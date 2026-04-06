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Complejo residencial Oasis

Akanthou, Chipre del Norte
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$157,049
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ID: 35096
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/4/26

Localización

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  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Gazimağusa District
  • Ciudad
    Tatlisu Belediyesi
  • Pueblo
    Akanthou

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Oasis — Resort Living Between Mountains and Sea, Küçükerenköy 🌿🌊

Oasis es un moderno desarrollo residencial situado a las estribaciones de montañas verdes en Küçükerenköy, que ofrece hermosas vistas del mar Mediterráneo.

El complejo está situado a unos 700 metros del mar, combinando tranquilidad natural con proximidad a la costa.

Una característica clave del proyecto es su diseño adosado, en cascada desde las montañas hacia el mar, maximizando las vistas y la privacidad para cada propiedad.

-...

🏡 Acerca del proyecto

El desarrollo consta de 174 propiedades, que ofrecen una variedad de opciones de vivienda:

• apartamentos estudio jardín
• apartamentos
• bungalows de 2 y 3 dormitorios

El proyecto está diseñado para vivir cómodamente rodeado de naturaleza, con un ambiente de estilo resort.

-...

🌴 Servicios e instalaciones

El complejo ofrece instalaciones esenciales para el estilo de vida y la relajación:

🏊 2 piscinas al aire libre
🏊 piscina cubierta climatizada
🏋️ gimnasio
🧖 SPA, sauna & sala de vapor
🧘 áreas de yoga
🍽 restaurante & bar

La infraestructura crea un entorno turístico pacífico orientado al bienestar.

-...

📍 Ubicación

📍 Küçükerenköy — una zona costera pintoresca en Chipre septentrional

🌿 rodeado de montañas y naturaleza
🥾 rutas de senderismo que comienzan cerca
🌊 aprox. 700 m al mar

La zona es ideal para aquellos que buscan una vida tranquila en la naturaleza mientras permanecen cerca de la costa.

-...

Oasis ofrece una combinación perfecta de naturaleza, vistas panorámicas y vida estilo resort. 🌿✨

Localización en el mapa

Akanthou, Chipre del Norte

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Coste de la propiedad
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Importe del préstamo
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Fecha límite
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Fecha límite
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Pago mensual
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