Complejo residencial Sky Deluxia Life

Un estilo de vida Resort-Style en Long Beach 🌊

Sky Deluxia Life es un desarrollo contemporáneo a gran escala situado en el centro de Iskele Long Beach. Integrado con el magnífico paisaje costero, el proyecto ofrece un verdadero estilo de vida de vacaciones de cuatro temporadas, no sólo un hogar, sino una forma de vivir.

El complejo está situado a sólo 550 metros a pie de Long Beach, la costa más larga y popular de la isla, famosa por sus arenas doradas y aguas cristalinas del Mediterráneo.

Construido en un terreno de 2,5 hectáreas, Sky Deluxia La vida consta de 5 bloques residenciales, 416 unidades de apartamentos de varios tipos, y un hotel de 60 habitaciones.

Cada apartamento se beneficia de un concepto arquitectónico especial, ofreciendo vistas mediterráneas únicas y un diseño brillante y moderno.

-...

🏡 Tipos de apartamento

Apartamentos estudio

1+1 apartamentos

2+1 apartamentos

3+1 áticos

Una amplia gama de diseños hace que el proyecto sea ideal para vivir de vacaciones, residencia permanente o inversión de alto rendimiento.

-...

🌟 Infraestructura e instalaciones

Los residentes disfrutan de servicios completos de estilo resort, incluyendo:

Piscinas exteriores e interiores

Parque acuático

Gimnasio

SPA Centro

Baño turco & sauna

Salón de belleza

Piscina bar & terraza bar

Un restaurante La Carte

Open Buffet restaurant

Mini golf

Tribunales de baloncesto de Voleibol

Tenis / pistas de balonmano

Amphitheater

Parque infantil

Sala de juegos

Tienda de souvenirs

ATM

Servicios de recepción y mantenimiento

Zonas de relajación

Aparcamiento exterior

Seguridad 24 horas CCTV

Servicio gratuito de traslado al centro de la ciudad, playa y supermercado

Sky Deluxia La vida ofrece la combinación perfecta de vistas mediterráneas, confort moderno y fuerte valor de inversión en uno de los destinos costeros de mayor crecimiento del norte de Chipre ✨