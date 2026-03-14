Complejo residencial La Isla Villas

La Isla Villas — armonía de la naturaleza y vida moderna cerca de Long Beach 🌿🌊

La Isla Villas es un moderno desarrollo residencial creado con la filosofía “A Clean Breath to the Future”, combinando la alegría de vivir isla, armonía natural y confort contemporáneo.

El proyecto se encuentra en la atractiva zona de Long Beach de Iskele, que reúne la naturaleza, el espacio y la infraestructura bien desarrollada.

📍 700 metros de la famosa playa de arena Long

🌳 400 metros de Long Beach Forest

El complejo está convenientemente situado al sur de la carretera principal de Famagusta-Karpaz, proporcionando fácil acceso a la región circundante.

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🌿 Concepto ecológico

La Isla Villas está diseñada como un proyecto sostenible y ambientalmente consciente.

Entre los aspectos más destacados figuran:

🌱 más del 50% del territorio dedicado a espacios verdes

🌳 extensos paisajes y entorno natural

🔋 fuentes de energía renovable utilizadas en zonas comunes

♻ materiales de construcción ecológicos

El proyecto sigue un concepto arquitectónico horizontal, evitando edificios altos y preservando la apertura y la privacidad.

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🏡 Concepto de proyecto

La Isla Villas consta de 211 unidades residenciales, diseñadas como una comunidad moderna donde los residentes pueden disfrutar de una vida pacífica.

El concepto recrea la sensación de un barrio seguro, donde los niños pueden jugar libremente y los residentes pueden disfrutar de un estilo de vida mediterráneo relajado.

Los tipos de bienes incluyen:

• 2+1 apartamentos duplex junto a la piscina

• 3+1 apartamentos de jardín

• 3+1, 4+1 y 5+1 villas separadas

Muchas residencias cuentan con:

🌿 jardines privados

🏊 piscinas privadas o compartidas

☀ amplias terrazas

La arquitectura mezcla diseño moderno, hormigón expuesto y madera natural, creando una estética mediterránea contemporánea.

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🌴 Amenities

El complejo ofrece una amplia gama de instalaciones para vivir cómodamente:

🏊 piscinas y piscinas para niños

🏋️ gimnasio

🧖 centro de spa

⚽ campo de fútbol

🏀 cancha de baloncesto

🏐 Tribunal de voleibol

🎾 pista de tenis

👶 club infantil y parque infantil

🌿 jardín botánico

🐾 Parque de mascotas

🔥 Zonas de barbacoa

🚴 rutas de senderismo y ciclismo

También hay instalaciones comerciales dentro del complejo:

🛒 supermercado

💊 farmacia

🥐 Patisserie

🍽 restaurante

☕ Café

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🔐 Características técnicas

🛡 Seguridad 24/7

🚗 zonas de estacionamiento

📡 Sistema central de satélites

🌐 infraestructura de Internet

📹 video intercomunicación

🚨 sistema de detección de incendios

🔋 generador

❄ infraestructura de aire acondicionado

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La Isla Villas crea un estilo de vida donde la naturaleza, la arquitectura moderna y la vida mediterránea se reúnen en perfecta armonía ☀️🌊