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Parcela
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Número de bases de datos: 12234397
$280,464
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Parcela en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Parcela
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Área 560 m²
Número de plantas 2
Terrenos Aptos para la Construcción de Chalets en Gazimağusa Mutluyaka La isla de Chipre es …
$107,880
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Parcela en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Parcela
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Esta increíble tierra es de 7544 metros cuadrados y está frente al mar en la zona de Ayia Tr…
$5,90M
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Parcela en Trikomo, Chipre del Norte
Parcela
Trikomo, Chipre del Norte
Área 629 m²
Terreno en venta para la casa de sus sueños en İskele Boğaz Chipre cuenta con las playas más…
$176,573
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Parcela en Dipkarpaz, Chipre del Norte
Parcela
Dipkarpaz, Chipre del Norte
$114,291
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Parcela en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Parcela
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Área 3 211 m²
Terreno de Inversión en Girne Ozanköy Ozanköy es un pueblo situado en el distrito de Girne q…
$879,190
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Parcela en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Parcela
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
6 parcelas adyacentes situadas en Ormideia, Larnaca. Está cubierto por todos los servicios p…
$1,00M
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Parcela en Kiomourtzou, Chipre del Norte
Parcela
Kiomourtzou, Chipre del Norte
$47,985
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Parcela en Trikomo, Chipre del Norte
Parcela
Trikomo, Chipre del Norte
$190,485
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Parcela en Bogazi, Chipre del Norte
Parcela
Bogazi, Chipre del Norte
Área 529 m²
$43,777
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Parcela en Spathariko, Chipre del Norte
Parcela
Spathariko, Chipre del Norte
$69,121
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Parcela en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Parcela
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Land plots for the construction of one / two villas in Esentepe, Kyrenia
$125,591
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Parcela en Kazafani, Chipre del Norte
Parcela
Kazafani, Chipre del Norte
$198,314
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Parcela en Karavas, Chipre del Norte
Parcela
Karavas, Chipre del Norte
$108,237
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Parcela en Yialousa, Chipre del Norte
Parcela
Yialousa, Chipre del Norte
Área 6 690 m²
$94,466
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Parcela en Lefka, Chipre del Norte
Parcela
Lefka, Chipre del Norte
$28,800
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Parcela en Akanthou, Chipre del Norte
Parcela
Akanthou, Chipre del Norte
$48,385
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Parcela en Kiomourtzou, Chipre del Norte
Parcela
Kiomourtzou, Chipre del Norte
Área 520 m²
$52,916
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Parcela en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Parcela
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Precio en demanda
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Parcela en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Parcela
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Land for sale for the construction of a complex on the first coastline in Esentepe, Kyrenia
$5,98M
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Parcela en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Parcela
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
$88,893
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Parcela en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Parcela
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
LAND FOR SALE WITH GREAT SEA VIEW! PRICES ARE RISING! GREAT INVESTMENT OPTION! POSSIBLE TO B…
$137,087
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Parcela en Agios Sergios, Chipre del Norte
Parcela
Agios Sergios, Chipre del Norte
$54,145
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Parcela en Agios Sergios, Chipre del Norte
Parcela
Agios Sergios, Chipre del Norte
$38,017
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Parcela en Arnadi, Chipre del Norte
Parcela
Arnadi, Chipre del Norte
Área 61 541 m²
$662,411
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Parcela en Agios Theodoros, Chipre del Norte
Parcela
Agios Theodoros, Chipre del Norte
Área 4 113 m²
$57,025
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Parcela en Agios Sergios, Chipre del Norte
Parcela
Agios Sergios, Chipre del Norte
Área 612 m²
$49,537
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Parcela en Bogazi, Chipre del Norte
Parcela
Bogazi, Chipre del Norte
$253,980
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Parcela en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Parcela
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Área 863 m²
$240,329
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