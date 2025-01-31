Complejo residencial Sky Deluxia Life

Un estilo de vida Resort-Style en Long Beach 🌊
Sky Deluxia Life es un desarrollo contemporáneo a gran escala situado en el centro de Iskele Long Beach. Integrado con el magnífico paisaje costero, el proyecto ofrece un verdadero estilo de vida de vacaciones de cuatro temporadas, no sólo un hogar, sino una forma de vivir.
El complejo está situado a sólo 550 metros a pie de Long Beach, la costa más larga y popular de la isla, famosa por sus arenas doradas y aguas cristalinas del Mediterráneo.
Construido en un terreno de 2,5 hectáreas, Sky Deluxia La vida consta de 5 bloques residenciales, 416 unidades de apartamentos de varios tipos, y un hotel de 60 habitaciones.
Cada apartamento se beneficia de un concepto arquitectónico especial, ofreciendo vistas mediterráneas únicas y un diseño brillante y moderno.
-...
🏡 Tipos de apartamento
Apartamentos estudio
1+1 apartamentos
2+1 apartamentos
3+1 áticos
Una amplia gama de diseños hace que el proyecto sea ideal para vivir de vacaciones, residencia permanente o inversión de alto rendimiento.
-...
🌟 Infraestructura e instalaciones
Los residentes disfrutan de servicios completos de estilo resort, incluyendo:
Piscinas exteriores e interiores
Parque acuático
Gimnasio
SPA Centro
Baño turco & sauna
Salón de belleza
Piscina bar & terraza bar
Un restaurante La Carte
Open Buffet restaurant
Mini golf
Tribunales de baloncesto de Voleibol
Tenis / pistas de balonmano
Amphitheater
Parque infantil
Sala de juegos
Tienda de souvenirs
ATM
Servicios de recepción y mantenimiento
Zonas de relajación
Aparcamiento exterior
Seguridad 24 horas CCTV
Servicio gratuito de traslado al centro de la ciudad, playa y supermercado
Sky Deluxia La vida ofrece la combinación perfecta de vistas mediterráneas, confort moderno y fuerte valor de inversión en uno de los destinos costeros de mayor crecimiento del norte de Chipre ✨