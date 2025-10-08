  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Complejo residencial LAventure

Complejo residencial LAventure

Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$144,888
26
ID: 32598
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/10/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Pueblo
    Agios Amvrosios

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Agios Amvrosios, Chipre del Norte

Está viendo
Complejo residencial LAventure
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$144,888
