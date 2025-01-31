Complejo residencial Sky Deluxia Life

  1. Realting.com
Trikomo, Chipre del Norte
$184,551
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
ID: 33359
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    18

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Un estilo de vida Resort-Style en Long Beach 🌊

Sky Deluxia Life es un desarrollo contemporáneo a gran escala situado en el centro de Iskele Long Beach. Integrado con el magnífico paisaje costero, el proyecto ofrece un verdadero estilo de vida de vacaciones de cuatro temporadas, no sólo un hogar, sino una forma de vivir.

El complejo está situado a sólo 550 metros a pie de Long Beach, la costa más larga y popular de la isla, famosa por sus arenas doradas y aguas cristalinas del Mediterráneo.

Construido en un terreno de 2,5 hectáreas, Sky Deluxia La vida consta de 5 bloques residenciales, 416 unidades de apartamentos de varios tipos, y un hotel de 60 habitaciones.

Cada apartamento se beneficia de un concepto arquitectónico especial, ofreciendo vistas mediterráneas únicas y un diseño brillante y moderno.

-...

🏡 Tipos de apartamento

  • Apartamentos estudio

  • 1+1 apartamentos

  • 2+1 apartamentos

  • 3+1 áticos

Una amplia gama de diseños hace que el proyecto sea ideal para vivir de vacaciones, residencia permanente o inversión de alto rendimiento.

-...

🌟 Infraestructura e instalaciones

Los residentes disfrutan de servicios completos de estilo resort, incluyendo:

  • Piscinas exteriores e interiores

  • Parque acuático

  • Gimnasio

  • SPA Centro

  • Baño turco & sauna

  • Salón de belleza

  • Piscina bar & terraza bar

  • Un restaurante La Carte

  • Open Buffet restaurant

  • Mini golf

  • Tribunales de baloncesto de Voleibol

  • Tenis / pistas de balonmano

  • Amphitheater

  • Parque infantil

  • Sala de juegos

  • Tienda de souvenirs

  • ATM

  • Servicios de recepción y mantenimiento

  • Zonas de relajación

  • Aparcamiento exterior

  • Seguridad 24 horas CCTV

  • Servicio gratuito de traslado al centro de la ciudad, playa y supermercado

Sky Deluxia La vida ofrece la combinación perfecta de vistas mediterráneas, confort moderno y fuerte valor de inversión en uno de los destinos costeros de mayor crecimiento del norte de Chipre ✨

Localización en el mapa

