  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Agios Epiktitos
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Agios Epiktitos, Chipre del Norte

casas independientes
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Mostrar todo Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Complejo residencial ÇATALKÖY villas
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$1,09M
Opciones de acabado Con acabado
En Çatalköy, situado en el punto donde la naturaleza virgen se encuentra con las ondas frescas del Mediterráneo, 26 villas que llevan la firma de NorthernLAND están aumentando. En NorthernLAND Villas: Çatalköy, su puerta se abrirá a las aguas azules profundas del Mediterráneo.El verde, el az…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Karaca Villa
Barrio residencial Karaca Villa
Barrio residencial Karaca Villa
Barrio residencial Karaca Villa
Barrio residencial Karaca Villa
Barrio residencial Karaca Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$569,942
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial High Park Çatalköy
Barrio residencial High Park Çatalköy
Barrio residencial High Park Çatalköy
Barrio residencial High Park Çatalköy
Barrio residencial High Park Çatalköy
Barrio residencial High Park Çatalköy
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$120,321
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
OneOne
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Barrio residencial Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$1,01M
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Barrio residencial Velux
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$607,938
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Catalkoy Lotus Homes
Barrio residencial Catalkoy Lotus Homes
Barrio residencial Catalkoy Lotus Homes
Barrio residencial Catalkoy Lotus Homes
Barrio residencial Catalkoy Lotus Homes
Barrio residencial Catalkoy Lotus Homes
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$443,288
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Barrio residencial Vista Life
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$265,973
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Barrio residencial My House Elegant
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
de
$709,261
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir