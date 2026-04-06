Complejo residencial Oasis

Oasis — Resort Living Between Mountains and Sea, Küçükerenköy 🌿🌊

Oasis es un moderno desarrollo residencial situado a las estribaciones de montañas verdes en Küçükerenköy, que ofrece hermosas vistas del mar Mediterráneo.

El complejo está situado a unos 700 metros del mar, combinando tranquilidad natural con proximidad a la costa.

Una característica clave del proyecto es su diseño adosado, en cascada desde las montañas hacia el mar, maximizando las vistas y la privacidad para cada propiedad.

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🏡 Acerca del proyecto

El desarrollo consta de 174 propiedades, que ofrecen una variedad de opciones de vivienda:

• apartamentos estudio jardín

• apartamentos

• bungalows de 2 y 3 dormitorios

El proyecto está diseñado para vivir cómodamente rodeado de naturaleza, con un ambiente de estilo resort.

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🌴 Servicios e instalaciones

El complejo ofrece instalaciones esenciales para el estilo de vida y la relajación:

🏊 2 piscinas al aire libre

🏊 piscina cubierta climatizada

🏋️ gimnasio

🧖 SPA, sauna & sala de vapor

🧘 áreas de yoga

🍽 restaurante & bar

La infraestructura crea un entorno turístico pacífico orientado al bienestar.

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📍 Ubicación

📍 Küçükerenköy — una zona costera pintoresca en Chipre septentrional

🌿 rodeado de montañas y naturaleza

🥾 rutas de senderismo que comienzan cerca

🌊 aprox. 700 m al mar

La zona es ideal para aquellos que buscan una vida tranquila en la naturaleza mientras permanecen cerca de la costa.

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Oasis ofrece una combinación perfecta de naturaleza, vistas panorámicas y vida estilo resort. 🌿✨